పిత్తాశయ రాళ్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - తినాల్సిన, తినకూడని ఫుడ్ లిస్ట్ ఇదే!
-గాల్బ్లాడర్ స్టోన్స్ - సరైన ఆహారంతోనే ఉపశమనం!
Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST
Gallbladder stones Prevention Diet : ప్రస్తుత కాలంలో మారుతున్న లైఫ్స్టైల్, కొవ్వు పదార్థాల కారణంగా చాలా మంది పిత్తాశయ రాళ్ల సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నాయి. అయితే పిత్తాశయ రాళ్ల లక్షణాలు అదుపులో ఉండటంలో ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పటికే ఉన్న రాళ్లు కరగవు కానీ సరైన పదార్థాలను ఎంచుకుంటే కడుపు నొప్పి, వికారం, అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి ఇబ్బందులు తగ్గటానికి తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఫైబర్తో కూడిన పదార్థాలు, తేలికగా అరిగే ప్రొటీన్లు, తృణధాన్యాలు, మితంగా ఆరోగ్యకర కొవ్వులు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇవి మేలు :
- అరటి, బత్తాయి, నారింజ, యాపిల్ వంటి తాజా పండ్లు
- క్యాబేజీ, క్యారెట్, చిక్కుళ్లు, బ్రోకలీ, ఆకుకూరలు
- తృణధాన్యాలు, బ్రౌన్ రైస్, వీట్ బ్రెడ్, బార్లీ
- పప్పు దినుసులు, బీన్స్, స్కిన్లెస్, చికెన్, చేపలు
- వెన్ను తీసిన పాలు, పెరుగు
- విత్తనాలు, అవకాడో, గింజ పప్పులు, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటివి మితంగా. వీటితో పాటు ఫైబర్, ఇతర పోషకాలు, మంచి ప్రొటీన్ లభిస్తాయి.
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తినకూడనివి, తగ్గించాల్సినవి : సంతృప్త కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, వనస్పతి వంటి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, అతిగా శుద్ధి చేసిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- వేపుళ్లు, సమోసాలు, పకోడీ, వేయించిన చికెన్
- ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండే మాంసం
- వెన్నతో కూడిన పాల పదార్థాలు
- వెన్న, నెయ్యి, పెద్ద మొత్తంలో ఐస్క్రీమ్
- బేకరీ ఐటమ్స్, వేపుళ్లు, జంక్ ఫుడ్స్
- మరీ ఎక్కువ నూనె పోసి వండే వంటకాలు
- ఎక్కువ కొవ్వుతో కూడిన తీపి పదార్థాలు
అధిక కొవ్వుతో వచ్చే ఇబ్బందులు : మనం ఆహారం ద్వారా తీసుకున్న కొవ్వు పదార్థాలు జీర్ణం కావటానికి పిత్తాశయం పైత్యరసాన్ని విడుదల చేస్తుందని.. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో కొవ్వు పదార్థాలు తీసుకుంటే పిత్తాశయం సంకోచించి, కొందరిలో నొప్పి తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగని, పిత్తాశయ రాళ్లు గలవారు కొవ్వు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని కాదు. శరీరం సక్రమంగా పని చేయటానికి, కొన్ని రకాల పోషకాలను శోషించుకోవటానికి కొంత కొవ్వు అవసరమవుతుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, సమతులాహారం తీసుకుంటూనే అధిక, అనారోగ్య కొవ్వును తగ్గించుకునేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:
- వేళకు భోజనం చేయాలని, మరీ, ఎక్కువ సేపు కడుపు మాడ్చుకోవద్దంటున్నారు.
- కడుపు నిండా ఒకేసారి తినడం వల్ల ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే, కొద్దికొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు తినడం మంచిదంటున్నారు.
- ఆహారంలో ఫైబర్ మోతాదును ఒకేసారి కాకుండా క్రమంగా పెంచాలని, లేకపోతే అధిక గ్యాస్ ఉత్పత్తి అయి కడుపుబ్బరం వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.
- వేపుళ్లకు బదులు నీటితో లేదా ఆవిరితో ఉడికించినవి తినాలంటున్నారు.
- రోజూ తగినంత నీరు తాగాలని వివరిస్తున్నారు.
- కఠినమైన ఆహార నియమాలతో మరీ వేగంగా బరువు తగ్గించుకోవద్దని, జీవనశైలి మార్పులతో నెమ్మదిగా బరువు తగ్గించుకోవాలంటున్నారు.
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