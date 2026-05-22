కొత్త వైరస్లను ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచం సిద్ధంగా లేదు - హెచ్చరిస్తున్న GPMB రిపోర్టు!
- "చికిత్సకన్నా నివారణే మేలు" అనే విషయాన్ని దేశాలన్నీ విస్మరించాయని ఆందోళన!
Published : May 22, 2026 at 9:54 AM IST
GPMB Report Pandemic Preparedness : కొవిడ్ టైంలో విధించిన లాక్డౌన్ల వల్ల వీధులు నిర్మానుష్యంగా మారాయి. ఆసుపత్రులు కిక్కిరిసిపోయాయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు మరణించారు. అలాంటి భయంకరమైన మారణహోమం నుంచి ప్రపంచం పూర్తిగా కోలుకోకముందే, మానవాళిని వణికించే మరో షాకింగ్ రిపోర్ట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచం మహమ్మారుల నుంచి ఇంకా సురక్షితంగా లేదని, అంటువ్యాధులు మరింత వేగంగా, ప్రమాదకరంగా మారుతన్నాయని తాజా నివేదికలో వెల్లడైంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO), ప్రపంచ బ్యాంకు సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన గ్లోబల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ మానిటరింగ్ బోర్డ్ (GPMB) తాజా నివేదికను విడుదల చేసింది. దీనికి "ఎ వరల్డ్ ఆన్ ది ఎడ్జ్: ప్రయారిటీస్ ఫర్ ఎ పాండమిక్-రెసిలియంట్ ఫ్యూచర్" అని పేరు పెట్టారు. ఈ తాజా నివేదిక ప్రకారం, అంతర్జాతీయ సహకారం బలహీనపడటం, నిధులు తగ్గడం, టీకాలు, చికిత్సలు పొందే విషయంలో అసమానతలు పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల యావత్తు ప్రపంచం.. భవిష్యత్తులో మహమ్మారులకు మరింతగా గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది.
ఈ నివేదిక ప్రకారం, కొవిడ్ -19 వచ్చి ఆరేళ్లయినా.. భవిష్యత్తు మహమ్మారులను ఎదుర్కునే విషయంలో ప్రపంచం బలహీనంగానే ఉంది. వ్యాధుల ముప్పు ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ లేనంత వేగంగా పెరుగుతోందట. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ సహకారం కొరవడటం, నిధులు తగ్గడం, అసమానతల కారణంగా దేశాల సంసిద్ధత, పునరుద్ధరణ సామర్థ్యం బలహీనపడ్డాయని పేర్కొంది. అంతేకాదు, ఎబోలా, కొవిడ్ -19 వంటి సంక్షోభాల వల్ల ప్రజలకు ప్రభుత్వాలపై, ఆరోగ్య సంస్థలపై నమ్మకం పూర్తిగా సన్నగిల్లిందని తెలిపింది.
సంక్షోభ దశాబ్దపు విశ్లేషణ : GPMB తన తాజా నివేదికలో.. గత పదేళ్ల అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితులను (PHEICs) విశ్లేషిస్తూ దీనిని సంక్షోభ దశాబ్దంగా పేర్కొంది. పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో ఎబోలా సంక్షోభం నుంచి కొవిడ్ -19, మంకీపాక్స్ వరకు వ్యాపించిన వ్యాధుల తీవ్రతను బట్టి ఈ విశ్లేషణను రూపొందించారు. ఈ క్రమంలో మందులు, టీకాలు, వైద్య పరికరాలు అందరికీ సమానంగా అందించడంలో ప్రపంచం వెనుకబడిపోతోందని రిపోర్టు పేర్కొంది.
వైద్య సమానత్వంలో ఘోర వైఫల్యం : ఇటీవలి ఎంపాక్స్ స్పందనలో ఘోరమైన సమానత్వ క్షీణతను GPMB సంస్థ ఎత్తి చూపింది. కొవిడ్ -19 సమయంలో ధనిక దేశాల నుంచి పేద దేశాలకు వ్యాక్సిన్లు చేరడానికి 17 నెలలు పట్టింది. అదే.. మంకీపాక్స్ సంక్షోభంలో ఆఫ్రికా వంటి అత్యంత ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వ్యాక్సిన్లు చేరడానికి ఏకంగా రెండు సంవత్సరాలు(24 నెలలు) పట్టిందని తెలిపింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. ప్రపంచం ముందడుగు వేయడం లేదు కదా, మరింత వెనక్కి పయనిస్తోందని తీవ్రంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
నిధుల కొరత : ఏదైనా మహమ్మరి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వేల కోట్లు ఖర్చు చేయడం, అది కాస్త తగ్గగానే నిధులను పూర్తిగా నిలిపివేయడమనే అంతర్జాతీయ ధోరణిని GPMB తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ అభివృద్ధి సహాయం, నిధుల పరిమాణం 2009 నాటి బేస్లైన్కు పడిపోవడాన్ని చారిత్రాత్మక తప్పిదంగా పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఏదైనా కొత్త వైరస్ రూపాంతరం చెందిన మొదటి రోజు (డే జీరో) దానిని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. కానీ, నిధుల కొరత వల్ల సరిహద్దుల్లో, ల్యాబ్లలో నిఘా పెట్టే ఫ్రంట్లైన్ సర్వైలెన్స్ నెట్వర్క్లు మూతపడే స్థితికి వచ్చాయట. దీనివల్ల తదుపరి మహమ్మారి ఎప్పుడు, ఎక్కడ మొదలవుతుందో ముందస్తుగా గుర్తించే శక్తిని ప్రపంచం కోల్పోతోందని హెచ్చరించింది.
ఎలా ఎదుర్కోవాలి? :
స్థానిక మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా సంరక్షణ : ప్రభుత్వాలు దేశీయంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలలో పెద్ద ఎత్తున, లోతైన పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. బలమైన స్థానిక నెట్వర్క్లు మొదటి రక్షణ శ్రేణిగా పనిచేస్తాయి. ఇవి వ్యాప్తిని ముందుగానే గుర్తిస్తాయి. రోజువారీ అవసరమైన వైద్య సేవలు నిరంతరాయంగా సాగేలా చేస్తాయి.
రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ద్వారా కొలత : రిస్క్ ట్రాకింగ్ విధానంలో పెద్ద మార్పులు రావాలని GPMB పిలుపునిస్తోంది. ఇది పరిశోధకులకు ముందస్తు హెచ్చరికలను అందించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అందుకోసం అంటువ్యాధులు, సామాజిక, పర్యావరణ, ఆర్థిక డేటాను విశ్లేషించగల ఒక వ్యవస్థను ఇది సమర్థిస్తోంది.
ప్రపంచ ఒప్పందాల ద్వారా సహకారం : సంక్షోభ సమయాల్లో దేశాలు తమ సొంత ప్రయోజనాల కంటే, ప్రపంచ ఆరోగ్య భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా నిబంధనలు ఉండాలి. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక నిర్దిష్టమైన, చట్టబద్ధమైన మహమ్మారి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయాలని సూచిస్తోంది.
Sources:
- https://gpmb.org/reports/m/item/a-world-on-the-edge-2026-report
- https://gpmb.org/news/news/item/18-05-2026-the-world-is-on-the-edge-of-even-greater-pandemic-damage
