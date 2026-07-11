'మొక్కజొన్న పొత్తు' అంటే ఇష్టమా? - ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెడుతుందట!
రుచిలోనే కాదు, పోషకాల్లోనూ స్వీట్కార్న్ చాలా బెటర్ - వీటిని డైలీ డైట్లో చేర్చుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : July 11, 2026 at 4:28 PM IST
Sweet Corn Health Benefits : చిటపట చినుకుల వేళ కాల్చిన మొక్కజొన్న పొత్తు నోట్లో పెట్టుకుంటే ఆ మజానే వేరు. చల్లచల్లటి వాతావరణంలో గరంగరం కార్న్ సూప్ సిప్ చేస్తుంటే.. ఆ అనుభూతిని అస్సలు వర్ణించలేం! అయితే, కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఏడాది మొత్తం ఈ తియ్యటి మొక్కజొన్నలు లభిస్తాయి. వీటిని ఉడకబెట్టుకుని లేదా కాల్చి తిన్నా, ఇతర పదార్థాలతో కలిపి వండుకుని తీసుకున్నా రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం రుచిని అందించడమే కాదు.. ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని పలు పోషకాలు అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మొక్కజొన్న వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మొక్కజొన్నతో లాభాలు : ఇది చౌకగా లభించే మంచి పోషకాహారం అనే చెప్పాలి. దీంట్లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు
జీర్ణక్రియకు : మొక్కజొన్నలోని ఫైబర్ - పొట్టని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మలబద్ధకం, పైల్స్ వంటివి రాకుండా కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది మంచి బ్యాక్టీరియాని పెంచడం మొదలు పేగు క్యాన్సర్లని నివారించడం వరకూ ఎన్నో రకాలుగా సాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. శరీరానికి తగినంత పీచు అందడం వల్ల గుండెజబ్బులు, డయాబెటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పూ తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మొక్కజొన్నలో కరగని పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుందని, ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
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కళ్ల ఆరోగ్యానికి : దీంట్లోని కెరొటినాయిడ్లు కంటి రెటీనాను రక్షించడంలో మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వయసుతో పాటు వచ్చే అనేక రకాల కంటి సమస్యల్ని తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. వాపు లేదా మంటను తగ్గించడంలో స్వీట్ కార్న్కు అధిక సామర్థ్యం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది. ఇది రెటీనా క్షీణతకు సంబంధించిన రుగ్మతల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని తెలిపింది.
గుండె : మొక్కజొన్నలోని పొటాషియం, మెగ్నీషియం గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, రక్తపోటునూ నియంత్రిస్తాయట. స్వీట్ కార్న్లో నియాసిన్, థయామిన్ వంటి బి విటమిన్ భాగాలు అధిక పరిమాణంలో ఉంటాయని International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences పేర్కొంది. సరైన నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని, అలాగే అభిజ్ఞాత్మక పనితీరును కాపాడుకోవడానికి థయామిన్ అవసరమని, నియాసిన్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ను ప్రోత్సహించడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపింది. తద్వారా గుండె సంబంధిత సమస్యల అవకాశాలను తగ్గిస్తుందట.
- శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో ఉండే మొక్కజొన్న జ్ఞాపకశక్తికి సంబంధించిన సమస్యల్ని దూరం చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
- రక్తహీనత ఉన్నవారికి మొక్కజొన్న సూపర్ ఫుడ్ అని వివరిస్తున్నారు. ఇది ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- మొక్కజొన్నలోని ఎ, సి విటమిన్లు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంకా ఫోలేట్ గర్భిణులకు మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలకు ఇది చాలా అవసరమని తెలియజేస్తున్నారు. పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల్ని నివారిస్తుందట.
- దీంట్లో పిండిపదార్థాలు అధికంగా ఉండటం వల్ల తిన్న వెంటనే శక్తి అందుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లు రోజూ మొక్కజొన్న గింజల్ని తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు. దీంట్లోని అధిక ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలగడంతో పాటు త్వరగా ఆకలి అవదని తెలియజేస్తున్నారు. మొక్కజొన్నను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, టైప్ 2 మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని, జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని sciencedirect పేర్కొంది.
- ఎముక దృఢత్వానికి కావాల్సిన ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ మొక్కజొన్నలో దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లల శరీర నిర్మాణంలో ఇది బాగా సాయపడుతుందంటున్నారు. ఇంకా మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడకుండానూ తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
చర్మం ఆరోగ్యంగా : ఇది కొలాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. శరీరానికి కావాల్సినంత తేమను అందించి చర్మం పొడిబారకుండా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందులోని విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు.. యూవీ కిరణాలు, కాలుష్యం నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, బి- విటమిన్లు, ఇతర పోషకాలూ జుట్టు రాలిపోవడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా ధాన్యాల్లోని పిండిపదార్థాల్నీ, కూరగాయల్లోని విటమిన్లు, ఖనిజాల్నీ అందించే మొక్కజొన్నతో ఆరోగ్యానికి బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
నూనె నుంచి టీ వరకూ : మిగిలిన వంట నూనెల్లాగే ఈ మధ్య మొక్కజొన్న నుంచి తీసే కార్న్ ఆయిల్ వాడకం కూడా బాగా పెరిగింది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధిక మొత్తంలో ఉండే కార్న్ సిల్క్తో తయారీదారులు టీ పొడులూ తీసుకొస్తున్నారు. మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లకూ, మూత్రపిండాల ఆరోగ్యానికీ, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకీ ఇది ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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