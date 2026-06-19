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జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? - ఈ అనారోగ్య సమస్యలే కారణం కావొచ్చట!

- కురులు ఎక్కువగా ఊడిపోతుంటే ఈ సమస్యలు ఉన్నాయేమో చెక్​ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Hair Falling
Hair Falling (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 19, 2026 at 3:20 PM IST

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Hair Falling and Common Diseases : జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోవడం అనేది ఈ మధ్య చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య. చిన్న, పెద్ద అనే లేకుండా ఎంతో మందిని ఈ సమస్య వేధిస్తోంది. జీవనశైలి మార్పులు, పర్యావరణ కాలుష్యం, పని ఒత్తిడి, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, జన్యుపరమైన ప్రధాన కారణాలుగా చెప్తుంటారు. అలాగే, శరీరంలో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల జుట్టుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు పల్చబడటం, రాలిపోవటం జరుగుతుందట. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

థైరాయిడ్ సమస్యలు : థైరాయిడ్ అసమతుల్యతలు జుట్టు పెరగకుండా అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జీవక్రియను, ప్రొటీన్ సంశ్లేషణను నియంత్రిస్తుందట. కాబట్టి, ఇందులో ఎలాంటి అసమతుల్యత ఏర్పడినా జుట్టు పెళుసుగా మారడం, పల్చబడటం లేదా ప్యాచెస్​లాగా రాలిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జుట్టు రాలడంతోపాటు అలసట, బరువులో మార్పులు, పొడి చర్మం, మూడ్ స్వింగ్స్ వంటి ఇతర లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. థైరాయిడ్ హార్మోన్ లోపాలు జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

అలోపేసియా అరియాటా : ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి, దీనివల్ల ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చిన్న చిన్న మచ్చల రూపంలో జుట్టు రాలిపోతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితికి కారణం తెలియదు, అయినప్పటికీ ఇతర ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు ఉన్నవారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో అలోపేసియా ఉన్నవారిలో చిన్న, గుండ్రని బట్టతల మచ్చలను గమనించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కాలక్రమేణా పెద్దగా అవ్వచ్చట.

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PCOS : పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (PCOS) అనేది మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే ఒక హార్మోన్ల రుగ్మత. దీనివల్ల సాధారణ జుట్టు పెరుగుదల దెబ్బతింటుందని nhs.uk పేర్కొంది. అలాగే, ముఖం లేదా శరీరంపై అవాంఛిత రోమాలు పెరుగుతాయట. అలాగే, PCOS ఉన్న మహిళల్లో మొటిమలు, బరువు పెరగడం వంటి సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆహారం, వ్యాయామం, మందుల ద్వారా PCOSను నియంత్రించడం వల్ల హార్మోన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇది జుట్టు పల్చబడటాన్ని తగ్గిస్తుందట. తద్వారా జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి తోడ్పడుతుందట.

ఐరన్ లోపం వల్ల : కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్​ను అందించే హిమోగ్లోబిన్​ను తయారు చేయడానికి ఐరన్ చాలా అవసరం. దీని లోపం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా జుట్టు బలహీనపడి సులభంగా రాలిపోతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐరన్ లోపం వల్ల జుట్టు పల్చబడటంతో పాటు అలసట, చర్మం తెల్లగా మారడం, శ్వాస ఆడకపోవడం, గోళ్లు పెళుసుగా మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు లేదా సప్లిమెంట్ల తీసుకోవడం వల్ల ఈ లోపాన్ని అధిగమించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

మధుమేహం : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అవి తలలోని చిన్న చిన్న రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు అందాల్సిన ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందక జుట్టు బలహీనపడి రాలిపోతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మధుమేహం, లూపస్ వంటి కొన్ని వైద్య పరిస్థితులు జుట్టు రాలడం ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని mayoclinic పేర్కొంది.

లూపస్ : ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధి. ఇది చర్మం, కీళ్లు, అంతర్గత అవయవాలలో వాపును కలిగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ కారణంగా జుట్టు కుదుళ్లు దెబ్బతినవచ్చని చెబుతున్నారు. కొంతమందిలో బట్టతల మచ్చలు కనిపించడానికి ముందే జుట్టు చిట్లిపోవడం లేదా వెంట్రుకలు పెళుసుగా మారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జీవనశైలి మార్పులు, డాక్టర్లు సూచించిన మందులు వల్ల ఈ వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చట. ఫలితంగా, జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, జుట్టు తిరిగి పెరగడం అనేది లూపస్ వ్యాధి తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

తలపై వచ్చే ఇన్​ఫెక్షన్లు : తామర వంటి ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్లు తలపై చర్మాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను బలహీనపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇన్​ఫెక్షన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో జుట్టు రాలిపోయేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తలపై వచ్చే ఇన్​ఫెక్షన్లతో పాటు తరచుగా ఎర్రటి, దురద లేదా పొలుసులు ఊడే మచ్చలు ఏర్పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు చీము కూడా రావచ్చని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్ల వద్దే విరిగిపోవడం వల్ల బట్టతల మచ్చలు ఏర్పడతాయని అంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో జుట్టు రాలడం అనేది కేవలం అందానికి సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు. థైరాయిడ్ సమస్యలు, ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధులు, హార్మోన్ల అసమతుల్యత. పోషకాహార లోపాలు, ఇన్​ఫెక్షన్లు అన్నీ దీనికి కారణాలు కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, వీటిని ముందుగానే గుర్తించి, సకాలంలో చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు జుట్టు రాలడానికి తగ్గించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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