తలలో 'పేలు' ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా? - ఈ చిన్న చిట్కాతో ప్రాబ్లమ్ క్లియర్!
How to Naturally Treat Head Lice : మీ జుట్టులో పేలు దాగున్నాయా? - ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:20 PM IST
Head Lice ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో తలలో పేల సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. ఇది చూడడానికి, వినడానికి చిన్న సమస్యే అయినా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటుంటారు. ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే రాత్రిళ్లు సరైన నిద్ర కూడా ఉండదు. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో పేల సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం అంతంతమాత్రంగానే ఉంటుంది. అయితే మీరు, మీ పిల్లలూ తలలో పేల సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు, నేచురల్ హోమ్ రెమిడీస్ పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ జీఎస్ఎస్ సందీప్. మరి, పేల సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే తీసుకోవాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పేలు రెక్కలు లేని చాలా చిన్న కీటకాలు. ఇవి తల చర్మం అంటే మాడుపై జీవిస్తూ, రక్తాన్ని పీల్చుకుని బతుకుతుంటాయి. ఇవి జట్టు కుదుళ్లకు దగ్గరగా గుడ్లను పెడతాయి. ఈ పేల గుడ్లనే మనం సాధారణ భాషలో 'ఈరులు' అని అంటాం. అయితే, ఇంట్లోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా పేల సమస్య నుంచి వేగంగా ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ జీఎస్ఎస్ సందీప్.
తలలోని పేలు, ఈరులను తొలగించడానికి ఆముదం లేదా సాధారణ నూనెను మాడుకు బాగా రాయాలి. అనంతరం సన్నటి పేల దువ్వెనతో బాగా దువ్వుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పేలతో పాటు వాటి గుడ్లు(ఈరులు) బయటకు వస్తాయంటున్నారు డాక్టర్ సందీప్. ఆ తర్వాత జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి వెంట్రుకల వరకు పర్మిత్రిన్ 1% లోషన్ను దట్టంగా అప్లై చేయాలి. ఒక పది నిమిషాల పాటు దాన్ని అలాగే ఉంచి, ఆపై మంచి క్లెన్సర్తో తల స్నానం చేయాలని చెబుతున్నారు.
తలస్నానం పూర్తయ్యాక జుట్టు బాగా ఆరిన తర్వాతే జడ అల్లుకోవాలి లేదా ముడి వేసుకోవాలి. అంతేకానీ, జుట్టును అలాగే ఫ్రీగా వదిలేయొద్దంటున్నారు. ఇలా మూడు వారాలకోసారి చేస్తుంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇది అవసరమే అంటున్నారు. అయితే, తలలో ఒక్క పేల గుడ్డు(ఈరు) ఉన్నా తిరిగి పేలు పుట్టుకొస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి రోజు వాడే తువ్వాళ్లు, దువ్వెనలు, దిండు కవర్లను క్రమంతప్పకుండా శుభ్రం చేసుకోవం మంచిదంటున్నారు.
పేల వల్ల తలపై గీరుకున్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉండాలంటే గోళ్లను దగ్గరికి కత్తిరించుకోవాలి. అలాగే, ఇంట్లో ఒకరి తల మరొకరికి ఆనకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పేల సమస్య ఎక్కువై తల చర్మం ఇన్ఫెక్షన్కు గురైతే కొంతకాలం యాంటీబయాటిక్ మందులు, దురద తగ్గటానికి యాంటీ హిస్టమిన్ మందులు అవసరమవుతాయంటున్నారు.
పిల్లల్లో పేల సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉండి, దేంతోనూ ఫలితం కనిపించలేదనుకోండి. అలాంటప్పుడు కుదిరితే గుండు చేయించొచ్చంటున్నారు. దీంతో సమస్య త్వరగా కుదురుకుంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ తీవ్రమైతే పేలు రక్తాన్ని పీల్చుకోవటం వల్ల రక్తహీనత, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గటం వంటివి తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా, చిన్నారులు అదేపనిగా తలను గోకుతుంటే ఏకాగ్రత, చదువుల మీద శ్రద్ధ తగ్గే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ సందీప్.
కొబ్బరినూనె, వేప గింజలు : తలలో పేల సమస్యను తగ్గించడంలో ఈ హోమ్ రెమిడీ చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా కప్పు వేప గింజలు, పావు లీటరు కొబ్బరి నూనె కావాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో కొబ్బరినూనెను తీసుకుని స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత నూనెను దించి, అది వేడిగా ఉన్నప్పుడే అందులో వేప గింజలు వేసి వారం రోజుల పాటు కదపకుండా అలాగే ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా నూనె చేదెక్కుతుంది. దాంతో కొబ్బరినూనె, వేప గింజల మిశ్రమం రెడీ అవుతుంది.
ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు అప్లై చేసి, గంటసేపు ఉంచి ఆపై మామూలు షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఇలా వారానికోసారి చేయాలి. ఫలితంగా నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల్లోనే తలలో పేలు పూర్తిగా తగ్గుముఖం పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే దీన్ని ఉపయోగించినన్ని రోజులు వేప గింజలను ఆయిల్లో అలాగే ఉంచాలే తప్ప వడకట్టకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి. తద్వారా వేప గింజల్లో ఉండే చేదు గుణం వల్ల పేలు పోవడంతో పాటు కుదుళ్లలో ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్లు ఉంటే అవి కూడా తగ్గుముఖం పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
పరిశోధనలు :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21667206/
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