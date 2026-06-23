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రోజువారీ డైట్‌లో 'యోగర్ట్' - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు?

జీర్ణక్రియ నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు - యోగర్ట్ ఇచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇవే!

Yogurt
Yogurt (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 23, 2026 at 3:53 PM IST

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Impressive Health Benefits of Yogurt : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది ఇష్టపడే ఒక అద్భుతమైన, పోషకాలతో కూడిన సూపర్ ఫుడ్ యోగర్ట్. పాలను ప్రత్యేకమైన బ్యాక్టీరియాతో పులియబెట్టడం ద్వారా తయారయ్యే ఈ పదార్థం కేవలం రుచిలోనే కాదు, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

యోగర్ట్ అనేది ఒక పాల ఉత్పత్తి. ఇది చూడడానికి పెరుగు మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీన్ని తయారు చేయడానికి లాక్టోబాసిల్లస్ బల్గారికస్, స్ట్రెప్టోకోకస్ థర్మోఫిలిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలను వేసి పులియబెడతారు. అయితే, యోగర్ట్ రుచికి మాత్రమే అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ, ఇందులో క్యాల్షియం, విటమిన్లు, రైబోఫ్లావిన్, భాస్వరం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, విస్తారంగా ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్​గా పని చేస్తుందట.

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పోషకాలు సమృద్ధిగా : శరీరానికి అవసరమైన దాదాపు అన్ని పోషకాలు యోగర్ట్​లో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, ఎముకలు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన క్యాల్షియం ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో బి2, బి12 విటమన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే, గుండె జబ్బులు, నిరాశ వంటి సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందట. అంతే కాదు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని క్రమబద్ధం చేస్తుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, మృదువుగా ఉంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

అధిక ప్రొటీన్ : యోగర్ట్​లో ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక కప్పు యోగర్ట్ దాదాపు 13 గ్రాముల ప్రొటీన్​ను అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది
  • కండరాల పరిమాణం, బలాన్ని పెంచుతుంది.
  • విశ్రాంతి సమయంలో జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది.
  • బరువు తగ్గడానికి, నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది.
  • గాయాలు మానడానికి, కండరాల రికవరీకి సహాయపడుతుంది.
  • ఎముకల సాంద్రతను పెంచుతుంది.

జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యానికి : కొన్ని రకాల యోగర్ట్​లో సజీవ బ్యాక్టీరియా లేదా ప్రొబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇవి విరేచనాలు, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, గ్యాస్ వంటి జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నివారిస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, యోగర్ట్​లో ఉండే మెగ్నీషియం, సెలీనియం, జింక్ వంటి సూక్ష్మ ఖనిజాలు రోగనిరోధకశక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయట. సాధారణంగా ఇందులో విటమిన్ డి ఉండదు. కానీ, విటమిన్ డి కలిపిన యోగర్ట్ జలుబు, ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలను నివారించడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని మరింత పెంచుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు : యోగర్ట్ క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇది రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ వంటి గుండె జబ్బుల ప్రమాద కారకాలను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని ప్రొయోటిక్స్ శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, యోగర్ట్​లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం వంటి ఖనిజాలు అనేవి శరీరంలోని సోడియం ప్రభావాన్ని తగ్గించి, రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేయడం ద్వారా రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా యోగర్ట్ తీసుకుంటే, మహిళల్లో 17 శాతం, పురుషుల్లో 21 శాతం వరకు హృదయ సంబంధ వ్యాధులు లేదా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

పరిశోధనలు :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5905602/

https://www.sciencedirect.com/science/article/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9455928/

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