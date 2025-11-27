సెల్ఫోన్లలో బాల్యం బందీ - పేరెంట్స్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు
- మొబైల్ వాడకం వల్ల ఆలోచించే శక్తి, సృజనాత్మకత కోల్పోతారని హెచ్చరిక!
Published : November 27, 2025 at 5:12 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 5:25 PM IST
Harmful Side Effects of Mobile Phones on Children : ఒకప్పుడు పిల్లల్ని ఎత్తుకుని కథలు చెబుతూ, ఆటలు ఆడిస్తూ అన్నం తినిపించేవారు. ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులకు ఆ ఓపిక, తీరిక రెండూ ఉండట్లేదు. అందుకే పిల్లల చేతిలో ఫోన్ పెట్టి, నోట్లో అన్నం పెడుతున్నారు. అంతేనా? పిల్లలు డిస్ట్రబ్ చేయకుండా ఉండాలనుకునే ప్రతిసారీ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలపై తీవ్ర దృష్ప్రభావాలు పడుతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పదేళ్లలోపు పిల్లలు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారని చెబుతున్నారు. అతిగా ఫోన్ వాడకం వల్ల స్వతహాగా ఆలోచించే శక్తి, సృజనాత్మకతను కూడా కోల్పోతున్నారని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎన్నో సమస్యలు :
సెల్ఫోన్కు అడిక్ట్ అయిన పిల్లల్లో కళ్లు లాగడం, నీళ్లు కారడం, ఎర్రగా అవ్వడం, మంట, తలనొప్పి వంటి ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరీక్షిస్తే అప్పటికే వారికి దృష్టిలోపం ఉంటోందని చెబుతున్నారు. అయితే.. నాలుగేళ్లలోపు పిల్లలు తమకు ఎదురయ్యే ఇలాంటి ఇబ్బందులేవీ చెప్పలేరని అంటున్నారు . 10 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో సగం మంది దృష్టి లోపం సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని చెబుతున్నారు. 8 ఏళ్ల వయసు వరకు పిల్లల్లో కన్ను అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందని, ఈ సమయంలోనే వారి కంటిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని అంటున్నారు. ఫోన్ నుంచి వచ్చే వెలుతురు ప్రభావం కన్ను పెరుగుదలపై పడుతుందని, దీంతో రెటీనా దెబ్బ తింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫోన్ ఇస్తేనే తింటా, పాఠశాలకు వెళ్తా, పడుకుంటామని పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారంటూ తల్లిదండ్రులు వస్తుంటారు. ఫోన్ వాడకుండా మార్గాలు చెప్పమంటారు. మీ కళ్లు పనిచేయవని చెప్పినా చిన్నారులకు అర్థమయ్యే వయసు కాదు. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముందు నుంచే ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఉండాలి. చిన్న వయసులోనే కంటి సమస్యలు గురిస్తే, వారి చూపును కాపాడవచ్చు. - డాక్టర్ లింబాద్రి, కంటి వైద్య నిపుణుడు
మహమ్మారిలాగా : పిల్లలు అదే పనిగా ఇన్స్ట్రాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లలో రీల్స్, షాట్స్ వీడియోలను చూస్తున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుంది. దీంతో ఆరోగ్యం దెబ్బ తినడంతోపాటు తీవ్రమైన కంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య అన్ని వయసుల వారిలోనూ ఉందని, మరి ముఖ్యంగా చిన్నారులు, యువతలో దృష్టిలోపాలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు. అధిక స్క్రీన్ టైంతో కంటిపై పడే డిజిటల్ ఒత్తిడి ఓ నిశబ్దపు మహమ్మారిగా కంటి చూపును దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రీల్స్ చూస్తూ గంటల తరబడి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు అతుక్కుపోవడంతో పిల్లల్లో కళ్లు పొడిబారిపోవటం, హాస్వ దృష్టి పెరగటం, కళ్లు ఒత్తిడికి గురికావడంతో పాటు చిన్న వయస్సులోనే మెల్లకన్ను రావటం వంటి కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, పిల్లలు మొబైల్ వాడకం వల్ల నిరాశ, ఆందోళన, ప్రవర్తనా సమస్యలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఇవి చేయాలి :
- ఫోన్ను పూర్తిగా దూరం ఉంచాలి.
- రకరకాల రంగులున్న పుస్తకాలు, ఆట వస్తువులు ఇవ్వాలి.
- ఫోన్ కాకుండా ఇంకా వేటిపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో గుర్తించి, అటు వైపు ప్రోత్సహించాలి. మనం ఊరికే ఫోన్ వాడితే వారు అదే కావాలంటుంటారు. కాబట్టి మనమూ మారాలి.
- వీలైనంత వరకు మైదానాలకు తీసుకెళ్లాలి. శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూడాలి.
- చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలు, నృత్యం వంటి వాటిలో ప్రోత్సహించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
