'ఆయుష్షు పెరుగుతోంది - ఆరోగ్యం తగ్గుతోంది' - లాన్సెట్ నివేదిక ఏం చెప్తోందంటే!
- పెరుగుతున్న ఆయుర్దాయం, వెంటాడుతున్న అనారోగ్యం! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడి!!
Published : July 23, 2026 at 5:27 PM IST
Lancet Report Healthy Ageing Morbidity Gap Widened Nations : మనిషి ఆయుర్దాయం పెరగడం చాలా మంచి విషయం. అయితే, ఆరోగ్యంగా జీవించగలిగినప్పుడే, ఆ పెరుగుదలకు అసలైన విలువ ఉంటుంది. కానీ, మానవాళి ఇప్పుడు ఓ పెద్ద సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది. అదేంటంటే - గత మూడున్నర దశాబ్దాల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మానవ సగటు ఆయుర్దాయం పెరిగినప్పటికీ, అందులో ఆరోగ్యంగా జీవించగలుగుతున్న కాలం మాత్రం తగ్గిపోయిందని ఓ తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. అందులోని వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
10.7 ఏళ్లు అనారోగ్యంగానే : మనిషి పూర్తి ఆయుర్దాయానికి, అందులో తను ఆరోగ్యంగా జీవించే కాలానికి మధ్య అంతరాన్ని 'మార్బిడిటీ గ్యాప్' అని అంటారు. అయితే, 1993 నాటితో పోలిస్తే 2023 నాటికి ఈ అంతరం గణనీయంగా పెరిగిందని The Lancet Public Health జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఓ అధ్యయనం నిర్ధారించింది.
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మార్బిడిటీ గ్యాప్ :
- 1990లో - 8.8 ఏళ్లు
- 2023 నాటికి - 10.7 ఏళ్లు
యుక్త వయసు నుంచే : ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి వృద్ధాప్యంలోనే వస్తాయని అనుకోవడం పొరపాటే. చాలామందిలో యుక్త వయసు నుంచే అనారోగ్యం, వైకల్యం వంటి ఇబ్బందులు కనిపిస్తున్నాయట.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలు తమ మొత్తం జీవిత కాలంలో అనారోగ్యంతో గడిపేది :
- 1990లో - 13.6 శాతం
- 2023 నాటికి - 14.5 శాతం
మహిళల్లోనే అధిక అంతరం : పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో సగటు ఆయుర్దాయం ఎక్కువగా ఉంటోందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. కానీ, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ పురుషుల కంటే వారిలో మార్బిడిటీ గ్యాప్ అధికంగా ఉంటుందట
మార్బిడిటీ గ్యాప్ పురుషుల్లో :
- 1990లో - 7.5 ఏళ్లు
- 2023 నాటికి - 9.3 ఏళ్లు
మహిళల్లో :
- 1990లో - 9.4 ఏళ్లు
- 2023 నాటికి - 12.1 ఏళ్లు
భారత్లో పరిస్థితి : సగటు ఆయుర్దాయం పెరిగినా.. 1990లో 8.4 ఏళ్లుగా ఉన్న మార్బిడిటీ గ్యాప్ 2023లో 10.6 ఏళ్లకు పెరిగింది.
సగటు ఆయుర్దాయం :
- 1990లో - 58.5 ఏళ్లు
- 2023లో - 71.6 ఏళ్లు
ఆరోగ్యకర జీవిత కాలం సగటు :
- 1990లో - 50.1 ఏళ్లు
- 2023లో - 61 ఏళ్లు
నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? :
- మనిషి ఆయుర్దాయాన్ని పెంచినంత మాత్రన భవిష్యత్ తరాలకు పూర్తి ప్రయోజనాలు అందవు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యంగా జీవించగలిగే కాలాన్ని గణనీయంగా పెంచాలంటున్నారు.
- ఇందుకోసం వ్యాధి నివారణ విధానాలపై ప్రభుత్వాలు పెట్టుబడులు పెంచాలని సూచిస్తున్నారు.
- దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడంలో ప్రజలకు సహాయం చేసే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని తెలియజేస్తున్నారు.
- నడుం నొప్పి వంటి మస్కులోస్కెలెటర్ డిజార్డర్లు ఎక్కువగా అనారోగ్యానికి కారణమవుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కుంగుబాటు, డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలు ఉంటున్నాయట. వీటిని తగ్గించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
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