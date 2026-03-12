ఇవి చిన్న మార్పులే కావొచ్చు - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలంటున్న నిపుణులు
- హెల్దీగా ఉండాలంటే కొన్ని అలవాట్లు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు
Published : March 12, 2026 at 3:37 PM IST
Healthiest Habits : 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అంటారు పెద్దలు. ఇందుకోసం ఖరీదైన ఆహారాలు లేదా కఠినమైన వర్కవుట్స్ అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, చిన్నపాటి అలవాట్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతున్నారు. ఇవే కాలక్రమేణా మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యంతోపాటు సంపూర్ణ శ్రేయస్సు వైపు అర్ధవంతమైన మార్గాలుగా మారుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆరోగ్యవంతుల అలవాట్లు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ముందుగా నీటితో హైడ్రేషన్ : ప్రపంచంలోని అత్యంత ఆరోగ్యవంతులు తమ రోజును ఒక గ్లాసు నీటితో ప్రారంభిస్తారు. ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే కాఫీ లేదా టీకు బదులుగా ఓ గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. గంటల తరబడి నిద్రపోయిన తర్వాత శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురవుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, శరీరానికి తిరిగి నీటిని అందించడం చాలా ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు. ఈ చిన్న అలవాటు జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. తెలియజేస్తున్నారు.
ఎక్కువగా కదలండి : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా జిమ్లోనే సమయం గడపాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాయామం కంటే శరీర కదలిచడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, మార్నింగ్ వాకింగ్, మార్కెట్, బస్సు లేదా మెట్రో స్టేషన్ వరకు నడిచి వెళ్లడం, ఇంటికి సైకిల్పై వెళ్లడం లేదా డ్యాన్స్ క్లాస్లో చేరడం వంటివి అని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు పాటు శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పు తగ్గి, ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. గుండె, మానసిక ఆరోగ్యంతోపాటు బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
మైండ్ఫుల్నెస్ : గందరగోళ ప్రపంచంలో, మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది గొప్ప వరం. అత్యంత ఆరోగ్యవంతులు కాసేపు ఆలోచన వేగాన్ని తగ్గించి, ప్రశాంతంగా శ్వాస తీసుకుంటూ, వర్తమానంలో ఉండటానికి కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తారట. ప్రతిరోజు 10 -15 నిమిషాల పాటు ధ్యానం, డైరీ రాయడం లేదా యోగా ద్వారా మైండ్పుల్నెస్ని అలవాటు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టైంకి భోజనం చేయడం : ప్రతిరోజూ వ్యాయామం, పౌష్టికాహారం ఎంత ముఖ్యమో, టైంకి భోజనం చేయడం కూడా చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలో రోజూ ఒకే సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఆ సమయానికి సిద్ధంగా ఉంటుందట. దీనివల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రోజంతా అలసట లేకుండా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చట.
టైంకి నిద్ర పోవడం : ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం లాంటివి చేస్తారు. దీంతో ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గి మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, గాఢనిద్ర వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందంటున్నారు. క్రమబద్ధమైన నిద్ర రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచి, గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
మద్యపానం, ధూమపానం, జంక్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండటం : ప్రపంచంలోని అత్యంత ఆరోగ్యవంతులు మద్యపానం, సిగరెట్లు లేదా అతిగా ప్రాసెస్ చేసినన ఆహారాలకు దూరంగా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ధూమపానం, మద్యపానం వల్ల క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులుగా సంబంధం కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జంక్ఫుడ్స్ జీవనశైలి వ్యాధులకు దారితీస్తాయని అంటున్నారు. వీటికి దూరంగా ఉండటం అనేది శరీరానికి ఇచ్చే అతిపెద్ద బహుమతి అని సూచిస్తున్నారు. పొగతాగడం బంద్ చేస్తే రక్త ప్రసరణ, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడటం ప్రారంభమవుతుందని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యయనం పేర్కొంది.
ప్రకృతితో సమయం గడపడం : రోజూ కాసేపు పచ్చని చెట్లు, స్వచ్ఛమైన గాలి మధ్య ఉండటం వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, డిప్రెషన్, ఆందోళన వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రకృతిలో కేవలం 20 నిమిషాలు గడపడం కూడా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది
