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HbA1c 7% కంటే తక్కువ ఉందా? - అయినా మీ షుగర్ కంట్రోల్‌లో లేనట్టేనా?

HbA1c ఒక్కటే సరిపోదు - డయాబెటిస్ నియంత్రణలో చూడాల్సిన ఇతర ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవేనట!

డయాబెటిస్
డయాబెటిస్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 15, 2026 at 3:30 PM IST

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Diabetes not Under Control HbA1c : డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి HbA1c స్థాయి 7 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండటం అనేది సాధారణ చికిత్స లక్ష్యంగా ఉంటుంది. కానీ, కేవలం ఈ ఒక్క సంఖ్య మాత్రమే పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని ప్రతిబింబించదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇద్దరు వ్యక్తులలో HbA1c స్థాయిలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, వారి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలలో తీవ్రమైన వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.

ఒకరికి రోజంతా చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటే, మరొకరికి అకస్మాత్తుగా పెరగడం లేదా తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. అందుకే, డయాబెటిస్ నిజంగా నియంత్రణలో ఉందో లేదో అంచనా వేయడానికి కేవలం HbA1c మాత్రమే కాకుండా, రోజువారీ గ్లూకోజ్ నమూనాలు, గుండె ఆరోగ్యం, కిడ్నీల పనితీరు, ఇతర సంక్లిష్టతలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

HbA1c అసలు మనకు ఏమి చెబుతుంది? : HbA1c పరీక్ష అనేది గత రెండు నుంచి మూడు నెలల కాలంలో రక్తంలో ఉన్న సగటు గ్లూకోజ్ స్థాయిలను కొలుస్తుంది. డయాబెటిస్ నియంత్రణను పర్యవేక్షించడానికి, దీర్ఘకాలిక రక్త చక్కెర నిర్వహణను అంచనా వేయడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన సాధనం. అయితే, ఈ సగటు అనేది కొన్నిసార్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ హెచ్చుతగ్గులను చూపించకపోవచ్చు. ఎలాగంటే, ఒక వ్యక్తికి గ్లూకోజ్ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంచవచ్చు. కానీ, అదే HbA1c ఉన్న మరొక వ్యక్తికి మాత్రం చక్కెర స్థాయిలలో తరచూ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొంటూ ఉండవచ్చు.

అలాగే, ఉండాల్సిన సరైన HbA1c లక్ష్యం కూడా ఒక్కొక్కరికి మారుతూ ఉంటుంది. వయస్సు, మొత్తం ఆరోగ్యం, ఇతర వైద్య సమస్యలు, లో బ్లడ్ షుగర్ వచ్చే ప్రమాదం వంటి అంశాల ఆధారంగా డాక్టర్లు సరిపోయే HbA1c లక్ష్యాన్ని నిర్ణయిస్తారు.

టైమ్ ఇన్ రేంజ్ : కంటిన్యూయస్ గ్లూకోజ్ మానిటర్ (CGM) ఉపయోగించే వారి కోసం, వైద్యులు 'టైమ్ ఇన్ రేంజ్' (TIR) ను అంచనా వేస్తారు. అంటే, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నిర్ణీత లక్ష్య పరిధిలో ఎంత శాతం సమయం ఉన్నాయో ఇది తెలియజేస్తుంది. CGM ఉపయోగించే చాలా మంది పెద్దలలో, గ్లూకోజ్ రీడింగ్స్ 70 నుంచి 180 mg/dL మధ్య 70 శాతం కంటే ఎక్కువ సమయం ఉండటం అనేది ఒక సాధారణ లక్ష్యంగా ఉంటుంది. వైద్యులు దీనితో పాటు గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పరిధి కంటే ఎక్కువగా ఉన్న సమయాన్ని (Time Above Range), తక్కువగా ఉన్న సమయాన్ని (Time Below Range) కూడా పరిశీలిస్తారు.

ఈ సమాచారం HbA1c ఫలితాలు చూపించలేని రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల నమూనాలను సులభంగా గుర్తించగలదు. ఇందులో బ్లడ్ షుగర్ అకస్మాత్తుగా పెరగడం, ఎక్కువ సమయం చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం లేదా తరచూ హైపోగ్లైసీమియా (low Sugar) రావడం వంటి ముఖ్యమైన వివరాలు ఉంటాయి.

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రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, కిడ్నీ ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యం : డయాబెటిస్ నిర్వహణ అంటే కేవలం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడం మాత్రమే కాదు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ వ్యాధులు, స్ట్రోక్ వంటి దీర్ఘకాలిక సంక్లిష్టతలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అందుకే డాక్టర్లు గ్లూకోజ్ స్థాయిలతో పాటు రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్​ను కూడా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. డయాబెటిస్​ వల్ల వచ్చే కిడ్నీ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు కనిపించవు. అందువల్ల కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయడానికి డాక్టర్లు క్రమం తప్పకుండా రక్తం, మూత్ర పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.

కళ్లు, పాదాలు, నరాలపై శ్రద్ధ అవసరం : డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తికి లోపల సమస్యలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, వారు పైకి పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లే అనిపించవచ్చు. అందుకే, రెగ్యులర్ డయాబెటిక్ కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా, చూపును దెబ్బతీసే 'డయాబెటిక్ రెటినోపతి' సంబంధించిన మార్పులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించవచ్చు.

అలాగే, డాక్టర్లు పేషెంట్స్ పాదాలను కూడా క్షుణ్ణంగా పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే, పాదాలలో తిమ్మిర్లు, సూదులు గుచ్చినట్లు ఉండటం, మంటలు లేదా స్పర్శ తగ్గడం వంటి లక్షణాలు డయాబెటిస్ వల్ల నరాలు దెబ్బతినడాన్ని సూచిస్తాయి.

బరువు, జీవనశైలి, సరైన చికిత్స కూడా ముఖ్యమే : డయాబెటిస్ పూర్తి సమీక్షలో శరీర బరువు, శారీరక శ్రమ, తీసుకునే ఆహారం, ధూమపాన అలవాట్లు, మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడుతున్నారా లేదా అనే విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.medlineplus.gov/diabeticeyeproblems.html

https://diabetesjournals.org/care/article/45/12/3075/147614/Diabetes-Management-in-Chronic-Kidney-Disease-A

https://www.medlineplus.gov/diabetescomplications.html

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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