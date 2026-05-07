సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యానికి "ఇవి" సూపర్ ఫుడ్! - కావల్సినవన్నీ ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!

గుమ్మడి గింజల్లో పోషకాలు అనేకం - ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఎన్నో లాభాలు!

Published : May 7, 2026 at 9:25 AM IST

Choose ETV Bharat

Pumpkin Seeds : శరీర ఆరోగ్యానికి అత్యంత పోషకమైన ఆహారాలలో గుమ్మడి గింజలు ఒకటి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండిన ఈ చిన్న గింజలను చిరుతిండిగా తీసుకోవచ్చు. సూప్​లు, సలాడ్​లలో వేసుకోవచ్చు. స్వీట్లపై అలంకరణకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ క్రమంలో గుమ్మడి గింజల వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గుమ్మడి గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే, మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్​ పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలూ, అధిక బరువు వంటి వాటితో బాధపడేవారు రోజూ ఓ చెంచా గింజల్ని తినాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిని కొద్దిగా తిన్నా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందట. ఇది అతిగా ఆహారం తినే అలవాటుని నియంత్రిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, బరువు అదుపులో ఉంటుంది.

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది : గుమ్మడి గింజల్లో ఫ్లేవనాయిడ్లు, ఫినోలిక్ యాసిడ్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పాటు కొద్ది మోతాదు విటమిన్ ఇ, కెరోటినాయిడ్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇన్​ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి, హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కణాలను రక్షించడానికి సహాయపడతాయి.

ప్రొస్టేట్ గ్రంథి వాపుని అడ్డుకుంటుంది : వయసు పైబడిన మగవారిలో తరచూ మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం వెనుక షుగర్ జబ్బుతో పాటు ప్రొస్టేట్ గ్రంథి పెరుగుదల కూడా ఓ కారణమేనని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇది కొంతమందిలో ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్​కు దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ గుమ్మడి గింజలు తినడం వల్ల ప్రొస్టేట్ గ్రంధి వాపు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. గుమ్మడికాయ గింజలలో లభించే జింక్, ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, సెలీనియం మూలకాలు వాటిని పోషక శక్తి కేంద్రంగా, ఆర్థరైటిస్, వాపు, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్లకు నివారణగా పనిచేస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

గుండె ఆరోగ్యం : గుమ్మడి గింజలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఎంతగానో తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణాలైన రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో ఇవి ఉపయోగపడతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా, మెనోపాజ్ దశలో ఉన్న మహిళల్లో డయాస్టోలిక్ రక్తపోటును తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుందట. గుమ్మడికాయ గింజలలో లభించే అధిక మెగ్నీషియం, జింక్, అమైనో ఆమ్లాల వల్ల అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, అధిక రక్త చక్కెర ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి : గుమ్మడి గింజలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని మెగ్నీషియం ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. తద్వారా గ్లూకోజ్ నెమ్మదిగా రక్తంలోకి విడుదలవుతుంది.

వీర్య కణాల నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది : గుమ్మడి గింజలు వీర్యకణాల నాణ్యతను పెంచడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. పురుషుల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఇవి సూపర్ ఫుడ్​ అని చెప్పవచ్చు. గుమ్మడి గింజలలో ఉండే జింక్ అనేది వీర్యకణాల ఉత్పత్తికి, వాటి చలనశీలతను పెంచడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఇందులోని విటమిన్ ఇ, ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వీర్య కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తాయని అంటున్నారు.

ప్రశాంతమైన నిద్ర : నిద్రలేమితో ఇబ్బంది పడేవారు పడుకునే ముందు కొన్ని గుమ్మడి గింజలను తీసుకోవచ్చు. ఇవి ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్​ వల్ల ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలోని మెగ్నీషియం కంటెంట్ కూడా నిద్ర నాణ్యతను పెంచుతాయని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారికి కూడా త్వరగా నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయట.

గుమ్మడి గింజలు అతిగా తింటే ఏమవుతుంది? : గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినప్పటికీ, అతిగా తింటే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక కప్పు గింజల్లో దాదాపు 12 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది. వీటిని రోజువారీ సిఫార్సు చేసిన పరిమాణం కంటే ఎక్కువగా తినవద్దని డాక్టర్లు సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

గుమ్మడి గింజలు
