ETV Bharat / health

"పూటకో పండు" - పోషకాలు మెండు - ఏ సమయంలో ఏవి తినాలి?

గ్యాస్, అజీర్ణం ఉన్నవారు పండ్లు తినేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు

Fruits
Fruits (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 28, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Time to Eat Fruits : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ పండ్లు తినాలని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, వాటిని ప్రత్యేక సమయాల్లోనే తింటేనే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందొచ్చంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. పండ్లు రసంగా కాకుండా పండుగానే తింటేనే ఎక్కువ ఫైబర్ లభిస్తుందట. ప్రతిరోజూ ఒకే రకం పండు కాకుండా వేరైటీవి తినడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. కడుపుబ్బరం లేదా అజీర్ణ సమస్యలున్న వారు భోజనం తర్వాత 1-2 గంటలకు లేదా భోజనానికి 30-60 నిమిషాల ముందే పండ్లు తినడం మేలు.

రోజుకు ఎంత మోతాదులో తినాలంటే? : దీన్ని వైద్య పరిభాషలో సర్వింగ్స్​గా చెబుతారు. ఒక సర్వింగ్ అంటే సుమారు 200-300 గ్రాములు. పెద్దలు రోజుకు 2-3 సర్వింగ్, పిల్లలు వయసును బట్టి 1-2 సర్వింగ్ వరకు తింటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

పండ్ల ప్రకారంగా ఒక సర్వింగ్ అంటే : ఒక మధ్యస్త యాపిల్, ఒక చిన్న అరటిపండు, ఒక కప్పు పుచ్చకాయ ముక్కలు, ఒక నారింజ, ఒక చిన్న జామ

మామిడి : మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం తీసుకోవచ్చు

ప్రయోజనాలు : బరువు తక్కువగా ఉన్న వారికి మంచిది. అయితే, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకోవాలి.

దానిమ్మ : ఉదయం/మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చు

ప్రయోజనాలు : రక్తనాళాల ఆరోగ్యానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పని చేస్తాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. ప్రత్యేక సమయం ఏం లేదు.

బొప్పాయి : అల్పాహారం తర్వాత లేదా మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం మేలు.

ప్రయోజనాలు : జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. అయితే, బొప్పాయిని ఖాళీ కడుపుతో కూడా తినొచ్చు. కానీ, పండని బొప్పాయిని గర్భిణులు తినకూడదు.

Fruits
Fruits (Getty Images)

బీపీతో మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులివే - నిశ్శబ్దంగా మొదలవుతాయట!

అవకాడో : ఉదయం తినడం మంచిది

ప్రయోజనాలు : గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. అయితే, అవకాడోలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పరిమితంగా తీసుకోవాలి.

యాపిల్ : ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత లేదా సాయంత్రం స్నాక్స్​గా తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా, వ్యాయామానికి 1-2 గంటల ముందు కూడా తినొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ప్రయోజనాలు : గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నెమ్మదిగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఫైబర్ శరీరంలోని మలినాల్ని శుభ్రం చేస్తుంది. రోజంతా శక్తిని అందిస్తుంది. అంతేకాదు, యాపిల్​లో పెక్టిన్ ఎక్కువగా ఉండి కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీంతో ఆకలి నియంత్రణంలో ఉంటుంది. దీన్ని రాత్రి కూడా తినొచ్చు. కానీ, గ్యాస్ లేదా అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు పడుకునే ముందు తినకపోవడమే మంచిది. ఈ క్రమంలో ఖాళీ కడుపుతో తింటే కొందరికి ఎసిడిటీ పెరిగే అవకాశముంది.

కివి : రాత్రి పడుకునే ఒక గంట ముందు తినడం మంచిది.

ప్రయోజనాలు : ప్రశాంతమైన నిద్ర పడుతుంది. గుండెకు మంచిది. కానీ, అధికంగా తింటే అలర్జీ వచ్చే అవకాశముంది.

ద్రాక్ష : ఉదయం తీసుకోవడం మేలు.

ప్రయోజనాలు : మలబద్ధకం ఉన్నవారికి మంచిది. అయితే, మధుమేహం ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.

Fruits
Fruits (Getty Images)

జామపండు : మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

ప్రయోజనాలు : విటమిన్ సి, పీచు, షుగర్ కంట్రోల్ ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, గింజలు ఎక్కువగా తింటే కొందరికి అజీర్ణం అవుతుంది.

నారింజ : ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

ప్రయోజనాలు : విటమిన్ సి, రోగనిరోధక శక్తి లభిస్తుంది. ఇది గుండెకు మంచిది. కానీ, ఖాళీ కడుపుతో తింటే ఎసిడిటీ లేదా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్న వారికి ఇబ్బంది అవుతుంది. కడుపులో మంట పెరుగుతుంది.

పుచ్చకాయ : ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చు.

ప్రయోజనాలు : శరీరానికి నీరు, వేసవిలో చల్లదనం అందిస్తుంది. అయితే, పడుకునే ముందు తింటే తరచూ మూత్రం రావొచ్చు. దీంతో నిద్రకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది.

అరటిపండు : ఉదయం, వ్యాయామానికి ముందు, తర్వాత తీసుకోవడం మంచిది.

ప్రయోజనాలు : తక్షణ శక్తి, పొటాషియం, కండరాలకు మేలు చేస్తుంది. దీన్ని ఖాళీ కడుపుతో కూడా తినొచ్చు. కానీ, రాత్రిపూట ఎక్కువగా తింటే కొందరికి అజీర్ణ సమస్య తలెత్తె అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులోని శక్తి కొవ్వుగా మారుతుంది.

అనాస : మధ్యాహ్న సమయంలో తీసుకోవచ్చు

ప్రయోజనాలు : జీర్ణక్రియకు మంచిది. అల్సర్, నోటి పుండ్లు ఉన్నవారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

ఆలివ్ : మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం ఉత్తమం

Fruits
Fruits (Getty Images)

ప్రయోజనాలు : ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు పెరుగుతుంది. ఉప్పు కలిపినవి పరిమితంగా తినాలి

పండ్లు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కొన్ని ఫలాలు సమయానుకూలంగా తీసుకుంటే వాటి నుంచి అదనపు ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. పండ్ల ద్వారా లభించే ఫైబర్, LDL కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గిస్తుంది. వాటిలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. పండ్లలో ప్లేవనాయిడ్స్ పక్షవాతం, గుండె జబ్బుల ముప్పును 10-15 శాతం తగ్గిస్తాయి. వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలున్న వారు డాక్టర్లు సూచనల మేరకు పండ్లను తినాలి. - డాక్టర్ రాంబాబు

వీరికి ఇవి మంచివి :

  • హైబీపీ ఉన్నవారు అరటిపండు (కిడ్నీ సమస్యలు లేనప్పుడు), కివి, పుచ్చకాయ, నారింజ తినడం మంచిది.
  • కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్న డైటీషియన్ సూచనతోనే పండ్లను తీసుకోవాలి. అరటిపండు, కొబ్బరినీరు, కివి, పుచ్చకాయ, ఖర్బూజ వంటి పండ్లను పరిమితం చేయాలి
  • గర్భిణులు అయితే యాపిల్, అరటిపండు, నారింజ, జామ, దానిమ్మ, మామిడి తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

రోజువారీ ఆహారంలో అవకాడో - LDLపై దీని ప్రభావం ఎంత? - తాజా పరిశోధన ఏం చెప్తోందంటే!

పిల్లలు బరువు పెరగట్లేదా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

HEALTHIEST TIME TO EAT FRUIT
WHEN TO EAT FRUITS DAILY
FRUIT EATING TIME BENEFITS
RIGHT TIME FOR FRUITS
BEST TIME TO EAT FRUITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.