మీకు బ్రకోలీ తినే అలవాటు ఉందా? - రోజూ తింటే శరీరంలో జరిగేది ఇదేనట!
-ఫోషకాల శక్తి కేంద్రంగా బ్రకోలీ - క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల గుండె, జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణుల వెల్లడి!
Published : October 17, 2025 at 3:03 PM IST
Broccoli Health Benefits: కాలిఫ్లవర్, క్యాబేజ్ మాదిరి లాగే బ్రకోలీ కూడా క్రూసిఫెరస్ కూరగాయ. ఇది శరీరానికి అవసరమైన అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని పోషకాలకు శక్తి కేంద్రంగా పేర్కొంటారు. ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం నుంచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడం వరకు, అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బ్రకోలీ వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - ఏం తినకూడదో మీకు తెలుసా?
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : బ్రకోలీ అనేది విటమిన్ సి, బీటా-కెరోటిన్, జింక్, శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడే అనేక యాంటీఆక్సిడెంట్ల శక్తి కేంద్రమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్రకోలీ రోజువారీ విటమిన్ సి అవసరాలలో 100% కంటే ఎక్కువ అందిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి, రోగనిరోధక కణాల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే సల్ఫోరాఫేన్ అనే మొక్కల సమ్మేళనం సమృద్ధిగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పోషకాలు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. బ్రకోలీ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుందని, పేగులను కాపాడుతుందని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది : బ్రకోలీలోని ఫైబర్ పేగులోని పైత్య ఆమ్లాలతో కలిసిపోయి, చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది పొటాషియం, మెగ్నీషియంలో కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుందంటున్నారు. ఇది రక్త నాళాలను రిలాక్స్గా ఉంచడానికి, ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, విటమిన్ కె, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు దృఢమైన, అనువైన రక్త నాళాలకు మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు ధమనులలో ప్లేక్ పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం ప్లాస్మా LDL-కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడంతో ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
మెదడుకు మంచిది : బ్రకోలీ జ్ఞాన సంబంధిత పనితీరు, మానసిక స్పష్టత, దీర్ఘకాలిక మెదడు ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇది విటమిన్లు సి, ఇ, ఫ్లేవనాయిడ్స్లో సమృద్ధిగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మెదడు కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడానికి, వయస్సు సంబంధిత క్షీణతను నెమ్మది చేయడానికి సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు. కోలిన్, విటమిన్ కె వంటి సమ్మేళనాలు న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తిని నిలుపుకోవడం, ఏకాగ్రతకు సహాయపడతాయని అంటున్నారు.
జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది : బ్రకోలీలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కేవలం ఒక కప్పు బ్రకోలీ దాదాపు 2.5 గ్రాముల ఫైబర్ను అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మలబద్ధకం లేకుండా, క్రమమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుందంటున్నారు. బ్రకోలీలో ప్రీబయోటిక్స్ ఉంటాయని, ఇవి ప్రయోజనకరమైన గట్ సూక్ష్మజీవులకు పోషణనిచ్చి, మొత్తం గట్ ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, ఇది కాలేయం విషపదార్థాలను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
ఎముకలను బలోపేతం చేస్తుంది : ఇది దృఢమైన, స్థితిస్థాపకత కలిగిన ఎముకలకు మద్దతు ఇచ్చే కాల్షియం, విటమిన్ కె వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. బ్రకోలీలో లభించే విటమిన్ కె ఎముకల జీవక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, ఎముకల నష్టాన్ని తగ్గిస్తూ, కాల్షియం శోషణను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్రకోలీలో ఉండే మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ ఎముకల నిర్మాణానికి మద్దతు ఇస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, బ్రకోలీలోని శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి అనేవి కాలక్రమేణా ఎముకలను బలహీనపరిచే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
క్యాన్సర్తో పోరాడుతుంది : సల్ఫోరాఫేన్ అనే పదార్థం బ్రకోలి వంటి కూరగాయల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. డీఎన్ఏలో మ్యుటేషన్స్ను నియంత్రించడం ద్వారా క్యాన్సర్ను అడ్డుకట్ట వేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని అసలు లేదా తక్కువగా తినే వారితో పోలిస్తే ఎక్కువగా తినే వారిలో క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. బ్రకోలిలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, కెరొటెనాయిడ్స్గా పిలిచే పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయని, దీన్ని తినేవారిలో జన్యుపరమైన వ్యాధులు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయని సూచిస్తున్నారు. ఇది గ్లూకోసినోలేట్స్, సల్ఫోరాఫేన్, ఇండోల్ 3 కార్బినాల్ వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను కలిగి ఉందని, ఇవన్నీ గణనీయమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కీళ్ల వాపుతో బాధపడుతున్నారా? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవేనట!
ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా? - తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు!