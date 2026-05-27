"హెల్త్ చెకప్" చేయించుకుంటున్నారా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే!
ఇంట్లోనే బీపీ, షుగర్ చెక్ చేసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : May 27, 2026 at 3:19 PM IST
Do's and Don'ts in Health Checkups : ఇప్పుడు చాలామంది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి ముందు జాగ్రత్తగా రకరకాల పరీక్షలు చేయించుకుంటుున్నారు. అయితే, వీటిని సరిగా చేయించుకోవటమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కొన్ని పరీక్షల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రక్తపోటు : వయసు మళ్లినవారు బీపీ కాస్త ఎక్కువున్నా పర్వాలేదని అనుకోవద్దు. సాధారణంగా రక్తపోటు ఎవరికైనా 120/80 ఉంటే నార్మల్గా ఉన్నట్లు లెక్క. అయితే, 130/90 దాటితే మందులు కచ్చితంగా వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కాకపోతే, వరసగా మూడు వేర్వేరు రోజుల్లో బీపీని పరీక్షించుకోవాలట. అన్ని సార్లు 130/90 మించితేనే మందులు ప్రారంభించాలని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఉదయం నిద్ర లేచాక, రాత్రి పడుకునే ముందు బీపీని పరీక్షించుకోవటం మేలు. మందులు వాడుతుంటే యథావిధిగా వేసుకుంటూనే బీపీని కొలుచుకోవాలి. కచ్చితమైన రీడింగ్ కోసం ఏదైనా ఆహారం లేదా టీ, కాఫీ, మందులు లాంటివి తీసుకోకుండా బీపీని చెక్ చేసుకోవాలని mayoclinic పేర్కొంది.
కొలెస్ట్రాల్ : మన దేశంలో గుండె జబ్బులకు ముఖ్య కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్(LDL) అని అందరికి తెలిసిందే. అయితే, దీన్ని చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. ఎక్కువున్నా ఏమీ కాదని ధీమాగా ఉంటారు. ఇది అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా LDL 100 లోపు ఉండాలట. డయాబెటిస్ వంటి సమస్యలు గలవారైతే 70లోపే ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అలాగే, డాక్టర్లు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు సూచిస్తే మర్చిపోకుండా వేసుకోవాలి. అంతేకానీ, కొద్ది రోజులు వాడి, తర్వాత ఆపేయొద్దు. వీటిని వాడుతున్నప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్లో LDL తగ్గినట్టు తేలితే, అది ముందుల ప్రభావంతోనేనని గుర్తించాలి.
HSCRP Test : ఈ పరీక్ష చాలా సున్నితమైంది. శరీరంలో ఎక్కుడ కొద్దిగా వాపు ప్రక్రియ, ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా దీని మోతాదులు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది గుండెపోటు ముప్పునకు సూచిక కావొచ్చని టెస్ట్ రిజల్ట్స్లో రాస్తుంటారు. అయితే, ఇది అందరికీ వర్తించదట. గుండెపోటు ముప్పు కారకాలు ఎక్కువగా ఉన్నవారికి, అప్పటికే ఒకసారి గుండెపోటు వచ్చిన వారికి HSCRP పెరిగితే మరోసారి ప్రమాదం పొంచి ఉందని అర్థం. ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు, 40 ఏళ్లలోపు వారికి ఇది పెరిగినా పెద్దగా భయపడాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే, ఇది రకరకాల సమస్యల్లో పెరుగుతుందట.
షుగర్ టెస్ట్ : రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ఎంత ఉండాలనేది పరీక్ష చేసే సమయం, వ్యక్తి వయస్సు, ఆరోగ్య స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భోజనం చేసే ముందు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సాధారణంగా 80-130 mg/dl మధ్య ఉండాలని, భోజనం చేసిన 2 గంటల తర్వాత 180 mg/dl కంటే తక్కువగా షుగర్ లెవల్స్ ఉండాలని medlineplus పేర్కొంది. ఈ స్థాయి దాటితే మందులు వాడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో షుగర్ రీడింగ్ చెక్ చేసుకునే ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. చేతులపై నూనె, పంచదార వంటివి ఉండే రీడింగ్లో తేడా వస్తుంది. అలాగే, రక్త నమూనా తీసేందుకు ప్రతిసారీ ఒకే వేలు వినియోగించడం వల్ల అక్కడ చర్మం గట్టిపడి రక్తం తీయడం కష్టమవుతుంది. అందుకే, తరచూ మారుస్తూ ఉండాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
