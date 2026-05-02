డయాబెటిస్ మోసుకొచ్చే ఇతర వ్యాధులు ఏంటో తెలుసా?

- మితిమీరిన చక్కెర పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి ముప్పు - గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Health Team

Published : May 2, 2026 at 6:07 PM IST

Other Diseases are Linked to Diabetes : వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా, స్త్రీ, పురుషులు అనే బేధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆరోగ్య సమస్య "షుగర్". ఒకసారి దీని బారిన పడ్డామంటే అంతే. నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం తప్పించి, చేయగలిగిందేమీ లేదన్నది వైద్యుల మాట. ఇది అదుపులో లేకపోతే గుండెజబ్బులు, స్ట్రోక్, మానని పుండ్లు, వేళ్లు, పాదాలు, కాళ్లు తీసేయాల్సిన రావటం, చూపు మందగించడం, కిడ్నీలు దెబ్బతినటం వంటి దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరణం ముప్పు కూడా పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. షుగర్ ఉన్నవారికి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గుండెపోటు, స్ట్రోక్ : తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని వైద్య నిపుణులు చెప్తుంటారు. ఈ క్రమంలో సాధారణ వ్యక్తులతో పోలిస్తే డయాబెటిస్ బాధితులకు గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం రెండు రెట్లు ఎక్కువేనట. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు, నరాలు దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయి. రక్తనాళాల్లో ఫ్లాక్ పేరుకుపోయి, అవి ఇరుకుగా మారి గుండెపోటుకు దారితీస్తాయట.

కిడ్నీ సమస్యలు : డయాబెటిస్‌ నియంత్రణ విఫలమైతే అది దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధికి దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అవి కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా కిడ్నీలు వ్యర్థాలను వడపోసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయని చెబుతున్నారు. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మూత్రపిండాల వైఫల్యం, అథెరోస్క్లెరోటిక్ హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, గుండె వైఫల్యం, అకాల మరణాలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని American Diabetes Association పేర్కొంది.

కళ్ల సమస్యలు : షుగర్ బారిన పడ్డాక ఏళ్లు గడుస్తున్నా కొద్దీ కంట్లోని సూక్ష్మ రక్తనాళాలు దెబ్బతినడం ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల దృష్టిలోపం మాత్రమే కాకుండా తీవ్రమైన సందర్భాల్లో శాశ్వత అంధత్వానికి కూడా దారితీస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. దీనిని 'డయాబెటిక్ రెటినోపతి' అని పిలుస్తారని చెప్తున్నారు. డయాబెటిస్ నిర్ధారణ అయితే ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా మందులను వాడడం తప్పనిసరి అని హెచ్చరిస్తున్నారు.

పాదాల సమస్యలు : రక్తంలో గ్లూకోజ్ అదుపులో లేకపోతే మధుమేహుల కాళ్లకు సమస్యలు వస్తాయి. దీన్నే 'డయాబెటిక్ ఫుట్​' పిలుస్తారు. చాలామందిలో కాళ్ల తిమ్మిర్లు, మంటలు, కాళ్లు లాగడంతోపాటు బలహీనంగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాదాలకు రక్తసరఫరా సరిగా లేకపోవడంతో వేళ్ల మధ్యలో పుండ్లు కూడా వస్తాయంటున్నారు. పాదాలకు పుండ్లు పెద్దగా అయ్యేంత వరకూ డాక్టర్​ను సంప్రదించకపోవటం సమస్యగా మారిపోయి కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తొలిగించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందంటున్నారు. పుండ్లను తొలిదశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవాలని నేషనల్​ హెల్త్ ఇన్​స్టిట్యూట్ వెల్లడించింది.

నరాల బలహీనత : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా కొనసాగుతున్నపుడు చిన్న రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయి. దీనివల్ల నరాల బలహీనత ఏర్పడి పాదాలు, చేతుల్లో తిమ్మిర్లు, మంటలు, సూదులతో గుచ్చినట్లు లేదా మొద్దుబారినట్లు అనిపిస్తుందని మధుమేహ నిపుణులు చెప్తున్నారు. నరాలు దెబ్బతినడం, పాదాలకు రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వల్ల పాదాల సమస్యలు వస్తాయని medlineplus పేర్కొంది.

నోటి సమస్యలు : షుగర్ కంటెంట్ అధికంగా తీసుకున్నప్పుడు నోటిలోని బ్యాక్టీరియా ఆమ్లాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నోటిలోని లాలాజాలం ఈ ఆమ్లాలను తటస్థీకరించడానికి సహాయపడుతుంది. చక్కెర పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఆమ్లాలను నియంత్రించలేమంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో పళ్ల ఎనామిల్ దెబ్బతినడం వల్ల దంత క్షయం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

చర్మ సమస్యలు : చిన్న రక్తనాళాలలో మార్పులు, రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వల్ల కొన్ని చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. చర్మం పొడిబారడం, దురద, తరచుగా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మధుమేహం ఉన్నవారికి చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లతో సహా ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

పప్పుధాన్యాలతో డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉంటుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

చక్కెర తినడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలకు అవకాశం ఇచ్చినట్టే!

