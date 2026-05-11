"నానబెట్టిన పెసర్లు" ఆరోగ్యానికి మంచివేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
ఇందులో పోషకాలు అనేకం - ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఎన్నో లాభాలు!
Published : May 11, 2026 at 3:45 PM IST
Eat Soaked Moong Dal Every Morning For Better Digestion : మార్నింగ్ టిఫిన్స్లో చాలామంది దోసె, పెసరట్టు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఉప్మా, ఇడ్లీ, వడ లాంటివి బోర్ కొట్టినప్పుడు ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పెసరలను ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఒక సూపర్ఫుడ్గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ లాంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు. మరి, పెసర్లు వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి : పెసరపప్పులో ప్రొటీన్లు, విటమిన్ల, ఖనిజ లవణాలు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉండే ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం మొత్తం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అధిక ప్రొటీన్ కలిగినది : శాకాహారులకు పెసరపప్పు ఒక అద్భుతమైన వనరు. దీనిని అల్పాహారంగా తీసుకోవడం వల్ల రోజువారీ ప్రొటీన్ అందడంతో పాటు కండరాల ఆరోగ్యానికి, ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుందట. పెసలు వేడిని తగ్గిస్తాయి, విషాన్ని తొలగిస్తాయి, వాపును తగ్గిస్తాయి, కాళ్ళ వాపు నియంత్రణకు సహాయపడతాయని researchgate పేర్కొంది. దీనిని కండ్లకలక, మధుమేహం, రక్తవిరేచనాలు, వేసవి తాపం, వడదెబ్బ, నిర్జలీకరణం, ఎడెమా, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ విరుగుడుగా సిఫార్సు చేస్తారని తెలిపింది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది : పెసరపప్పును నానబెట్టడం వల్ల అందులోని యాంటీ న్యూట్రియంట్స్ తగ్గి, సులభంగా జీర్ణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, మలబద్ధకం రాకుండా చూస్తుందంటున్నారు. పెసరపప్పు ప్రొటీన్ సులభంగా జీర్ణమవుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. ప్రొటీన్ నాణ్యతను గణనీయంగా పెంచడానికి, ధాన్యాలతో కలిపి పెసరపప్పును తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తుంది.
తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ : పెసరపప్పు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుందట. కాబట్టి, డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. గ్లైసెమిక్ సూచిక తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇది టైప్ 2 మధుమేహం ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో పేర్కొంది.
బరువు నియంత్రణ : నానబెట్టిన పెసరపప్పులో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి సహాయపడుతుందట.
బాడీ మెటబాలిజంను పెంచుతుంది : పెసరపప్పులోని అమినో ఆమ్లాలు బాడీ మెటబాలిజంను వేగవంతం చేస్తాయి. దీనివల్ల క్యాలరీలు త్వరగా కరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా రోజంతా చురుకుగా ఉండటానికి అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది
గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు : ఇందులోని పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే, ఫైబర్ కంటెంట్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పెసలు గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడతాయని National Journal of Pharmaceutical Sciences పేర్కొంది.
శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది : నానబెట్టిన పెసరపప్పు శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరిచి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : పెసరపప్పులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు.
చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది : ఇందులోని విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ఇది చర్మానికి సహజమైన మెరుపును ఇవ్వడంతో పాటు మచ్చలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
సులభంగా వండుకోవచ్చు : నానబెట్టిన పెసరపప్పును సలాడ్లు, స్మూతీలు లేదా పెసరట్టు వంటి అల్పాహారాలను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. దీని రుచి మెత్తగా ఉండటం వల్ల ఏ ఇతర పదార్థాలతోనైనా ఈజీగా కలిసిపోతుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
