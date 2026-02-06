"కొలెస్ట్రాల్" అంటే ఆహారమే కాదు, ఒత్తిడి కూడా! - 'యోగా'తో కళ్లెం వేయొచ్చా?
యోగాసనాలు, ధ్యానంతో ఒత్తిడి దూరం - గుండె ఆరోగ్యానికి తొలి మెట్టు!
Published : February 6, 2026 at 12:50 PM IST
Health Benefits of Yoga : "కార్డియాక్ రిహాబిలిటేషన్" ఇపుడు విస్తృతంగా వాడుకలో ఉన్న పదం. యోగా సాధనతో గుండె జబ్బులు అదుపు చేయడం, గుండె పనితీరును మెరుగుపర్చడం దీని ఉద్దేశం. యోగాతో గుండె జబ్బులు అదుపులో ఉంటాయా? గుండె పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవచ్చా? అంటే అవుననే చెప్తున్నాయి వైద్య పరిశోధనలు. అనాదిగా వస్తోన్న యోగాపై దృష్టి సారించిన వైద్యులు గుండెను గాడిలో పెట్టే ‘"కార్డియాక్ రిహాబిలిటేషన్"’ ప్రోగ్రామ్లో యోగాకూ స్థానం కల్పించారు. రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న ఒత్తిడిని భరింలేక చతికిలపడిపోతున్న గుండెకు యోగా వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు. అనుక్షణం గుండెను దెబ్బతీయటానికి కాచుకొని చూస్తున్న ముప్పు కారకాలను ఆదిలోనే తుదముట్టించడంలో యోగా చక్కని ఫలితాలు ఇస్తుందని చెప్తున్నారు.
యోగా అంటే : సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సాధించడమే యోగా లక్ష్యం. శరీరం జబ్బుల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడంతోపాటు మానసికంగానూ చురుకుగా ఉండటం యోగా ప్రత్యేకత. శరీరాన్ని, మనసును ఒక గాడిలో పెట్టే ప్రక్రియ. వేదకాలంలో ఎన్నో యోగాసనాలు, మార్గాలను పతంజలి మహర్షి క్రోడీకరించి "అష్టాంగ యోగా"ను అందించారు.
యోగాతో ఏం సాధించవచ్చు? : ఆహారం, పరిశుభ్రత, నైతిక విలువలతో పాటు శరీరంలోని ప్రతి కండరం, ప్రతి కీలుపై పట్టు సాధించుకోవచ్చు. శ్వాసను క్రమబద్ధీకరించటం, అసంకల్పిత వ్యవస్థలపై నియంత్రణ పెంచుకోవచ్చు. మనసు గాడి తప్పకుండా ఏకాగ్రత సాధించవచ్చు. మొత్తంగా శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవటానికే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యాన్నీ సొంతం చేసుకోవటానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
వృద్ధులు, యువకులు అన్న తేడా లేకుండా గుండెజబ్బులు భయపెడుతున్నాయి. పట్టణాలు, గ్రామాలు అనే భేదాల్లేకుండా అన్ని వయసుల వారిని, అన్ని ప్రాంతాల వారినీ చుట్టుముడుతున్నాయి. మారిన ఆహార పదార్థాలు, పద్ధతులు, తగ్గిపోతున్న శారీరక శ్రమ, పెరిగిపోతున్న ధూమపానం, మద్యపానంలాంటి వ్యసనాలకు తోడు పని ఒత్తిడి కారణంగా ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బీపీ, షుగర్, అధిక బరువు, ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారు. జీవనశైలి జబ్బులను నియంత్రించడంలో యోగా ఎంతో ఉపయోగపడడం కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది. గుండెజబ్బు బాధితులకే కాకుండా వాటి బారిన పడకుండా ముందస్తుగా కాపాడుకోవడానికీ దోహదం చేస్తోంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి ప్రతికూల ఆలోచనలకు కళ్లెం వేస్తుంది. గుండెజబ్బుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవటానికి యోగా ఎంతో తోడ్పడుతుంది.
గుండె పనితీరు ఎలా పెరుగుతుందంటే! :
- గుండె జబ్బులు, గుండె పోటు బారిన పడిన వారు సర్జరీ, స్టెంట్స్, యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకుంటారు. ఆ తర్వాత చాలామంది తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఇలాంటి వారు తిరిగి ఉద్యోగాలు, రోజు వారీ పనులు చేసుకునేలా, మున్ముందు మళ్లీ సమస్యల బారినపడకుండా "కార్డియాక్ రిహాబిలిటేషన్" పద్ధతులు తోడ్పడతాయి.
- గతంలో గుండె ఫిట్నెస్ పైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి అవసరమైన వ్యాయామాలను సూచించేవారు. కానీ, గుండె సామర్థ్యం పెంచడం ఒక్కటే కాకుండా మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవటం, రోగనిరోధకశక్తి పెంపొందించుకోవటం చాలా ముఖ్యం. అందుకే యోగా ప్రారంభించి ధ్యానం, ప్రాణాయామం చేస్తుంటే ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం (వేగల్ టోన్) పెరుగుతుందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.
- మానవ దేహంలో "వేగస్ నాడి" అతి పెద్ద కపాల నాడి. శ్వాస ప్రక్రియ, గుండె వేగం, జీర్ణ క్రియ ప్రక్రియలన్నీ దీంతో ముడిపడినవే. కాబట్టి ధ్యానం, ప్రాణాయామం ద్వారా మెరుగ్గా ఉంచుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన నుంచి తేలికగా బయటపడొచ్చు. ముఖ్యంగా రక్తపోటు అదుపులోకి రావడంతో గుండె వేగం, శ్వాసవేగం తగ్గుతాయి. ధ్యానం వల్ల మనసు పూర్తి ప్రశాంతమైన స్థితిలోకి వెళ్లి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.
అధ్యయనాలూ చెబుతున్నాయి : కార్డియాక్ రిహాబిలిటేషన్లో యోగాను చేర్చిన తర్వాత గణనీయమైన మార్పులు గుర్తించినట్లు వైద్యులు చెప్తున్నారు. సమస్యల నుంచి త్వరగా కోలుకోవడంతోపాటు త్వరగా మామూలు జీవితం గడుపుతున్నట్టు వెల్లడించారు. గుండెజబ్బు బాధితులకు యోగా ప్రయోజనాలను శాస్త్రీయంగా నిరూపించటానికి పెద్దఎత్తున ప్రయత్నాలూ సాగుతున్నాయని, ICMR వివిధ ఆరోగ్యకేంద్రాల్లో విస్తృత అధ్యయనం నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు.
స్పష్టమైన మార్పులివే :
⦁ ఇన్సులిన్ సంబంధిత గుండెజబ్బు బాధితుల్లో యోగా మంచి ఫలితాలు ఇస్తోందని వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు అధ్యయనం పేర్కొంది.
⦁ గాఢంగా శ్వాస తీసుకోవటం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోందని, ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి బయటపడటానికి సహకరిస్తోందని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యయనం వెల్లడించింది.
⦁ ప్రాణాయామం, ఆసనాలు, ధ్యానం వల్ల శ్వాస వేగం తగ్గినట్లు ఐజీబీఎంఆర్ పత్రికలో వెలువడిన అధ్యయనం పేర్కొంది.
⦁ హఠయోగ సాధనతో గుండె రక్తనాళాల్లో రక్తపోటును తట్టుకునే సామర్థ్యం పెరిగిందని, గుండె కండరం బలోపేతమవుతోందని హాంకాంగ్ పరిశోధకుల అధ్యయనం వెల్లడించింది.
⦁ యోగా సాధనతో గుండె వేగం, రక్తపోటు తగ్గుముఖం పడుతున్నట్టు భారతీయ వైద్యుల పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
శరీరమంతా నవోత్తేజం : పైపైన శ్వాస తీసుకుంటుంటే అవసరమైనంత ఆక్సిజన్ శరీరంలోని అవయవాలన్నింటికీ అందదు. కానీ, ప్రాణాయామం ద్వారా గాఢంగా శ్వాస తీసుకుంటే ఒంట్లోని అన్ని కణాలకు తగినంత ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందుతాయి. గుండె వైఫల్యం, ఊపిరితిత్తుల జబ్బులున్న వారిలో శ్వాస వేగం వల్ల ఆయాసం వస్తుంది. ఇలాంటి వారికి ప్రాణాయామం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. శ్వాస తీసుకోవటానికి సాయం చేసే కండరాలు బలోపేతం కావడంతో పాటు ఆందోళన, ఉద్రేకం నియంత్రణ సామర్థ్యం పెంపొందుతుంది. మనసు ప్రశాంత స్థితిలోకి వెళ్లి దీర్ఘకాల ఒత్తిడి స్థాయి తగ్గుతుంది. శరీరంలోని మలినాలు, ప్రతికూల భావనలు బయటకు వెళ్లిపోయి సానుకూల ధోరణి అలవడుతుంది. రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి నాడీ వ్యవస్థ పుంజుకుని మొత్తంగా శరీరం నవోత్తేజంతో తొణికిసలాడుతుంది. గుండెజబ్బులకు చికిత్స తీసుకునేవారు, శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నవారు కనీసం 3 నెలల పాటు యోగా సాధన చేస్తే త్వరగా కోలుకునే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.
ఖర్చులేని, సురక్షిత పద్ధతి : గుండెజబ్బులకు దారితీసే మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు వంటి ముప్పును తప్పించుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, శారీరక శ్రమకు తోడు యోగాను జతచేస్తే అద్భుత ప్రయోజనం ఉంటుంది. యోగా సాధన ఖర్చు లేని పని. చాలా తేలిక పైగా జిమ్లో మాదిరిగా పెద్ద పెద్ద పరికరాల అవసరం లేదు. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒక్కరు ప్రారంభించినా మిగిలిన వారికి ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది. చిన్న వయసు నుంచే యోగా సాధన చేస్తే భవిష్యత్ భారతం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కళకళలాడుతుంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : గుండెజబ్బులతో బాధపడేవారు యోగా సాధనలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం తప్పనిసరి. రక్తపోటు అదుపులో లేనివారు, కళ్లు తిరిగే సమస్య ఉన్నవారు తల కిందకు, కాళ్లు పైకెత్తే శీర్షాసనం సాధన చేయకూడదు. కొన్ని రకాల ఆసనాలు ప్రమాదకరం కావచ్చు. అందుకే సుశిక్షితులైన, అనుభవం కలిగిన గురువులు, నిపుణుల సమక్షంలోనే యోగా సాధన చేయాలి. గుండెజబ్బులతో బాధపడటం కన్నా వాటి బారినపడకుండా యోగా బాగా ఉపయోగపడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
