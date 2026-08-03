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తరచూ "తలనొప్పి" ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - మీ అలవాట్లే కారణమట!

- నీరు తక్కువగా తాగినా, నిద్రలేకపోయినా తలనొప్పి వస్తుందంటున్న నిపుణులు

Frequent Headache
Frequent Headache (getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 3, 2026 at 5:13 PM IST

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Getting Frequent Headaches : తలనొప్పి ఏదో సమయంలో అందరినీ వేధిస్తుంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు వచ్చే స్వల్ప తలనొప్పుల గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, తలనొప్పి తీవ్రత, అది ఎంత తరచుగా వస్తుందో లాంటివి గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.

తలనొప్పి అసాధారణంగా, తీవ్రంగా లేదా చాలా తరచుగా వస్తుంటే మాత్రం ఎలాంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు లేవని నిర్ధారించుకోవడానికి కచ్చితంగా డాక్టర్లు సహాయం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, అప్పుడప్పుడు వచ్చే స్వల్ప తలనొప్పి సాధారణంగా ఆందోళన కలిగించే విషయం కాదట. ఈ క్రమంలో తలనొప్పికి కారణమయ్యే కొన్ని సాధారణ కారణాలు జీవనశైలి, ఆహార మార్పులకి సంబంధించినవి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

టైంకి భోజనం చేయకపోవడం : భోజనం దాటవేసినప్పుడు లేదా వేళకాని వేళ్లల్లో తిన్నప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పడిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది తలనొప్పికి, ముఖ్యంగా మైగ్రేన్​కు దారితీస్తుందట. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే, టైంకి భోజనం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

నీటిశాతం తగ్గటం : అకారణంగా తలనొప్పి వేధిస్తుంటే రోజూ ఎన్ని నీళ్లు తాగుతున్నారో ఒకసారి చెక్​ చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ తగినంత నీరు తాగకపోయినా తలనొప్పి రావొచ్చట. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినప్పుడు మెదడు తాత్కాలికంగా కుంచించుకుపోతుందంటున్నారు. దీంతో మెదడు పుర్రె నుంచి కాస్త వెనక్కి జారి, తలనొప్పికి దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తగినన్ని నీళ్లు తాగగానే యథాస్థితికి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, తలనొప్పి తగ్గుతుందట. డీహైడ్రేషన్ తలనొప్పికి కారణమవుతుందని National Institutes of Health పేర్కొంది.

నిద్ర సమస్యలు : రాత్రిళ్లు ప్రశాంతంగా నిద్రపోకుండా మధ్య మధ్యలో మేల్కొవడం, తగినన్ని గంటలు నిద్ర లేకపోవడం వల్ల తలనొప్పి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్రలో పళ్లు కొరకడం లేదా బిగించడం, నిద్రకు ముందు గట్టిగా ఉన్న ఆహారాన్ని నమలడం వల్ల తలనొప్పి రావొచ్చని అంటున్నారు. అంతేకాదు, దిండు సరిగా లేకపోతే మెడ, భుజం కండరాలు ఒత్తిడికి గురవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది తలనొప్పికి కారణమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, రాత్రిపూట 7-8 గంటల పాటు నిద్రపోయేలా అలవాటు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, పడుకునే ముందు మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు చూడటం మానేయడం వల్ల తలనొప్పిని ప్రేరేపించే కారణాలను తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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అధిక స్క్రీన్ సమయం : కంప్యూటర్​ లేదా చేతిలో ఉండే మొబైల్ పరికరాలను ఎక్కువ సమయం పాటు ఉపయోగించడం వల్ల కంటి అలసట, మెడ కండరాలలో ఒత్తిడి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, టెన్షన్ టైప్ తలనొప్పులు రావచ్చట. అందుకే క్రమం తప్పకుండా విరామాలను తీసుకోవడం, 20-20-20 నియామాన్ని పాటించడం వల్ల కంటి అలసట తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు

శరీర భంగిమ : సరిగా కూర్చోకపోవటం, నిలబడకపోవటం వల్ల తల, మెడ, దవడలు, భుజాల వెనక కండరాలు ఒత్తిడికి లోనవుతాయట. ఎక్కువసేపు నిశ్చల స్థితిలో ఉండిపోతే అక్కడి నాడుల మీదా ఒత్తిడి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తలనొప్పికి దారితీస్తుందంటున్నారు. పేలవమైన భంగిమ కారణంగా తలనొప్పి రావొచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.

అధిక కెఫీన్ తీసుకోవడం : కొంత మోతాదులో కెఫీన్ తీసుకోవడం తలనొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం లేదా ఒక్కసారిగా దాన్ని ఆపేయడం వల్ల తలనొప్పి మరింత ఎక్కువ కావచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే, కెఫీన్​ను తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలట. అలాగే, తలనొప్పి ఉపశమనం కోసం దానిపైనే పూర్తిగా ఆధారపడకపోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

వైద్యుడిని ఎప్పుడూ సంప్రదించాలి? : తగినంత నీరు తాగకపోవడం లేదా ఎక్కువ కాఫీ తాగడం వంటి అలవాట్లను సరిదిద్దుకోవడం ద్వారా తలనొప్పి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కానీ, ఒకవేళ తలనొప్పి తగ్గకపోతే, ముఖ్యంగా ఇతర ప్రమాద సంకేతాలతో కూడి ఉంటే, వైద్య సహాయం పొందడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.

అప్రమత్తంగా ఉండాలి : తలనొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట. ముఖ్యంగా, అది అకస్మాత్తుగా మొదలై చాలా తీవ్రంగా మారినప్పుడు, జ్వరం, నీరసం, గందరగోళం, చూపు మందగించడం, ఫిట్స్ లేదా తలకి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత వచ్చే తలనొప్పులను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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