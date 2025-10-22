ఏ వయసులో ఎలాంటి టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి? - నిపుణుల సమాధానం ఇదే!
Published : October 22, 2025 at 1:55 PM IST
Health Screening by Age : కాలం మారింది. మూడు పదులు నిండకుండానే జీవనశైలి వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయి. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, థైరాయిడ్ లాంటివి సాధారణమైపోయాయి. ప్రమాదకర రుగ్మతల విషయంలోనూ ఓ కన్నేసి ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వివిధ రకాల పరీక్షలు చేస్తామంటూ ఊదరగొట్టేవారూ ఎక్కువైనా నేపథ్యంలో ఎడాపెడా కాకుండా పరీక్షలకు ఓ పద్ధతిని అనుసరించాలని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏ వయస్సులో ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలో తెలుసుకుందాం!
20 ఏళ్ల లోపు :
- జంక్ఫుడ్ తినే పిల్లల సంఖ్య విపరీతంగా ఉంది. వీరిలో విటమిన్ల లోపం కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో బి1, బి6,బి12 విటమిన్ల పరిస్థితిని సరిచూసుకోవాలి. ఆరోగ్యంగా ఉన్న రక్తపోటును ప్రతి 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోవాలని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. అధిక బరువు, అసాధారణంగా ఎత్తు పెరగడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే థైరాయిడ్, మధుమేహం, ఒత్తిడికి సంబంధించిన 'కార్టిసాల్' పరీక్ష చేయించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు యూరిక్ యాసిడ్ పరీక్షలు కూడా అవసరమంటున్నారు.
- వ్యాధులు సోకడంలో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యుల జన్యువుల పాత్ర ఉంటుంది. కాబట్టి, జెనెటిక్ హిస్టరీ తెలుసుకోవడం మేలు చేస్తుంది. తల్లిదండ్రులకు మధుమేహం, థైరాయిడ్ లాంటి వ్యాధులు, గుండె సమస్యలు ఉండి ఉంటే 20 ఏళ్ల నుంచే 'కార్టియాక్ స్క్రీనింగ్' కూడా చేసుకోవాలి. కొద్దిగా నడిచినా ఆయాసం, చెమటలు వస్తుంటే అప్రమత్తమవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- 20 ఏళ్ల లోపు అమ్మాయిల్లో రక్తహీనత ఎక్కువ మందిలో కనిపిస్తోందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. గర్భాశయంలో ఏర్పడే పైబ్రాయిడ్స్ (గడ్డలు), ఐరన్ ప్రొఫైల్, రాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ చూసుకోవడం మేలని చెబుతున్నారు.
- ఆడపిల్లల్లో రుతుక్రమం సక్రమంగా లేకపోవడం వల్ల మైగ్రేన్ వస్తుంది. అధిక బరువు పెరిగి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ డిసీజ్ (పీసీవోడీ) కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీన్ని అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా నిర్థారించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రాథమిక పరీక్షలైన ఈసీజీ, థైరాయిడ్, ఆర్బీఎస్ లాంటి పరీక్షలు నేరుగా చేసుకొని, ఫలితాలను డాక్టర్కి చూపినా ఇబ్బంది లేదు. కానీ, స్కానింగ్లు, రేడియేషన్కు గురయ్యే పరీక్షలు మాత్రం డాక్టర్ల సలహా మేరకే చేయించుకోవాలి, రిపోర్ట్లలో ఫలితాలను సొంతంగా విశ్లేషించుకొని ఆందోళన చెందడం కూడా సరికాదు. వైద్యులకు చూపిస్తే వారు ఫలితాలను విశ్లేషించి అవసరమైన మందులను సిఫారసు చేస్తారు. తలనొప్పి వచ్చిన ప్రతిసారీ సీటి స్కాన్ అవసరం ఉండదు. ఒత్తిడికి గురైతే వచ్చే తలనొప్పి, కొన్ని సందర్భాల్లో మైగ్రేన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. వాటిని సరిచూసుకోవాలి. వైద్యుల సూచనలతోనే స్కానింగ్కు వెళ్లాలి. - డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కులకర్ణి, జనరల్ ఫిజీషియన్
20-40 ఏళ్ల మధ్య :
మహిళల్లో 20 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్యలో బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పురుషులు, స్త్రీలు ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ (ఆర్బీఎస్) హెచ్బీఏ1సీ పరీక్షలు చేసుకోవాలని అంటున్నారు. స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు, ఇవి వ్యాధులను ముందుగానే తనిఖీ చేయడానికి ఉపయోగించే వైద్య పరీక్షలు, ఆ సమయంలో వాటికి చికిత్స చేయడం సులభం కావచ్చని cdc అధ్యయనం పేర్కొంది.
40-60 చాలా ముఖ్యం :
- ఈ వయసులో క్యాన్సర్ ముప్పు ఉంటుంది. మలబద్ధకం ఉండి, మలంలో రక్తం వచ్చినా, ఆహారం మింగడానికి ఇబ్బంది అనిపించినా, ఒత్తిడి వల్ల తలనొప్పి వచ్చినా తప్పనిసరిగా పరీక్షలు చేయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- 60 దాటాక క్యాన్సర్ పరీక్షలు సాధారణంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. మగవారిలో ప్రొస్టేట్, కడుపు, ఎముక, బ్లడ్ క్యాన్సర్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు.
- మెనోపాజ్ దశలో పాప్స్మియర్, మామోగ్రామ్, బోన్మినరల్ డెన్సిటీ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. 40 నుంచి 74 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ను కనుగొనడంలో మామోగ్రామ్లు ఉత్తమంగా పనిచేస్తాయని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
