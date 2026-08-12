రోజూ అరగంట చాలంట! - జిమ్ అవసరం లేకుండానే ఫిట్నెస్ పెంచే 'వాకింగ్ సీక్రెట్'
ఇంటర్వెల్ వాకింగ్ - 'జపనీస్ నడక పద్ధతి'తో కలిగే అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలెన్నో!
Published : August 12, 2026 at 4:58 PM IST
Health Benefits Japanese Walking Method : సింపుల్గా చేసే వ్యాయామాల్లో నడక గురించి మనకు తెలిసిన విషయమే. మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి నిర్దేశిత సమయం దాకా ఒకే వేగంతో నడుస్తాం. అదే బ్రిస్క్ వాకింగ్లో భాగంగా కాస్త వేగం పెంచి నడుస్తాం. అయితే, ఈ రెండింటి కలయికను 'జపనీస్ వాకింగ్ పద్ధతి' అంటారు. అరగంట సమయం పెట్టుకొని, మూడు నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం, ఆ తర్వాతి మూడు నిమిషాలు సాధారణంగా నడుస్తూ వర్కవుట్ని కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. 'ఇంటర్వెల్ వాకింగ్ ట్రైనింగ్'గానూ పిలిచే ఈ వాకింగ్ పద్ధతి వల్ల రోజుకు 1000 అడుగులు వేసిన దాని కంటే ఎక్కువ ఫిట్నెస్ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జిమ్తో పని లేకుండా సమయం చూసుకోవడానికి ఓ స్టాప్వాచ్ లేదంటే మొబైల్ ఉంటే చాలు, సౌకర్యంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేయచ్చని చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలెన్నో! : 30 నిమిషాల పాటు ఈ జపనీస్ వాకింగ్ పద్ధతిని పాటిస్తే ఆరోగ్యపరంగా, ఫిట్నెస్ పరంగా బోలెడన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని అంటున్నారు నిపుణులు.
- 30 నిమిషాల పాటు ఇలా వాకింగ్ చేస్తే జీవక్రియల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
- జపనీస్ వాకింగ్ పద్ధతిలో భాగంగా, మూడు నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం వల్ల గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరుగుతుందట. ఆపై మూడు నిమిషాల పాటు మాములుగా నడవడం వల్ల హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది. ఈ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల గుండెకు రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, గుండె ఆరోగ్యమూ మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- జపనీస్ వాకింగ్ పద్ధతి డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కు మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ఈ వాకింగ్ పద్ధతిని జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
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- కాసేపు వేగంగా, తర్వాత సాధారణంగా నడవడం వల్ల కాళ్లలోని కండరాలపై ఒత్తిడి పడి అవి దృఢంగా మారే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- అంతేకాదు, ఈ ఎక్సర్సేజ్ చేయడం వల్ల ఎముక సాంద్రత పెరిగి, భవిష్యత్తులో ఆస్టియోపొరోసిస్ సమస్య బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఎలాంటి జిమ్, జిమ్ పరికరాలు లేకుండా, ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చేసే ఈ సింపుల్ వ్యాయామం వల్ల మానసిక ఆందోళనలూ దూరమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ప్రశాంతత నిద్రకూ ఈ వ్యాయామం ప్రేరేపిస్తుందని అంటున్నారు.
అయితే, నేరుగా వ్యాయామం ప్రారంభించడం కాకుండా, ముందుగా ఐదు నిమిషాలు వార్మప్ చేసి, చివరిల్లో ఐదు నిమిషాల పాటు తక్కువ తీవ్రతతో కూడా కార్డియో, స్ట్రెచెస్ వ్యాయామాలతో ముగిస్తే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుందని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.brownhealth.org/be-well/interval-walking-health-benefits-japanese-walking-method
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