"మేక రక్తం" తింటున్నారా? - ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
Published : March 10, 2026 at 2:19 PM IST
Goat Blood Benefits and Side Effects : ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు. కొందరికి ముక్క లేనిదే ముద్ద కూడా దిగదు. ఇక ఆ రోజు చికెన్, మటన్, చేప ఏదైనా సరే లాగించాల్సిందే! అంతే కాకుండా ఫ్రెండ్స్ కలిసినా, పార్టీ చేసుకోవాలన్నా నాన్ వెజ్ అనేది కామనైపోయింది. ముఖ్యంగా, నాన్వెజ్ లవర్స్ మేక మాంసాన్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కొందరు బేజా ఫ్రై, పాయా సూప్, గోదాలి తింటారు. మరి కొందరు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, తురిమిన కొబ్బరితో వేయించిన మేక రక్తాన్ని కూడా తింటారు. ఈ క్రమంలో మేక రక్తం తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? ఎవరు తినొచ్చు? ఎవరు తినకూడదు? లాంటి విషయాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మేక రక్తం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : మేక రక్తంలో అనేక పోషక విలువలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో హీమ్ ఐరన్, ప్రొటీన్, విటమిన్ B12, జింక్, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయని sciencedirect అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, ఇందులో 17 రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అమైనో ఆమ్లాలు కండరాల కణజాల మరమ్మతుకు, రోగనిరోధక శక్తి పెంచడానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడుతుందట. ఈ క్రమంలో ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు లేనివారు నెలకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మితంగా తినవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
మేక రక్తం తీసుకోవడం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు : మేక రక్తంలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని పెద్ద పరిమాణంలో తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఐరన్ స్థాయిలు గణనీయంగా పెరుగుతాయంటున్నారు. ఇది హిమోక్రోమాటోసిస్ అనే పరిస్థితికి దారితీస్తుందట. ఇది కాలేయం, గుండె వంటి అవయవాల పనితీరును తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందట. అలాగే, మేక రక్తాన్ని పెద్ద పరిమాణంలో తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వీరు దూరంగా :
- యూరిక్ యాసిడ్తో బాధపడేవారు : ప్రస్తుతం చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అలాంటి వారు మేక రక్తాన్ని పెద్ద మొత్తంలో తీసుకోకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, మేక రక్తంలో అధిక మొత్తంలో ఉండే ప్యూరిన్లు ఆర్థరైటిస్ను తీవ్రతరం చేస్తాయట. అలాగే, కీళ్ల నొప్పుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయట. కాబట్టి, ఆర్థరైటిస్తో బాధపడేవారు మేక రక్తాన్ని తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- బీపీ, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు : అధిక రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉంటే మేలంటున్నారు నిపుణులు. మేక మాంసం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు పెరగదని, కానీ, మేక మాంసం వంటకాల తయారీలో ఉపయోగించే పెద్ద మొత్తంలో ఉప్పు రక్తపోటు పెరుగుదలకు కారణమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
- అధిక కొలెస్ట్రాల్ : శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు దీనిని తినడం వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉందట.
- కాలేయ వ్యాధులు
- గర్భిణులు, చిన్నపిల్లలు దూరంగా ఉండాలి.
మేక రక్తం వండేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : మేక రక్తాన్ని నేరుగా తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందట. అందుకే, దీనిని వండే ముందు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉప్పు వేసి బాగా ఉడికించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్ నశిస్తుంది. ఇది సరిగ్గా ఉడికించకపోతే, ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరల్ జ్వరాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే, జీర్ణ సమస్యలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయట. ఈ క్రమంలో మేక రక్తం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని అనుకునేవారు డాక్టర్లను సంప్రదించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
