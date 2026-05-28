టీ, కాఫీలు కాదు - "హెర్బల్ టీ" లు తాగండి! - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదట!
-టీ, కాఫీల కంటే హెర్బల్ టీ మేలు - వీటిని తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : May 28, 2026 at 2:50 PM IST
Health Benefits of Herbal Teas: చాలా మందికి ఉదయం లేవగానే టీ లేదా కాఫీ తాగకపోతే రోజు మొదలు కాదు. అంతలా అది జీవనశైలిలో భాగమైపోయింది. కానీ, వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, టీ లేదా కాఫీలకు బదులుగా హెర్బల్ టీలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, టీ, కాఫీలో ఉండే కెఫెన్ అనేది హెర్బల్ టీలో ఉండదని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
క్రమం తప్పకుండా హెర్బల్ టీలు తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటం, ఒత్తిడి తగ్గడం, వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా అడ్డుకోవడం వంటి అద్భుతమైన ఆరోగ్యమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
మెరుగైన జీర్ణక్రియకు : చాలా హెర్బల్ టీలు జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, అల్లం, పుదీనా లాంటి పదార్థాలు కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అల్లంలోని పోషకాలు జీర్ణాశయ పనితీరు, నొప్పి, వాపు, జీవక్రియ సంబంధిత సిండ్రోమ్లు సహా అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు చికిత్స చేయడంలో పనిచేస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గడం : హెర్బల్ టీల వల్ల లభించే అన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలలో ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గించుకోవడం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరంలో ఒత్తిడి పెంచే కార్టిసాల్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అదుపు చేస్తాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చామంతి, లెవెండర్, లెమన్ బామ్ వంటి హెర్బల్ టీ లు తాగితే.. మూలికలలోని సహజ సమ్మేళనాలు ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అసలు కెఫెన్ లేని హెర్బల్ టీలో "ప్రశాంతపరిచే ప్రభావాన్ని" ఎక్కువగా చూడవచ్చని Florida Atlantic University పేర్కొంది.
నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది : హెర్బల్ టీలు సహజ నిద్ర సహాయకాలుగా పనిచేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. రాత్రి పూట నిద్రలేమి, పదే పదే మెలకువ రావడం లేదా గాఢ నిద్ర పట్టకపోవడం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి కొన్ని రకాల హెర్బల్ టీలు అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, చామంతి టీ గాఢమైన, ప్రశాంతమైన నిద్రకు మద్ధతు ఇస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. చామంతిలో అనేక క్రియాశీల రసాయన సమ్మేళనాలు ఉంటాయని.. అందులోనూ అపిజెనిన్ అనేది మెదడులోని బెంజోడియాజెపైన్ గ్రాహకాలను బంధించిన తర్వాత తేలికపాటి ప్రశాంతపరిచే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని sleepfoundation పేర్కొంది. తద్వారా నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుందట.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : హెర్బ్లో టీలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : చాలా హెర్బల్ టీలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే ఆక్సికరణ ఒత్తిడి నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
