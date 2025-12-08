కర్రీ పార్శిల్ తెచ్చుకుంటున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
- ప్లాస్టిక్ బాక్సుల్లో ఆహారం తినేవారికీ నిపుణుల హెచ్చరిక - అప్రమత్తం కాకపోతే క్యాన్సర్ ముప్పు తప్పదట
Published : December 8, 2025 at 2:35 PM IST
Plastic Covers are Injurious to Health : పొగలు కక్కుతున్న టీ, కాఫీలను ప్లాస్టిక్ కవర్లలో పార్సిల్ చేస్తున్నారు. సలసల మరిగే సాంబారు, రసం ప్లాస్టిక్ పాత్రలో నిల్వ ఉంచుతున్నారు. కర్రీ పాయింట్లలో వేడివేడి కూరలు, అన్నం లాంటివి కవర్లలో కట్టేసి అమ్మేస్తున్నారు. ఆర్డర్ చేయగానే వేడి వేడిగా బిర్యానీలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ఇంటికి డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇలా ఎటు చూసినా, మైక్రోప్లాస్టిక్ కోరల్లో మనల్ని బందీ చేస్తున్నారు. వద్దని ఎంత చెబుతున్నా, ప్లాస్టిక్ వినియోగం అంతకంతకూ పెరుగుతుందే గానీ తగ్గడం లేదు. ప్లాస్టిక్ పాత్రల్లో నిల్వచేసిన వేడి ఆహారం తినడం ప్రాణాంతకమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ, ఈ విషయాన్ని చాలా మంది లెక్కచేయడం లేదు. రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని నియంత్రించలేక కీలక వ్యవస్థలూ చేతులెత్తేస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఇలానే కొనసాగితే భవిష్యత్లో ప్రజారోగ్యం మరింత ప్రమాదంలో పడుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్లాస్టిక్ పాత్రల్లో తింటే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అధ్యయనాలు, హెచ్చరికలు :
- ప్లాస్టిక్ పాత్రల్లోని వేడి ఆహారం తినడంతో శరీరంపై దీర్ఘకాలిక ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది.
- వేడి ఆహారం ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో, కవర్లలో వెయ్యడం వల్ల ఆ రసాయనాలు ఆహారంలో కలిసి క్యాన్సర్, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఎదువుతాయని ఐసీఎంఆర్ అధ్యయనం పేర్కొంది.
- ప్లాస్టిక్ పాత్రల్లోని రసాయనాలు వేడికి కరిగి ఆహారంలో కలుస్తాయని, ఈ ఆహారం తింటే నాడీ వ్యవస్థ, మూత్రపిండాలు, కాలేయం మీద ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (ఎన్ఐహెచ్- అమెరికా) అధ్యయనం చెబుతుంది.
ప్లాస్టిక్ పాత్రల్లో తింటే? : వేడిగా ఉన్న ఆహారం ప్లాస్టిక్ కవర్లు, పాత్రల్లో ప్యాక్ చేయడం, నిల్వ ఉంచడం, ఆ ఆహారం తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరమంటున్నారు నిపుణులు. ప్లాస్టిక్లో అత్యంత హానికరమైన బీపీఏ (బిస్పినాల్-ఎ) రసాయనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ప్లాస్టిక్ను మృదువుగా మార్చడానికి థాలేట్స్ అనే రసాయనం వాడుతారని పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్ల తయారీలో పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ (పీవీసీ) వినియోగిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ హానికారక రసాయనాలు శరీరంలో కలిస్తే ఈస్ట్రోజెన్ వంటి హార్మోన్ల పనితీరు, పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ, మెదడు ఎదుగుదలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలు, గర్భిణీలపై ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలూ తలెత్తుతాయంటున్నారు. మగ వారిలో వీర్యకణాల ఉత్పత్తి తగ్గడం, మహిళల్లో గర్భధారణ సమస్యలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ కణాలు శరీరంలోని రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ పనితీరుని దెబ్బతీస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. పొట్టలోని సున్నితమైన పొరను దెబ్బతీయడంతో జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. రోగనిరోధక వ్యవస్థ, కాలేయం పనితీరును దెబ్బతీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ప్లాస్లిక్లోని రసాయనాలు శరీరంలో ఎక్కువ కాలం పేరుకుపోతే కాన్సర్ లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో పార్సిళ్లలో వస్తున్న ఆహారాన్ని మైక్రో ఒవెన్లో మళ్లీ వేడిచేసి తింటున్నారు. ప్లాస్టిక్లోని బీఏపీ, థాలేట్స్ రసాయనాలు ఆహారంలో కరిగి క్యాన్సర్కు కారణమవుతాయి. పిల్లలకు వాడే పాల సీసాలు కూడా హానికారకాలు లేవని గుర్తింపు పొందినవే వాడాలి. లేదంటే వేడి పాలలో హానికారక రసాయనాలు కలిసి బ్లడ్ క్యాన్సర్కు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. పీవీసీ(PVC) పైపుల్లో వచ్చే నీరు తాగడం వల్ల కాలేయ సమస్యలు, క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మైక్రోప్లాస్టిక్ పెను ముప్పుగా మారింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకపోతే తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి -డాక్టర్ సింధు కిలారు, డీఎం మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, విజయవాడ
ప్రత్యామ్నాయ పాత్రలు మేలు : హోటళ్ల నుంచి వేడి ఆహారం తెచ్చుకోవాలంటే ఇంట్లో నుంచి స్టీలు టిఫిన్ బాక్సులు, క్యారేజీలు తీసుకెళ్లడం మంచిది. అలాగే, ఇంట్లో ఆహారం భద్రపరుచుకోవడానికి, తినడానికి స్టీలు, గాజు, ఇత్తడి, పింగాణీ, హానిచేయని పేపర్ ఆధారిత పాత్రలు వాడడం ఉత్తమం.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కుర్చీలోనే యోగా! - పది నిమిషాలు చాలంటున్న నిపుణులు!
డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారా? - ఏవి తినాలో? ఏవి తినకూడదో తెలుసా!