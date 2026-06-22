ఓ సారి "వెనుకడుగు" వేసి చూడండి! - నడుము, కీళ్ల నొప్పలకు ఉపశమనం!
మీకు రివర్స్ వాకింగ్ తెలుసా? - ఇలా నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు అంటున్న నిపుణులు!
Published : June 22, 2026 at 3:15 PM IST
Retro Walking Health Benefits : అందరూ ముందడుగు వేయమంటారు. మన నడక ఎప్పుడూ ముందుకే ఉంటుంది. కానీ, వెనక్కి నడవడం వల్ల కూడా మన ఆరోగ్యానికి, మెదడుకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుందని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
వెనక్కి నడవడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ప్రతి చర్య సమయం, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలు మెరుగవుతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. బయో మెకానిక్స్ (జీవ యాంత్రిక శాస్త్రం)లోని వ్యత్యాసం కారణంగా ఈ శారీరక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయట. నడుము నొప్పి, మోకాలి సమస్యలు, కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ విధానాన్ని తరచుగా ఫిజియోథెరపీలో ఉపయోగిస్తారు. ఇలా వెనక్కి నడవడాన్ని 'రెట్రో వాకింగ్' అని అంటారు. క్రీడా ప్రదర్శనను మెరుగుపరచడానికి, కండరాల బలాన్ని పెంచడానికి వెనక్కి నడిచే పద్ధతిని ఇటీవలి కాలంలో వివిధ దేశాల్లో పాటిస్తున్నారు.
డెలివరీ తర్వాత బరువు తగ్గాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు
కండరాల బలం పెంచొచ్చు : వెనక్కి నడవడం వల్ల కండరాల బలం పెరుగుతుందని అమెరికాలోని నెవాడా విశ్వవిద్యాలయంలో బయో మెకానిక్స్ నిపుణురాలైన జానెట్ డ్యూఫెక్ బృందం తేల్చింది. నాలుగు వారాల పాటు రోజుకు 10-15 నిమిషాలు వెనకకు నడవడం వల్ల 10 మంది ఆరోగ్యవంతులైన విద్యార్థినుల్లో హామ్స్రింగ్ (తొడ వెనుక కండరాల) ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగినట్టు కనుగొన్నారు.
ఈ క్రమంలో వెన్నెముక స్థిరత్వాన్ని, ఫ్లెక్సిబిలిటీకి బాధ్యత వహించే వీపు కండరాల బలోపేతాన్ని గుర్తించారు. బిగుతుగా ఉండే హామ్స్ట్రింగ్ కండరాల వల్ల నడుము నొప్పి వస్తుంటుంది. వెనక్కి నడవడం వల్ల తమ నడుము నొప్పి తగ్గినట్టు ఐదుగురు అథ్లెట్లు ఈ బృందానికి స్వయంగా నివేదించారు. బలాన్ని పెంచుతూ మోకాళ్ల కీళ్లపై పడే ఒత్తిడిని తగ్గించడం వల్ల క్రీడాకారులు గాయాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి రెట్రో - రన్నింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. వృద్ధులు, యువకులు, ఊబకాయులు, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ బాధితులు, పక్షవాతం తర్వాత నడకలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రోగులకు ఇది ఉపయోగకరం.
ఏం జరుగుతుంది? : వెనక్కి నడిచేటప్పుడు తుంటి, మోకాలి కీళ్లు రెండింటి వద్ద కదలిక పరిధి బాగా తగ్గిపోతుంది. ముందుకు నడిచేటప్పుడు మడమ నేలను తాకడంతో మొదలవుతుంది. వెనక్కి నడిచేటప్పుడు కాలివేళ్లతో ఆరంభమవుతుంది. కొన్నిసార్లు మడమ అసలు నేలను తాకదు. ఫలితంగా, మోకాలి కీలుపై తక్కువ ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణ నడకతో పోలిస్తే వెనక్కి నడక వేరే కండరాలను ఉపయోగిస్తుంది. వాస్తవానికి, వెనక్కి నడిచేటప్పుడు అత్యధిక కుదుపును గ్రహించేది చీలమండకీలే. పాదాలను ముందుకు చాచినప్పుడు లేదా కాలి వేళ్లపై నిలబడినప్పుడు ఉపయోగించే ప్లాంటార్ ప్లెక్సన్ కదలికతో క్రియాశీలమయ్యే కండరాలు, వెనక్కి నడిచేటప్పుడు చీలమండ వేగాన్ని తగ్గించడంలో, కుదుపును గ్రహించడంలో ఎక్కువ పాత్ర పోషిస్తాయి. ముందుకు అడుగు వేయడంతో పోలిస్తే అడుగు వేసేటప్పుడు నాడీ కార్యకలాపాల ప్రదేశంలో తేడాలు ఉన్నాయని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. నిర్ణయం తీసుకోవడం, సమస్య పరిష్కారం వంటి జ్ఞానాత్మక నైపుణ్యాలకు బాధ్యత వహించే ప్రీ ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ వెనక్కి అడుగు వేసేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా చురుకుగా ఉంటుంది.
వెనక్కి నడిచే వారి ప్రతిచర్య సమయాలు అత్యంత వేగంగా ఉన్నాయని, సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడిందని డచ్ అధ్యయనం తేల్చింది. బహుశా వారి మెదళ్లు అప్పటికే ఓ విరుద్ధమైన పనిని చేయడానికి అలవాటు పడి ఉండటమే దీనికి కారణం కావచ్చు. అయితే, వెనక్కి నడవడంలో కొంత ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఫిజియోథెరపీ సమయంలో వెనక్కి నడవడం వల్ల కిందపడి తీవ్రమైన గాయాలూ కావొచ్చు. కంటికి కనిపించని అడ్డంకులను తప్పించుకోవడానికి జాగ్రత్తలీ తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3624710
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7783601
https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-019-2537-9
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చిటికెడు వాముతో ఎన్నో లాభాలు - శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
రాత్రిపూట ఈ ఆహారం తింటున్నారా? - ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లేనట!