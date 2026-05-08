రోజూ "దాల్చిన చెక్క" నీటిని తాగితే ఏమవుతుంది? - నిపుణుల ఆన్సర్ ఇదే!
పలు ఆరోగ్య సమస్యలకు "దాల్చిన చెక్క" దివ్యౌషధం అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్! - కానీ రోజూ తాగితే జరిగేది ఇదేనట!
Published : May 8, 2026 at 4:20 PM IST
Cinnamon and Health : టమాట రైస్, పులవ్, మసాలా కూరలు లాంటి వాటిల్లో దాల్చిన చెక్క కలిపితే చక్కటి రుచి, ఘుమాయింపు వస్తాయి. అంతేకాదు, ఇందులో ప్రొటీన్లు, పిండి పదార్థాలు, పీచు, క్యాల్షియం, పొటాషియం, కెరోటిన్, ఎ, బి, కె విటమిన్లతో ఇది మంచి పోషకాహారం కూడా. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ వైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉన్నందున.. ఇది వ్యాధి నిరోధకంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజు దాల్చిన చెక్క నీరు తాగితే ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
షుగర్ నియంత్రణ : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో దాల్చినచెక్క కీలక పాత్ర పోషిస్తుదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని.. పరగడుపుతో ఉన్నప్పుడు గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని, భోజనం తర్వాత రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దాల్చినచెక్క ఇన్సులిన్ చర్యను బలపరచడానికి లేదా కణ గ్లూకోజ్ జీవక్రియను ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగపడుతుందని researchgate పేర్కొంది. అలాగే, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్సకు అనుబంధంగా ఇది అత్యంత ఆశాజనకమైనదని తెలిపింది.
సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యానికి "ఇవి" సూపర్ ఫుడ్! - కావల్సినవన్నీ ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!
మెరుగైన జీర్ణక్రియ : జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడానికి దాల్చిన చెక్కను సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ దాల్చిన చెక్క నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దాల్చిన చెక్క జీవక్రియ సిండ్రోమ్, వృద్ధాప్య సంబంధిత మెదడు వ్యాధులపై సానుకూల ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుందని sciencedirect పేర్కొంది.
బరువు నియంత్రణ : క్రమం తప్పకుండా దాల్చినచెక్క నీటిని తాగడం వల్ల.. ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గకపోయినా, ఇది శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఏదైనా తినాలనే కోరికలను తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సమతులాహారం , వ్యాయామంతో పాటు దాల్చిన చెక్కను తీసుకుంటే బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దాల్చినచెక్కను అనుబంధంగా తీసుకోవడం వల్ల BMI, శరీర బరువును గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine పరిశోధనలో తేలింది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రభావాలు : దాల్చిన చెక్కలో పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయట. ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని, వాపును తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ లభింస్తుందని, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ : దాల్చిన చెక్క చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాదు, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
"బరువు" తగ్గాలనుకుంటున్నారా? - 30-30-30 రూల్ బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
ఫ్యాటీ లివర్తో బాధపడుతున్నారా? - ఇవి తింటే సహజంగానే అదుపులో!