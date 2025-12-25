వెల్లుల్లిని తీసి పారేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
- రోజూ తింటే షుగర్, బీపీ తగ్గుతుందట! - చెడు కొలెస్ట్రాల్నూ తగ్గిస్తుందని సూచన
Published : December 25, 2025 at 4:00 PM IST
Health Benefits of Garlic : వంటింటి ఔషధంగా వెల్లుల్లిని పిలుస్తారు. దీన్ని మనం ప్రతి కూరలోనూ ఏదో రకంగా వాడుతుంటాం. ఇది ఘాటైన వాసనతోపాటు శక్తివంతమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ పదార్థం. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలెన్నో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని అంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోగనిరోధక శక్తి : వెల్లుల్లిని నలిపినప్పుడు లేదా కోసినప్పుడు అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనం విడుదలవుతుంది. ఇది శరీరంలోని మాక్రోఫేజెస్, లింఫోసైట్లు వంటి రోగనిరోధక కణాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా శరీరం సమర్థవంతంగా పోరాడగలదని sciencedirect అధ్యయనం పేర్కొంది.
గుండె ఆరోగ్యం : వెల్లుల్లి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో, ధమనులలో ఫలకం(plaque) పేరుకుపోకుండా చేయడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే అల్లిసిన్, అజోయిన్ వంటి పదార్థాలు రక్తనాళాలను సడలించి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయని అంటున్నారు. ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి పోషకాలు బాగా అందుతాయని, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు, మధుమేహం, ఎముక, చర్మ వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా వెల్లుల్లిలోని లక్షణాలు ఉన్నాయని National Library of medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
వాపు, నొప్పి నివారణ : కీళ్లనొప్పులు, దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ సమస్యలకు కారణమయ్యే వాపును తగ్గించడంలో వెల్లుల్లి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే, రాత్రి భోజనంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల రాత్రంతా వాపు తగ్గి, శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
పేగులు ఆరోగ్యంగా : వెల్లుల్లి గొప్ప 'ప్రీ బయోటిక్'గా పనిచేస్తూ, పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలకు సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెల్లుల్లిలోని యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాలు హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను అడ్డుకుంటాయని సూచిస్తున్నారు. భోజనంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఎంజైములు యాక్టివేట్ అవుతాయని, తద్వారా జీర్ణక్రియ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
వెల్లుల్లిలో అనేక యాంటీ బ్యాక్టిరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లోని బ్యాక్టీరియాను శరీరంలోకి రాకుండా సాయం చేస్తుంది. ఇంకా హైబీపీ, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయులను అదుపులో ఉంచుతుంది. ముఖ్యంగా గుండె, మధుమేహం వ్యాధిగ్రస్థులకు వెల్లుల్లి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. LDLను తగ్గించి గుండె జబ్బులు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. బాలింతలు వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల పాలు ఎక్కువగా వస్తాయి - డాక్టర్ అంజలీ దేవి, పోషకాహార నిపుణులు
ప్రశాంతమైన నిద్రకు సహాయం : రాత్రి పడుకునే ముందు వెల్లుల్లి తినడం వల్ల నిద్ర మెరుగుపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వెల్లుల్లిలోని కొన్ని సమ్మేళనాలు మనసుకు ప్రశాంతతను చేకూర్చి, ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గితే సహజంగానే నిద్ర త్వరగా పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, నిద్ర నాణ్యత కూడా మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
రక్తప్రసరణ : వెల్లుల్లిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల అది శరీరం లోపల రక్తం గడ్డ కట్టకుండా కాపాడుతుదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, గుండె జబ్బులతో బాధపడే వారు వెల్లుల్లిని రోజూ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల గుండెకు రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. కానీ, వివిధ రకాల శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోబోయే వారు మాత్రం వెల్లుల్లి వినియోగం విషయంలో ఓ సారి డాక్టర్లు సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
కొవ్వును కరిగిస్తుంది : అధిక బరువుతో ఇబ్బంది పడేవారు వెల్లుల్లిని తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో ఉండే అల్లిసిన్ సమ్మేళం రక్తంలోని ట్రైగ్లిజరైడ్స్ని తగ్గించి, శరీర బరువును తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. పచ్చి వెల్లుల్లి గ్లూకోజ్, కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
వేడి ఆవిర్లు : ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు మెనోపాజ్ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ లోపం వల్ల వచ్చే సమస్యల్నీ తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వేడి ఆవిర్లు, మూడ్ స్వింగ్స్ అదుపులో ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
వీటికి మంచి మందే : వెల్లుల్లి తీసుకోని వారితో పోల్చితే, తరచూ ఆహారంలో దీన్ని భాగం చేసుకునే వారిలో జలుబు, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు తక్కువగా వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటితోపాటు వెల్లుల్లిలోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాల కారణంగా గొంతు సంబంధిత సమస్యలు బాధించవని చెబుతున్నారు. అందుకే, గొంతునొప్పితో బాధపడేవారు వెల్లుల్లిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
