బరువు తగ్గడం సహా "చియా సీడ్స్తో" బోలెడు లాభాలు! - కానీ ఈ లిమిట్ దాటొద్దు!
- ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం - అందుకే చియా సీడ్స్ను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 17, 2026 at 2:52 PM IST
Health Benefits of Chia Seeds: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆరోగ్యం మీద చాలా మందికి శ్రద్ధ పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యంగా ఉండటం కోసం అనేక రకాల ఆహారాలను తమ డైట్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అందులో చియా సీడ్స్ ఒకటి. చూసేందుకు అచ్చం సబ్జా గింజల్లాగే ఉంటాయి కానీ.. కాస్త పరిశీలిస్తే తేడా ఉంటుంది. ఇక ఇందులోని పోషకాల పరంగా దీనిని సూపర్ఫుడ్గా చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు చియా సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి? ఎలా తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోషకాల సూపర్ఫుడ్: చియా గింజలు మధ్యఅమెరికాకు చెందిన పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన సాల్వియా హిస్పానికా మొక్క నుంచి లభిస్తాయి. ఈ చిన్న గింజలు 5,000 సంవత్సరాలకు పైగా మానవ ఆహారంలో భాగంగా ఉన్నాయట. ఇక ఇందులో వివిధ రకాల పోషకాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కలిగిన ఈ చియా గింజలు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
బెనిఫిట్స్ ఇవే:
- చియా గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందని.. వీటిని నీటిలో నానబెడితే ఉబ్బి జెల్లాగా మారతాయంటున్నారు. ఇక వీటిని తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని.. దీనివల్ల పదే పదే ఆకలి వేయకుండా ఉండి, అతిగా తినే అలవాటు అదుపులోకి వస్తుందంటున్నారు. ఫలితంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక అంటున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇవి మేలు చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
- మలబద్ధకం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి చియా గింజలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వీటిలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు. దీంతో మలబద్ధకం సమస్య దూరం అవుతుందని చెబుతున్నారు.
- చియా గింజలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు ప్రమాదం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు మెదడు పనితీరు, శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు.
- హై ఫైబర్ కంటెంట్ కారణంగా షుగర్ పేషెంట్స్కు చియా సీడ్స్ ఎంతగానో మేలు చేస్తాయంటున్నారు. ఇవి తీసుకున్న తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరగకుండా నిరోధిస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే చియా గింజలలో తొమ్మిది ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయని, అందువల్ల ఇవి సంపూర్ణ ప్రోటీన్ మూలంగా పనిచేస్తాయని.. దీని కారణంగా, ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడానికి, రోజంతా స్థిరమైన శక్తిని అందించడానికి సహాయపడతాయంటున్నారు.
- చియా గింజలలో టోకోఫెరోల్స్, ఫైటోస్టెరాల్స్, కెరోటినాయిడ్లు, పాలీఫెనాలిక్ సమ్మేళనాలతో సహా యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని.. శరీరంలో పేరుకుపోయి కణ నష్టానికి, వ్యాధులకు దారితీసే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టం నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు.
మహిళలకు కూడా ఈ ప్రయోజనాలు:
- ప్రస్తుతం చాలామంది మహిళలు పీసీఓడీ, హార్మోన్ల అసమతుల్యత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. చియా గింజల్లో లభించే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు శరీరంలో మంట, వాపుల్ని తగ్గించి, ఇన్సులిన్ స్థాయులను, హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు.
- మహిళల్లో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకల సాంద్రత తగ్గి ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలు వచ్చే ముప్పు ఉందని.. అయితే, చియా గింజల్లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయని ఇవి ఎముకలు, పళ్లను దృఢంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- చియా గింజల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల చర్మ కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయని.. ఇవి ముడతలను తగ్గిస్తాయంటున్నారు. ఇక వీటిలో ఉండే ప్రొటీన్, ఐరన్ జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, దృఢంగా పెరగడానికి దోహదపడతాయని సూచిస్తున్నారు.
ఎలా తీసుకోవాలి: ఇన్ని ప్రయోజనాలు కలిగిన చియా సీడ్స్ను ఎలా పడితే అలా తీసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటిని అరగంట పాటు నానబెట్టిన తర్వాతే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అదీ రెండు స్పూన్లకు మించకూడదంటున్నారు. వీటిని రోజూ తాగే ఫ్రూట్ జ్యూస్లు, ప్రొటీన్ షేక్స్, స్మూతీస్లో కలిపి తీసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-chia-seeds
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/chia-seed-benefits-what-you-need-to-know
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4926888/
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