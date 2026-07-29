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ఇంట్లో "మస్కిటో కాయిల్స్" వెలిగిస్తున్నారా? - చిన్న పిల్లలు ఉంటే కాస్త జాగ్రత్త!

దోమల కాయిల్స్ పొగ - ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లే అంటున్న నిపుణులు!

Mosquito Coil
Mosquito Coil (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 4:31 PM IST

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Mosquito Coil Hidden Health Risks : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే దోమలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోతాయి. వీటిని పారదోలేందుకు చాలామంది దోమల కాయిల్స్, మస్కిటో రిపెల్లెంట్లు వంటివి యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే, దోమలను తరిమికొట్టే ఈ కాయిల్స్ నుంచి వచ్చే పొగ మన ఆరోగ్యానికి కూడా హానికరమంటున్నారు నిపుణులు. దోమలను చంపేందుకు విడుదలయ్యే కెమికల్స్ గాలిలో కలిసిపోతాయి. ఆ పొగను మనం పీల్చడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయట.

కాయిల్స్ రసాయనాలు : చాలామంది సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తలుపులు, కిటికీలు మూసి దోమల కాయిల్ వెలిగిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల గది నిండా పొగ ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. ఆ కాయిల్స్ నుంచి విడుదలయ్యే ప్రమాదకర రసాయనాలు శ్వాస ద్వారా నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుతాయి. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, దగ్గు, గొంతు చికాకు వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఆస్తమా, అలర్జీలు ఉన్నవారిలో ఈ శ్వాసకోశ సమస్యలు మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

క్యాన్సర్, మెదడు సమస్యలు : దోమల కాయిల్ పొగ ఊపిరితిత్తులకే కాకుండా మెదడుపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ సేపు ఈ పొగను పీల్చడం వల్ల తలనొప్పి, తల తిరగడం, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చట. అంతేకాకుండా, ఈ పొగలో ఉండే ప్రమాదకర రసాయనాల కారణంగా దీర్ఘకాలంలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు

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పిల్లలకు ఆరోగ్య సమస్యలు : ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు దోమల కాయిల్స్ వాడే విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం. చిన్నారుల శ్వాసకోశ వ్యవస్థ ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల, ఈ పొగ వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, కళ్లలో మంట, తలనొప్పి, అలర్జీలు, తీవ్రమైన చికాకు వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల, పిల్లలు ఉండే గదుల్లో దోమల కాయిల్స్ వెలిగించకుండా ఉండటమే అత్యంత సురక్షితం.

చర్మ సమస్యలు : కొందరిలో దోమల కాయిల్ పొగ వల్ల చర్మ అలర్జీలు, దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు కూడా రావచ్చు. ఇప్పటికే చర్మ అలర్జీ ఉన్నవారు ఈ పొగకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా, సుదీర్ఘకాలం పాటు క్రమం తప్పకుండా దోమల కాయిల్స్ వాడేవారిలో దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు (COPD) వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధుల వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి ప్రవాహం తగ్గి, శ్వాస తీసుకోవడం అత్యంత కష్టతరంగా మారుతుంది

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : దోమల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు కేవలం కాయిల్స్‌పైనే ఆధారపడకుండా, సహజసిద్ధమైన మార్గాలను ఎంచుకోవడం ఎంతో మంచిది. ఇందుకోసం ఇంటి చుట్టుపక్కల నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. కిటికీలు, తలుపులకు దోమల తెరలు అమర్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా, రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు దోమ వలలు ఉపయోగించడం అన్నిటికంటే సురక్షితమైన మార్గం. అలాగే, ఇంటి పరిసరాలను ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా దోమల వృద్ధిని గణనీయంగా అరికట్టవచ్చు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6438702/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1241646/

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/12/20/are-mosquito-coils-good-or-bad-for-our-health-.html

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