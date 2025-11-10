ఈ గింజది "తోటకూర ఫ్యామిలీ" - చలికాలంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!
"రాజ్గిరా"తో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఇవి తింటే షుగర్ అదుపులో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!
Published : November 10, 2025 at 3:39 PM IST
Rajgira Health Benefits : రాగి, మఖానా, మునగ, ఉసిరి ఇలా పోషకాలతో నిండిన ఆహారపదార్థాలను సూపర్ ఫుడ్స్గా పేర్కొనడం తెలిసిందే. రాజ్గిరా కూడా ఇదే కోవకే చెందుతుంది. ఇది అమరాంత్, సూడో మిల్లెట్గానూ ప్రసిద్ధి చెందింది. వరి, జొన్న, మొక్కజొన్నల కంటే శక్తివంతమైనది. ఇందులో పోషకాలు అధికంగా ఉన్నందున రాజ్గిరాని రామ్దానా (దేవుడి కానుక) అని కూడా అంటారు. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ మెరుగవుతుంది. అందుకే, ఉత్తరాదిన చలికాలంలో వీటి వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్రతాలు, ఉపవాసాల వేళ రాజ్గిరా పిండితో పూరీ, రోటీ, పాయసం వంటివి చేసుకుంటారు. ఈ ధాన్యంతో చేసిన వంటలు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ప్రొటీన్ ఫుడ్ అయినందున మఖానా మాదిరిగానే రాజ్గిరా వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాజ్గిరా వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అసలేమిటీ రాజ్గిరా? : రాజ్గిరా తోటకూర కుటుంబానికి చెందింది. అందుకే వీటిని అమరాంత్ గ్రెయిన్ లేదా తోటకూర విత్తనాలు అంటారు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటున్నట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. రాజ్గిరాను గింజలతో పాటు వీటి ఆకుల్నీ, కాండాల్నీ అనేక వ్యాధుల నివారణలో వాడతారంటున్నారు నిపుణులు.
మజిల్లాస్ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఆహారం : ఏ ఇతర ధాన్యంలోనూ లేని లైసీన్ అనే ప్రొటీన్ రాజ్గిరాలో పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లైసీన్తో సహా కీలకమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉన్నాయని అంటున్నారు. వంద గ్రాముల ధాన్యంలో సుమారు 15 గ్రా.ప్రొటీన్ లభిస్తుందని, ఈ ప్రొటీన్ ఇన్సులిన్ శాతాన్ని నియంత్రిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులోని ఫైబర్, యాంటీ డయాబెటిక్ లక్షణాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచడంలో సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కి రాజ్గిరా ఎంతో మంచిదని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇది గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఆహారం కాబట్టి, గ్లూటెన్ అలర్జీ ఉన్నవారు కూడా దీనిని తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అమరాంత్ ధాన్యంలో అధిక రక్తపోటు, క్యాన్సర్ సంభవం తగ్గించడంలో సహాయపడే పెప్టైడ్లు ఉంటాయని International Journal of Multidisciplinary Research and Development ప్రచురించింది.
లాభాలెన్నో : రాజ్గిరాలో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇందులో బి విటమిన్లూ, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం శాతమూ ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళలు వీటిని ఆహారంలో చేర్చుకుంటే మెనోపాజ్ తర్వాత వచ్చే ఆస్టియోపొరోసిస్ను నివారించవచ్చని అంటున్నారు. వీటిల్లోని ఫోలేట్ గర్భిణులకు మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇది రక్తంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడంలో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీనిలో ఉండే పోషకాలు గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులోని కాల్షియం, ప్రొటీన్లు అనేవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి, పటుత్వానికి చాలా అవసరమంటున్నారు. అంతేకాకుండా, రాజ్గిరా జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, బలంగా పెరిగేలా చేస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు రాజ్గిరా ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో సంబంధిత డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అమరాంత్ విత్తన నూనెను అన్ని చర్మ రకాల సంరక్షణలో ఉపయోగించవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది సంపూర్ణంగా తేమను అందిస్తుంది, చికాకులను తగ్గిస్తుంది, గాయం నయం చేయడాన్ని వేగవంతం చేస్తుందని తెలిపింది.
రాజ్గిరాతో ఉప్మా, కిచిడీ, స్మూథీ, లడ్డూలు, చిక్కీలు చేయొచ్చు. బేకరీ ఉత్పత్తుల తయారీలోనూ వీటిని వాడతారు. మొలకెత్తిన అమరాంథ్లో పోషకాల శాతం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీటిని ఉడికించి, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వంటివి జోడించి అల్పాహారంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని అంటున్నారు. రాజ్గిరా మొలకల పిండి కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. వరి, గోధుమ, రాగుల్లా వీటితోనూ మరమరాలు చేసుకోవచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
మొలకలొచ్చాక వీటిని తింటున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!
చిన్న చిన్న వాటికే భయపడుతున్నారా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే ఫోబియా నుంచి బయటపడవచ్చట!