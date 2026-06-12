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న్యూస్ పేపర్లో ప్యాక్​ చేసిన ఫుడ్స్​ తింటున్నారా? - ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా?

-ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్​కు​ న్యూస్​పేపర్లు వాడొద్దంటున్న FSSAI - ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని హెచ్చరిక!

Wrapping Food in newspapers
Wrapping Food in newspapers (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 12, 2026 at 8:01 PM IST

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FSSAI has Warned Against Wrapping Food in newspapers: మార్నింగ్ టిఫెన్ దగ్గర నుంచి సాయంత్రం స్నాక్స్​ వరకు.. ఇలా ఏది పార్శిల్ కట్టమన్నా, సర్వ్ చేయమన్నా వాటిని న్యూస్ పేపర్లలో ఇవ్వడం చూస్తుంటాం. అంతెందుకు, మన ఇంట్లో ఆయిల్ ఫుడ్ తయారు చేసున్నా.. వాటి నుంచి అదనపు నూనెను తొలగించాలన్నా న్యూస్ పేపర్​నే వాడుతున్నాం. ఇక పొడి ఆహార పదార్థాల్ని న్యూస్ పేపర్లోనే చుట్టి తీసుకెళ్లడం మనలో చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. కానీ, ఈ అలవాటును పూర్తిగా మానుకోమని 'భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI)' హెచ్చరిస్తోంది. ఈ తరహా ప్యాకింగ్ వల్ల ఆరోగ్యానికి నష్టం వాటిల్లడమే ఇందుకు కారణమని తెలియజేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆహారాన్ని న్యూస్ పేపర్​లో చుట్టడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? దీనికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలైవైనా ఉన్నాయా? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయంటే?: "ఫ్రై చేసిన ఆహార పదార్థాలు, నూనె పదార్థాల్ని న్యూస్ పేపర్లలో చుట్టడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ వార్తా పత్రికల ప్రింటింగ్ ఇంక్​లో విషపూరిత రసాయనాలు, లెడ్ లేదా క్రోమియం లేదా కాడ్మియం వంటి లోహాలు మిళితమై ఉంటాయి. నూనె పదార్థాలు, వేడి పదార్థాలు ఈ ఇంక్​తో కలవడం వల్ల ఆయా రసాయనాలు ఆహారంలోకి విడుదలవుతాయి. ఇలా కలుషితమైన ఆహారాన్ని తినడం ప్రమాదకరం" అన్న సందేశంతో కూడిన వీడియోను FSSAI ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో న్యూస్​ పేపర్లలో ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాల్ని తినడం వల్ల వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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  • న్యూస్​ పేపర్​లో ఇంక్​లో ఉండే హానికారక రసాయనాలు, రంగులు హార్మోన్ల పనితీరును దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, నెలసరి అదుపు తప్పడం, PMOS, సంతానలేమి, చిన్న వయసులోనే రజస్వల కావడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • గర్భిణులు ఈ తరహా ప్యాకింగ్ ఆహారం తీసుకుంటే.. పుట్టబోయే బిడ్డలో శారీరక లోపాలు, నెలలు నిండక ముందే ప్రసవం కావడం, శిశువులు తక్కువ బరువుతో జన్మించడం వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.
  • న్యూస్ పేపర్లలో ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాల్ని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో రొమ్ము, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ముప్పు పొంచి ఉందంటున్నారు. వార్తాపత్రికను ముద్రించడానికి ఉపయోగించే సిరాలో సీసం (Lead), నాఫ్థైలమైన్స్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్, AhR (Aryl Hydrocarbon Receptor) అగోనిస్ట్ వంటి భాగాలు ఉంటాయని researchgate పేర్కొంది. ఇవి న్యూరోటాక్సిసిటీ, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు, వివిధ రకాల క్యాన్సర్, కాలేయ వైఫల్యం, ఊపిరితిత్తుల దెబ్బతినడం, ఎముకలు బలహీనపడటం వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయని చెబుతున్నారు.
  • వార్తా పత్రికలు ఎంతో మంది చేతులు మారుతుంటాయి. అపరిశుభ్రమైన ఉపరితలం పైనా వీటిని వాడుతుంటారు. ఇలాంటి పేపర్లను ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ కోసం వాడితే.. వాటిపై ఉండే బ్యాక్టీరియా ఆహారంలోకి చేరుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్​కి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • న్యూస్ పేపర్ల ఇంక్​లోని హానికారక రసాయనాలు, కృత్రిమ రంగులు రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరునూ దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. ఫలితంగా, వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల బారినపడే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఈ అలవాటు నాడీ వ్యవస్థ, మూత్రపిండాల పనితీరు పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ ప్రత్యామ్నాయాలు మేలట : ఫుడ్ ప్యాకింగ్, ర్యాపింగ్ కోసం వార్తాపత్రికల్ని వాడి లేని ఆరోగ్య సమస్యల్ని కొని తెచ్చుకోవడం కంటే... దీని కోసం కొన్ని ప్రత్యామ్నాయల్ని పాటించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

  • అరేకా పామ్, అరటి వంటి ఆకులతో తయారు చేసిన పర్యావరణహితమైన ఉత్పత్తులను ప్యాకింగ్ కోసం ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. ఇవి సురక్షితమైనవని, వేడి పదార్థాల్ని వీటిలో ప్యాక్ చేసినా సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు.
  • తడి, నూనె ఆహార పదార్థాల కోసం బటర్ పేపర్, ఫుడ్ గ్రేడ్ ర్యాపింగ్ పేపర్ వంటివి మార్కెట్లో దొరుకుతాయట. వీటిని ఉపయోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక పొడి పదార్థాల కోసం బ్రౌన్ క్రాఫ్ట్ పేపర్ మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • కార్న్ స్టార్చ్​లో తయారు చేసిన ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ బాక్సులు.. చెరుకు పిప్పితో తయారు చేసిన ప్లేట్లు, గ్లాసులు.. వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి తయారు చేసిన బాక్సులు వంటివి కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ ప్యాకింగ్ ప్రత్యామ్నాయాలని పేర్కొంటున్నారు.

ఇలా ఆయా ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్ కోసం ఆరోగ్యకరమైన ప్యాకింగ్ మెటీరియల్​నే వాడాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, బయటికెళ్లినప్పుడు ఆయా ఫుడ్ సర్వింగ్, ప్యాకింగ్ కట్లరీని వెంట ఉంచుకుంటే మరీ మంచిదట. ఆయా దుకాణాలలో ఇవి లేకపోయినా.. మన దగ్గర ఉన్నవి వాడుకోవచ్చంటున్నారు. తద్వారా ఆరోగ్యానికి నష్టం వాటిల్లకుండానూ జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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