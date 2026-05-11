మందార పూలు అందానికే కాదు - ఆరోగ్యానికీ మంచివట! - ఎలానో తెలుసా?

ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మందార చెట్టు - ఇక మందార పువ్వుతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Published : May 11, 2026 at 11:15 PM IST

Health Benefits of Hibiscus: ఆకర్షణీయమైన రంగులో, అందమైన ఆకృతిలో విచ్చుకునే మందారం.. ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంటి ముందు అందంగా పూసే ఈ పువ్వులో ఔషధ గుణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది మందార ఆకులు, పూలు అనేవి జుట్టు సమస్యలకు పరిష్కారంగా వాడుతుంటారు. కానీ, ఇవి కేవలం జుట్టుకు పోషణ అందించడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మందారంలో ఎ, బి, సి విటమిన్లూ, క్యాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, జింక్ ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, అందంతో పాటు ఆరోగ్యాన్నీ అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

బీపీని తగ్గిస్తుంది : మందారం టీ వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ఇది బీపీని నియంత్రించడంతో పాటు కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

షుగర్ కంట్రోల్ : డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నవారు.. మందార టీ లేదా నీరు తాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయంటున్నారు. ఇందులోని ఆంథోసైనిన్లు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచి, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రణలో ఉంచుతాయని చెబుతున్నారు. మందార పూలలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్ అనేవి ఫ్రీ రాడికల్స్​తో పోరాడి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్​ను తగ్గిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తపోటును నియంత్రించడంలో మందార టీ సహాయపడవచ్చని International Journal of Trend in Scientific Research and Development ప్రచురించింది. అదనంగా, ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గించడంలో కూడా మందార తోడ్పడుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయని పేర్కొంది

బరువు అదుపులో : బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లకీ మందార టీ సాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అమైలేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించి, పిండి పదార్థాల శోషణ నెమ్మదయ్యేలా చేస్తుందంటున్నారు. ఆయుర్వేదంలో మందార టీని విశ్రాంతి కోసం, రక్తపోటు నియంత్రణ కోసం, బరువు తగ్గడానికి, మధుమేహం నిర్వహణకు, వంధ్యత్వ చికిత్సకు, కాలేయ వ్యాధులను నయం చేయడానికి ఉపయోగించారని National Library of Medicine పేర్కొంది.

గుండె ఆరోగ్యంగా : మందార టీ చెడు కొలెస్ట్రాల్​ని తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్​ స్థాయిలను పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు రక్తనాళాలలో ఏర్పడిన ఫలకాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడతాయని అంటున్నారు. ఫలితంగా, గుండెని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడిని తగ్గించి, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. మందార పువ్వు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది: మందార పూలు జీర్ణవ్యవస్థలోని కండరాల కదలికలను ప్రోత్సహిస్తుందని, ఇది ఆహారం సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా మలబద్ధకం, డయేరియా వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే వాంతులు, వికారం వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఆకలిని కూడా మెరుగుపరుస్తుందట.

క్యాన్సర్ నివారణగా : క్యాన్సర్‌ కణాల అభివృద్ధిని అరికట్టడంలోనూ మందారం ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని ప్రొటోకాట్‌చూయిక్‌ అనే ఆమ్లం ట్యూమర్‌ సైజును తగ్గించి, క్యాన్సర్‌ కణాల్ని నాశనం చేస్తుందని అంటున్నారు. ఇంకా జీర్ణవ్యవస్థను రక్షిస్తూనే పేగు క్యాన్సర్‌ రాకుండా కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు..

  • ఇందులోని విటమిన్ సి, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు.
  • మహిళల్లో నెలసరి నొప్పుల్నీ, మూడ్ స్వింగ్స్​నీ, ఆందోళనల్నీ తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • కండ్లకలకకు మందార ఆకుల రసం మంచి మందుగా పని చేస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.

ఈ క్రమంలో ఆయుర్వేదంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచే దివ్యౌషధంగా మందారాన్ని పేర్కొన్నారు. ఈ మొక్క భాగాల్ని కషాయం, లేపనం, తైలం.. ఇలా రకరకాలుగా ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శ్వాసకోశ సమస్యలు మొదలు వాపులూ, గాయాలూ, మానసిక సమస్యల వరకూ మందారాన్ని ఎన్నో జబ్బులకు వాడతారని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

