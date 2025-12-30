ETV Bharat / health

"కొత్త" ఆశలు చిగురింపజేసే నూతన సంవత్సరం - ఈ అలవాట్లతో '2026'కు స్వాగతం పలుకుదాం!

నూతన సంవత్సరం ప్రతి ఏడాది కొత్త అనుభూతే - 2026లో ఈ అలవాట్లు చేసుకోండి!

New Year Resolutions 2026
New Year Resolutions 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 30, 2025 at 2:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

New Year Resolutions 2026 : ఏడాది మారుతోందంటే కేవలం కేలండర్ మార్పు మాత్రమే కాదు. మన ఆరోగ్యం, మనసు, కుటుంబం, కొలువులు, ఆదాయం ఇలా అన్నింటినీ పరీక్షించుకునే, సమీక్షించుకునే సమయం కూడా. కొత్త ఏడాది మనకు ఏమిస్తుందనేది, మనం ఎంత సన్నద్ధంగా ఉన్నామనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, కొన్ని అలవాట్లు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గ్లాసెడు నీరు : 'రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగండి, అనారోగ్యాలు దరిచేరవు' అంటుంటారు డాక్టర్లు. అందుకే, నిద్రలేచిన వెంటనే సెల్​ఫోన్ పట్టకుండా ఓ గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగండి. శరీరంలో వ్యర్థాలను పంపించడానికి ఇది దోహదం చేస్తుంది. గోరువెచ్చని నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఉత్తేజితం చేస్తుంది. ఇది ప్రేగుల కదలికలను సులభతరం చేసి, తిన్న ఆహారం త్వరగా విచ్ఛిన్నం కావడానికి, మలబద్ధకం సమస్య తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. అలాగే, ఈ అలవాటు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరచి, ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వాతావరణం, ఆహార పద్ధతుల దృష్ట్యా పురుషులు 3 లీటర్లు, మహిళలు 2.2 నుంచి 2.5 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, భోజనం చేయడానికి అరగంట ముందు, భోజనం చేసిన అరగంట తర్వాత నీరు తాగాలని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, చేసిన వెంటనే నీరు తాగకూడదని తెలిపింది.

Representational image
Representational image (Getty Images)

కాబోయే అమ్మకు పురిటి నొప్పుల భయం - సిజేరియన్ ప్రసవాలు పెరగడానికి కారణాలివే!

వ్యాయామం : యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు నిద్రలేకుండా, ఆహారం పట్టించుకోకుండా, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో వ్యాధులు చెప్పిరావు. మీ వయసెంతనీ అడగవు. ఇందుకు మంచి జీవనశైలే నిజమైన ఔషధం. ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, ఆయుష్షు పెరగాలన్నా శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పెద్దవాళ్లు వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల సేపు నడక, జాగింగ్ వంటి ఒక మాదిరి వ్యాయామాలు చేయాలి. దీని వల్ల శరీరం ఫిట్​గా, కండరాలు దృఢంగా ఉండటానికి, బరువు అదుపులో ఉండటానికి, ఆయుష్షు పెరగటానికి తోడ్పడుతుంది. అయితే, జాగింగ్ చేయటం, జిమ్​లకు వెళ్లటం కుదరనివారు నిరుత్సాహ పడాల్సిన పనేమీ లేదు. ఇంటి పనులు, తోటపని వంటివీ కూడా వ్యాయామం కిందికే వస్తాయి. ఇల్లు ఊడ్చటం, తుడవటం, ఆఫీసుకు నడుచుకుంటూ వెళ్లటం వంటి పనులను వారానికి 150 నిమిషాలు సేపు చేసినా కూడా అకాల మరణం ముప్పు 28 శాతం వరకు తగ్గుతున్నట్లు అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

Representational image
Representational image (Getty Images)

సమతులాహారం : కడుపు నిండితే సరిపోదు. శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందాలంటున్నారు నిపుణులు. రోజుకు ఏది, ఎంత తీసుకుంటున్నామో చూసుకోవాలి. మన శరీరానికి అవసరమైన అన్ని రకాల పోషకాలను సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలి. అందుకే, డైట్ లిటరసీ కూడా కావాలి. ఇవాళ ఆహారం, రేపటి శరీర ఎదుగుదలకు, మెదడు, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది. అంటే, మనం తినే తిండే రేపటి ఆరోగ్యం. కాబట్టి, శరీరానికి అవసరమైన కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రొటీన్లు, కొవ్వు పదార్థాలు, విటమిన్లు, ఫైబర్ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. ఇలా సమతులాహారం తినడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉండటంతో పాటు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది. అలాగే, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఫోన్ లేదా టీవీ చూస్తూ ఆహారం తినే అలవాటు ఉంటే దానికి స్వస్తి చెప్పండి. తినే ఆహారాన్ని మనసు పెట్టి, పదార్థాలను ఆస్వాదించండి.

తిన్న తర్వాత నడక : రోజూ మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం చేసిన తరవాత పది నిమిషాల పాటు నడవండి. ఇది కడుపు, ప్రేగులలో కదలికలు ఏర్పడి, ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. దీనివల్ల గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అలాగే, మీ రోజును ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది. బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. రాత్రి భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుంది.

Representational image
Representational image (Getty Images)

నిద్ర : రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవటం అనగానే ఆరోగ్యకర ఆహారం, వ్యాయామం, విటమిన్లు, సూపర్ ఫుడ్స్ వంటివే గుర్తుకొస్తుంటాయి. కానీ, కంటి నిండా నిద్ర పోవటమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ ప్రశాంతమైన నిద్ర లేకపోతే అలసటతో పాటు దీర్ఘకాలంలో అనేక తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ క్రమంలో రక్తపోటు, మధుమేహం, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, ఊబకాయం లాంటి సమస్యలతో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించడం, తీవ్రమైన ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కాబట్టి, అర్ధరాత్రి వరకూ టీవీలు, మొబైల్ ఫోన్లు చూడటం మానేసి, త్వరగా నిద్రకు ఉపక్రమించండి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యవంతుల్లో రాత్రిపూట 7-9 గంటల నిద్ర అవసరం. అలాగని ఎక్కువసేపు పడుకోవద్దు. అతిగా నిద్రపోవడం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో ముడిపడి ఉంటుందని, టైప్ డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, డిప్రెషన్, తలనొప్పి, వైద్య పరిస్థితి కారణంగా చనిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుందని hopkinsmedicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

తరచూ వైద్య పరీక్షలు : శరీరంలోని మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం ద్వారా, తదనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిని మార్చుకోవచ్చు. కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ప్రారంభ దశలో ఎటుంటి లక్షణాలను చూపవు. క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం వల్ల బీపీ, డయాబెటిస్, గుండెజబ్బులు, కొన్ని క్యాన్సర్లు వంటివి తొలి దశలోనే గుర్తించి, ప్రాణాపాయం కలగకుండా నివారించవచ్చు. అంతేకాకుండా, వీటిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించినప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా నయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఆర్థిక భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఇవి చూడటానికి చిన్న అలవాట్లుగా కనిపిస్తాయి. వీటికోసం పెద్దగా కష్ట పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ, ఈ అలవాట్లు దీర్ఘకాలంలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

పొట్టల్లో పలు రకాలు! - ఏ పొట్టను ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసా?

తక్కువ తాగినా క్యాన్సర్ ముప్పు ఎక్కువే - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!

TAGGED:

NEW YEAR 2026
NEW YEAR HEALTH RESOLUTIONS 2026
NEW YEAR PLANS 2026
SMALL HEALTH HABITS
NEW YEAR RESOLUTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.