ఈ పండు సైజు చిన్నదే కానీ - ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెడుతుందట!
- లిచీ పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు! - మరీ ఎక్కువగా తినకూడదని సూచన
Published : June 26, 2026 at 10:18 AM IST
Health Benefits of Litchi Fruit : లిచీ.. పేరే కాదు, దాని రూపమూ కాస్త చిత్రంగానే ఉంటుంది. గరుకైన ఎర్రటి తోలు తీస్తే మెత్తటి తెల్లటి, జ్యూసీగా ఉండే తీపి గుజ్జు ఉంటుంది. ఈ ఎర్రటి పండులో విటమిన్ సి, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెండడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చూడటానికి చిన్నగా కనిపించే.. ఈ పండు అందించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల చిట్టా మాత్రం ఎంతో పెద్దది అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చిటపట చినుకుల చల్లదనం - హాయిగొల్పే అనుభూతితోపాటు కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యల్నీ తెచ్చి పెట్టొచ్చు. మరి, ఈ సీజనల్ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలా, వానాకాలంలో వచ్చే ఫ్రూట్స్లో చెప్పుకోదగ్గ వాటిలో లిచీ ఒకటి. ఎండాకాలం చివర్లో.. తొలకరి జల్లులు ప్రారంభంలో విరివిగా దొరికే ఈ పండులో అనేక రకాల పోషకాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
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ఎన్ని లాభాలో : వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండటం వల్ల నీళ్లు తక్కువగా తాగుతుంటారు. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్కి గురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా ఈ టైంలో వ్యాధినిరోధక శక్తి చాలా అవసరమట. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో వచ్చే రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి లిచీ పండు రక్షిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. 80 శాతం నీటితో ఉండే ఈ పండుతో శరీరానికి కావాల్సిన తేమ అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పండులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా దొరకడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. రోజూ దీన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల అంటువ్యాధులూ, జలుబూ దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులూ అంత త్వరగా రావని అంటున్నారు. ఇంకా ఈ పండు వైరస్లను శరీరంలోకి రానివ్వదని చెబుతున్నారు. తాజా లిచీ పండులో ప్రతి 100 గ్రాములకు మొత్తం 72 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సి ఉంటుందని, ఇది రోజువారీ అవసరంలో 86%కి సమానమని National Library of Medicine పేర్కొంది.
- అన్ని రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులకూ అడ్డుకట్టవేసే లిచీని యాంటీ క్యాన్సర్ ఫ్రూట్గానూ నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో ఉండే క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీ రాడికల్స్ ప్రభావాన్ని తగ్గించి, క్యాన్సర్లు రాకుండా కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇది వాపు, క్యాన్సర్ వంటి వివిధ ఆరోగ్య సమస్యల నివారణ, నియంత్రణలో సంభావ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని International Journal of Advanced Research పేర్కొంది.
- రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాలెని తొలగించి గుండెపోటు రాకుండా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- లిచీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందట. దీని వల్ల జీర్ణ ప్రక్రియ సాఫీగా సాగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా మలబద్ధకం తగ్గుతుందంటున్నారు.
- ఈ పండులోని సహజ చక్కెరలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తాయట.
- దీంట్లో ఎక్కువ మోతాదులో ఉండే ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం ఖనిజాల వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, రక్తపోటు నియంత్రణకూ లిచీ చాలా మంచిదట. దీంట్లోని పొటాషియం రక్తపోటును తగ్గిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఈ పండు మెదడు పనితీరుకూ సాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఒత్తిడి హార్మోన్ల ప్రభావాన్ని పోగొడుతుందట.
- ఫ్యాటీ లివర్ని తగ్గించడానికీ, దెబ్బతిన్న కాలేయ కణాల పునరుద్ధరణకూ మేలు చేస్తుందంటున్నారు. తక్కువ క్యాలరీలూ, ఎక్కువ ఫైబర్, నీళ్లతో ఉండే లిచీతో బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లకు మంచి ఎంపికని చెబుతున్నారు.
- ఈ పండులో ఐరన్, కాపర్ రెండూ అధికంగా ఉండటం వల్ల ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తి పెరిగి రక్తహీనత నయం అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పండులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మకణాల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు కొత్త నిగారింపును తెస్తాయట.
- చర్మంపై నల్లటి మచ్చలను తగ్గించడం, చుండ్రు నివారణ, UV కిరణాల నుంచి రక్షణ, కణజాల వాపును తగ్గించడం, గాయాలను మాన్పడం , కాంతివంతమైన చర్మం, మెరిసే జుట్టును అందించడం వంటి అనేక ఆకర్షణీయమైన గుణాలు దీనికి ఉన్నాయని sciencedirect పేర్కొంది.
కొన్ని జాగ్రత్తలు : పిల్లలు రోజుకు 3, పెద్దవాళ్లు 5 నుంచి 7 పండ్లులకు మించి తీసుకోకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లిచీలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ డాక్టర్ సలహా మేరకే తినాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఖాళీ కడుపుతోనూ, పాలతో కలిపి లిచీని తీసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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