దిండ్లు, దుప్పట్లను సరిగా శుభ్రం చేయట్లేదా? - ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశమట!

-దిండు, దుప్పట్లను ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఉతకాలి? ఎలా శుభ్రం చేయాలి? - క్లీన్​ చేయకపోతే వచ్చే సమస్యల గురించి వివరిస్తున్న నిపుణులు!

health problems
health problems (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 3:20 PM IST

Cleaning Bed Sheets and Pillows: మరచిపోవడం, పట్టించుకోకపోవడం, వేరేవి లేకపోవడం ఇలా రకరకాల కారణాలతో పరుపు, దుప్పటి, బొంత, తలగడ, కవర్ల శుభ్రత విషయంలో చాలా మంది అశ్రద్ధగా ఉంటారు. నెలల పాటు మార్చకుండా వాటినే ఉపయోగిస్తుంటారు. దీనివల్ల వాటిపై దుమ్ము-ధూళి, చెమట, లాలాజలం, చర్మం, మృతకణాలు, నూనెలు, చుండ్రు పేరుకుపోతాయి. దీంతో వీటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. ఇది సూక్ష్మజీవులు, క్రిమికీటకాలు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. కొందరు ఏళ్ల పాటు ఒకే తలగడను కనీసం.. పిల్లో కవర్ కూడా లేకుండా వాడుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పలు చర్మ సంబంధ రుగ్మతలు, అలర్జీలు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు, కొన్ని లైంగిక వ్యాధులు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. నిద్ర లేమికి ఇది కారణమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దిండ్లు, దుప్పట్లు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఉతకాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి :

దీర్ఘకాలంలో దిండుపై దుమ్ము, ఇతర అలర్జీ కారకాలు పేరుకుని బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి దారి తీస్తాయని సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అధ్యయనం పేర్కొంది. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఆస్తమా బారినపడటానికి ఇది ఓ కారణమని తెలిపింది. మనం ఉపయోగించే పరుపులో పది మిలియన్​ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. పరుపు జీవిత కాలంలో ఒక కిలో కంటే ఎక్కువ మృత చర్మకణాలు పేరుకుపోతాయని చెబుతున్నారు.

ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ జరిపిన అధ్యయనంలో టాయిలెట్ సీటు మీద కంటే పడక గదిలోని బెడ్ షీట్లు, దిండు కవర్లపైనే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయినట్టు వెల్లడైంది. ఎక్కువ కాలం ఒకే తలగడను వాడటం వల్ల దాని ఆకృతి దెబ్బతిని మెడ, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లో కవర్​లపై గ్రామ్ పాజిటివ్ రాడ్​లు, గ్రామ్ నెగటివ్ రాడ్​లు, బాసిల్లి, గ్రామ్ పాజిటివ్ కోకి వంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు గుర్తించారని చెబుతున్నారు. వీటి వల్ల మొటిమలు, దద్దుర్లు, తామర, దురద వంటి ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

వారానికి ఒకసారైనా ఉతకాలి :

  • బెడ్​షీట్లు, దిండు కవర్లను వారానికి ఒకసారైనా ఉతకాలంటున్నారు నిపుణులు. వాటిని తరచూ ఎండలో ఆరవేయాలని చెబుతున్నారు.
  • కొన్ని రకాల చర్మ వ్యాధులు, అనారోగ్యాలతో బాధపడే వారు క్రమం తప్పకుండా బెడ్​షీట్లు, పిల్లో కవర్​లను మారుస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అందరూ వాడుకునేవి కాకుండా వారి కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • అలర్జీలు ఉన్నవారు యాంటీ అలర్జీ బెడ్​షీట్లు, దిండు కవర్లు వాడితే మంచిదంటున్నారు.
  • కొంతమంది తమ పెంపుడు జంతువులను కూడా బెడ్​ పైకి తీసుకురావడం, వారి పక్కనే పడుకోబెట్టుకోవడం చేస్తుంటారు. దీంతో వాటి వెంట్రుకలు, చర్మం మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రీములు బెడ్​షీట్​పై చేరే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని పడకకు దూరంగా ఉంచాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ తీసుకొచ్చినా రెండు రోజులకోసారి మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆరోగ్యానికి నిద్రతో పాటు, పడకగది పరిశుభ్రతా ముఖ్యమే. పడుకుంటే నిద్రపట్టేంత శుభ్రంగా బెడ్​షీట్లు, దిండ్లు ఉండాలి. చర్మంపై దద్దుర్లు, అలర్జీలకు ఇవి మురికిగా ఉండడమే కారణం -దీక్ష, డెర్మటాలజిస్టు, విజయవాడ

ఎలా ఉతకాలి : దుప్పట్లను శుభ్రం చేసే క్రమంలో వేడినీళ్లను ఉపయోగిస్తే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే క్రిములు, బ్యాక్టీరియా నశించడంతో పాటు మురికి త్వరగా పోతుందని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో బెడ్​షీట్ నాణ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. తక్కువ నాణ్యత ఉన్న బెడ్​షీట్లను మరీ ఎక్కువ వేడిచేసిన నీళ్లలో నానబెడితే పాడయ్యే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాంటి వాటిని గోరువెచ్చని నీటిలో డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసి కాసేపు నానబెట్టి ఉతకాలని వివరిస్తున్నారు.

కొంతమంది త్వరగా మురికి పోవాలని, సువాసన రావాలని ఎక్కువగా డిటర్జెంట్ పౌడర్ వాడుతుంటారు. అయితే దీనిని తగిన మోతాదులో మాత్రమే ఉపయోగించాలంటున్నారు. అలాగే, ఉతికిన వాటిని ఎండలో ఆరేయాలని చెబుతున్నారు. అవి సరిగా ఆరకపోతే వాటి తడిదనం వల్ల బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వృద్ధి చెందే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి కూడా చర్మ, శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులకు దారి తీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు కూడా :

  • బయటి నుంచి వచ్చాక దుమ్ము-ధూళి చేరిన కాళ్లతోనే బెడ్​పైకి ఎక్కడం మానుకోవాలి. శుభ్రంగా స్నానం చేయడం, చేతులు-కాళ్లు కడుక్కొని డ్రస్ మార్చుకున్న తర్వాతే బెడ్​పై కూర్చొవడం ఉత్తమం.
  • కొందరు బెడ్​పై ఆహారం, స్నాక్స్​ తినడం, కంచం కింద దిండు పెట్టుకునే అలవాటుంటుంది. దీంతో వాటిపై ఆహార అవశేషాలు పడతాయి. ఇలా చేయకుండా ఉండడమే మంచిదంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

