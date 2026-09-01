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'BP' పెరిగితే తలనొప్పి?, షుగర్ పేషెంట్లకు తేనె! - 'అపోహలను' నమ్మొద్దంటున్న నిపుణులు!

ఆరోగ్యం విషయంలో అపోహలు, భయాలు - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

అపోహలు - వాస్తవాలు
అపోహలు - వాస్తవాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 1, 2026 at 4:57 PM IST

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Health Myths Debunked : 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అంటారు. అయితే నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆరోగ్యం గురించి ఎంత సమాచారం అందుబాటులో ఉందో, అంతకంటే ఎక్కువ అపోహలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాట్సాప్ ఫార్వార్డ్‌లు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు చూసి, చాలామంది వేటిని నమ్మాలో తెలియక అయోమయంలో పడుతుంటారు. చాలామంది శరీరంలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తే బీపీ లేనట్లేనని అనుకుంటారు. మరోవైపు చక్కెర కంటే తేనె ఎంతో ఆరోగ్యకరమే అయినప్పటికీ, డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు తింటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని భావిస్తుంటారు. అయితే, వీటి వెనుకున్న అపోహలు, వాస్తవాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బీపీ పెరిగినా పైకి తెలియదు : చాలామంది హైబీపీ ఉన్నట్టయితే నిరంతరం తలనొప్పి వస్తుందని భావిస్తుంటారు. కోపం, చిరాకు పెరుగుతుందని అనుకుంటుంటారు. 'బీపీ పెరిగితే నేను మనిషిని కాను' అని కొందరు ఊగిపోవటమూ చూస్తుంటాం. వాస్తవానికి, రక్తపోటు పెరిగినా చాలా మందిలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైకి అంతా మామూలుగానే అనిపిస్తుంది. పరీక్ష చేస్తే తప్ప బీపీ ఎంతుందో తెలియదు.

తేనె విషయంలోనూ పరిమితి : తేనె సహజ సిద్ధమైందని, అందువల్ల డయాబెటిస్ పేరెంట్స్​కు హాని చేయదని కొందరు అనుకుంటుంటారు. తేనె సహజమైనదే అయినా, ఇందులోనూ చక్కెరలు ఉంటాయి. పెద్ద మొత్తంలో తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కర స్థాయిలు పెరుగుతాయి. సహజమైందని అంటే డయాబెటిస్ పేషెంట్స్​కు స్వతహాగా సురక్షితమైనదని అనుకోవద్దు. కాబట్టి, స్వీట్స్, పిండి పదార్థాలు, తీపి పదార్థాల మాదిరిగానే తేనె విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మసక వెలుతురులో చదివినా : కొంతమంది మసక వెలుతురులో చదివితే శాశ్వతంగా చూపు తగ్గుతుందని అనుకుంటారు. కానీ, ఇది పూర్తిగా అపోహ అంటున్నారు నిపుణులు. మసక వెలుగులో చదివినప్పుడు తాత్కాలికంగా తలనొప్పి, కళ్ల మీద ఒత్తిడి, అసౌకర్యం వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తొచ్చని చెబుతున్నారు. అంతే కానీ, దీంతో సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతుల కళ్లు శాశ్వతంగా దెబ్బతినవు.

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మందులతోనే అదుపులో : అధిక రక్తపోటుకి మందులు వేసుకుంటుంటారు. ఏదో సమయంలో పరీక్ష చేస్తే నార్మల్​గా ఉంటుంది. ఇక ఈ సమస్య నయమైనట్టే అనుకొని మందులు ఆపేస్తుంటారు. ఇది ఎంత మాత్రమూ మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. మందులు పని చేయటం వల్లనే బీపీ అదుపులో ఉందని తెలుసుకోవాలి. వీటిని హఠాత్తుగా ఆపేస్తే తిరిగి బీపీ పెరుగుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డాక్టర్ సలహా లేకుండా సొంతంగా బీపీ మందులు మానేయవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ECG నార్మల్​గా ఉన్నా : ECG ఫలితాలు సాధారణంగా ఉంటే గుండె పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టేనని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఇది అన్ని సార్లు నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ECGలో గుండెకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం తెలుస్తుంది. కానీ, దీని ఫలితం సాధారణంగా ఉన్నంత మాత్రాన ఎలాంటి గుండె సమస్య లేదనుకోవటం తగదు. విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో, కొన్ని సెకండ్ల పాటు గుండె విద్యుత్ వ్యవస్థ పనితీరును మాత్రమే ECG నమోదు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుండె నిర్మాణంతో ముడిపడిన సమస్యలు, తొలిదశ పూడికలు, ఇతర సమయాల్లో గుండె లయ అస్తవ్యస్తం కావటం వంటివి తెలియదు.

పసర్లతో నయం కాదు : చాలామంది కామెర్ల బారినపడినప్పుడు ఆకుపసర్లు తాగుతుంటారు. కానీ, ఇవి పనిచేయవు. వాస్తవానికి, కామెర్లు ఒక జబ్బు కాదు. ఇదొక లక్షణమంటున్నారు నిపుణులు. వైరస్, రక్తకణాలు విచ్ఛిన్నం కావటం, పిత్తాశయ రాళ్లు, క్యాన్సర్లు వంటి రకరకాల అంశాలు కామెర్లకు దారితీస్తుంటాయి. కారణాన్ని బట్టి చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే తప్ప పసర్లతో ఉపయోగం లేదు. ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణానికే ప్రమాదకరమంటున్నారు.

పాము కాటుకు మంత్రాలు : పాము కాటుకు మంత్రాలు పనిచేయవు. మన దేశంలో నాలుగు రకాల విషపూరిత పాములు ఉన్నాయి. వీటన్నింటి విషానికి ఇంజెక్షన్ మందు అందుబాటులో ఉంది. విషం పాము కరిచినప్పుడు ఈ మందును ఇస్తే ప్రాణాలు నిలుస్తాయి. కానీ, మంత్రాల పేరుతో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20419365/

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/common-eye-vision-myths-facts

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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