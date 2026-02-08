ఊబకాయంతో బీపీ టూ క్యాన్సర్! - రోగాల ముప్పేట దాడి! - ఇలా తగ్గించుకోండి
- "ఫిట్ హోగా భారత్" వేదికగా నిపుణుల కీలక సూచనలు - సహజ పద్ధతిలోనే తగ్గించుకోవచ్చట!
Published : February 8, 2026 at 4:36 PM IST
Health Risks of Overweight & Obesity : ఊబకాయం దిశగా జనాలు పరుగులు తీస్తున్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరు ఊబకాయం బారిన పడతారని సర్వేలు చెప్తున్నాయి. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఎంతో మంది ఊబకాయంతో అవస్థలు పడుతున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 1975 నుంచి గమనిస్తే ఊబకాయం బాధితుల సంఖ్య మూడింతలైంది! బాల్యం, కౌమారదశలోనే దాదాపు ఐదు రెట్లు పెరగడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది! ఈ సమస్యకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయని, దీన్నుంచి సహజ పద్ధతుల్లోనే బయట పడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈటీవీ భారత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న "ఫిట్ హోగా భారత్" వేదికగా విలువైన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు.
ఊబకాయం అంటే? : ఊబకాయం అంటే ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే స్థాయిలో శరీరంలో కొవ్వు పోగుపడటమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇది ఒక జబ్బు. దీని ద్వారా బీపీ, షుగర్, క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందట. ఊబకాయం బారిన పడిన వారు ఓ సారి కోలుకున్నా సరే, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మళ్లీ తిరగబెడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బరువు తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చేయడంతోపాటు, మితిమీరిన బరువు ఉంటే చికిత్స తీసుకోవటం తప్పనిసరని చెబుతున్నారు. తల నుంచి పాదాల వరకూ అన్నింటి మీదా ఊబకాయం ప్రభావం చూపుతుందని, రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"హైబీపీ"తో ఆందోళనగా ఉందా? - "ఫిట్ హోగా భారత్" సరైన వేదిక!
ఊబకాయం - దుష్ప్రభావాలు :
చురుకుదనం తగ్గటం : ఊబకాయం వల్ల గుండె, ఊపిరితిత్తులపై అదనపు భారం పడి పనితీరు మందగిస్తుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులతోపాటు నిద్రపోతున్నప్పుడు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతారు. గట్టిగా గురక పెడుతూ శ్వాస తీసుకుంటుంటారు. రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోయి మెదడుకు తగినంత అందక చురుకుదనం, హుషారు తగ్గుతుంది. సమయస్ఫూర్తి, విషయ గ్రహణ శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోతాయి. ఊబకాయం బారిన పడిన వారికి పార్శ్వనొప్పి ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
బీపీ : శరీర పరిమాణం, కణజాలం పెరగడం వల్ల రక్తపోటుకు దారితీస్తుందని, ఫలితంగా అధిక రక్తపోటు, గుండెజబ్బులు, పక్షవాతం ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
మధుమేహం : కణాలు ఇన్సులిన్కు స్పందించే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. కణాల్లోకి గ్లూకోజు అంతగా చేరుకోకపోవడంతో రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదులు పెరిగి మధుమేహానికి దారితీస్తుంది.
జీర్ణ సమస్యలు : బరువు పెరుగుతున్న కొద్దీ జీర్ణాశయం మీద ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా లోపలి ఆమ్లం పైకి గొంతులోకి ఎగదన్నుకు వచ్చి ఛాతీలో మంట, మరి కొందరిలో మలబద్ధకం సమస్య ఉంటుంది.
కుంగుబాటు : ఊబకాయులు నలుగురితో తిరగడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. తమ శరీర ఆకృతిని నామోషీగా భావించటం కుంగుబాటుకు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్య వారిని మరింత ప్రమాదంలోకి నెట్టివేస్తుంది.
మోకాళ్ల నొప్పులు : శరీర బరువు కారణంగా మోకాళ్లు, కీళ్లపై ఒత్తిడి పడుతుంది. కీళ్ల అరుగుదల పెరిగి, మోకాళ్ల నొప్పులకు దారితీస్తుంది. ఓ వైపు నడవడానికే పడే ఇబ్బందులకు తోడు ఈ నొప్పులు మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. యూరిక్ ఆమ్లం పెరగటం వల్ల గౌట్ వంటి సమస్యలూ తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే? :
ఊబకాయుల్లో చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ (LDL), ట్రైగ్లిజరైడ్లు (VLDL) ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) తక్కువగా ఉండడం వల్ల గుండె, కాలేయం పనితీరుపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. గుండె ధమనుల్లో పూడికలు ఏర్పడటం, కాలేయానికి కొవ్వు పట్టడం (ఫ్యాటీ లివర్) వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయి.
సంతానలేమి : ఒబేసిటీ సమస్య కారణంగా మహిళల్లో హార్మోన్ల వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. అండాశయాల్లో నీటి తిత్తులు (PCOD) సమస్య మూలంగా నెలసరి గాడి తప్పే అవకాశాలుంటాయి. ఫలితంగా సంతాన లేమి సమస్య కనిపిస్తుంది. గర్భం ధరించడంలో ఆలస్యంతో పాటు కాన్పు సమయంలోనూ పలు సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి.
క్యాన్సర్లు : ఊబకాయుల్లో రొమ్ము, పెద్దపేగు, ఎండోమెట్రియం క్యాన్సర్లకు అవకాశాలు ఉన్నాయని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మహిళల్లో అండాశయ, గర్భాశయ క్యాన్సర్ల ముప్పు ఉంటుంది.
పేగు బ్యాక్టీరియా అస్తవ్యస్తం : ఊబకాయంతో పేగుల్లో చెడు బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది జీర్ణకోశ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని హరించి వేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. కాలి సిరల్లో ఉబ్బు, కళ్ల చుట్టూ కొవ్వు ముద్దలు కనిపిస్తాయి. మెడ చర్మం నల్లగా మారిపోవడంతోపాటు బీపీ, షుగర్ కూడా ఎటాక్ అవుతుందని, వీటివల్ల కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఊబకాయం కారణాలు : ఆహార అలవాట్లు, హార్మోన్ల మార్పులు, శారీరక శ్రమ తగ్గటం, మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, సామాజిక, ఆర్థిక స్థితిగతులు, పర్యావరణ అంశాలు ఊబకాయంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. జన్యు, వంశపారంపర్యంగా వచ్చే స్వభావం ఉండటం. పిండి పదార్థాలు, తీపి, కొవ్వు, జంక్ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఊబకాయం రావడానికి కారణాలుగా చెబుతున్నారు.
ఊబకాయులు అంటే ఎవరు? ఎలా కొలుస్తారు? : శరీర ఎత్తు, బరువు నిష్పత్తి (BMI) ఆధారంగా ఊబకాయం నిర్ధారిస్తారు. ఎత్తును మీటర్లలోకి మార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎత్తును ఎత్తుతోనే గుణించి, ఫలితాన్ని బరువుతో భాగిస్తే BMI తెలుస్తుంది.
ఉదాహరణకు 5 అడుగుల ఎత్తున్న వ్యక్తి 60 కిలోల బరువు ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి BMI 25.54 అవుతుంది. దీన్ని ఈ ఫార్ములాలో సెట్ చేయడానికి ముందుగా సెంటీమీటర్లలో ఉన్న ఎత్తును మీటర్లుగా మార్చాలి. 5 అడుగుల వ్యక్తి ఎత్తు మీటర్లలోకి మారిస్తే 1.53 మీటర్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు 1.53 X 1.53 మీటర్లతో గుణిస్తే 2.35 మీటర్లు అవుతుంది. దీనిని వ్యక్తి బరువు (60)ను 2.35తో భాగిస్తే 25.53 అవుతుంది. అంటే 1.53మీటర్ల ఎత్తున్న వ్యక్తి 60కిలోల బరువు ఉంటే అతడి BMI 25.53. సాధారణంగా 25 BMI అనేది ఎత్తుకు తగిన బరువుగా పరిగణిస్తారు
BMI వివరాలు :
- 18.5 నుంచి 24.9 - మామూలు
- 25 నుంచి 29.9 - అధిక బరువు
- 30 అంతకు మించి - ఊబకాయం
- ఊబకాయంలోనూ దశలున్నాయి.
- 30 నుంచి 34.9 - మొదటి దశ
- 35 నుంచి 39.9 - రెండో దశ
- 40 అంతకు మించి - వ్యాధిగ్రస్థ దశ
చికిత్స, నివారణ :
జీవనశైలిలో మార్పులు : సమతులాహారం తీసుకోవడంతోపాటు క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ ఉండాలి. పెద్దలు వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల ఏరోబిక్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనాలి.
మెడిసిన్ : బరువు తగ్గించడానికి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వైద్యుల సూచన మేరకు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది.
శస్త్రచికిత్స : ఊబకాయులకు కొన్ని సందర్భాల్లో బేరియాట్రిక్ సర్జరీ సిఫార్సు చేస్తుంటారు.
"జీవనశైలి మార్పులతో బరువు తగ్గించుకోవచ్చని, కొన్ని రకాల మాత్రలు, ఇంజెక్షన్లు ఆకలిని తగ్గించటం ద్వారా బరువు తగ్గటానికి సాయపడతాయని గ్యాస్ట్రోఎంటెరాలజిస్ట్, థెరప్యూటిక్ ఎండోస్కోపిస్ట్ డాక్టర్ రాకేశ్ కలపాల వెల్లడించారు. బరువు తగ్గటానికి బేరియాట్రిక్ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతుల్లో జీర్ణాశయంలో బెలూన్ను అమర్చటం, జీర్ణాశయంలో కొంత భాగాన్ని కుట్టి సైజు తగ్గించటం వంటి చికిత్సలు మేలు చేస్తాయని తెలిపారు.
అధిక బరువును సహజ బద్ధతుల్లో తగ్గించుకునేందుకు ఈటీవీ భారత్ నిర్వహిస్తున్న "Fit Hoga Bharat" 30 రోజుల ఛాలెంజ్లో పాల్గొనండి. మరింత ఆరోగ్య సమాచారం, జీవనశైలి చిట్కాల కోసం ETV Bharat పై క్లిక్ చేయండి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
