"ఆ రెండు" వదిలేస్తే చాలు! - 50శాతం క్యాన్సర్లకు చెక్!

క్యాన్సర్ ముప్పు కారకాల్లో పొగాకు, మద్యమే ప్రధానం - WHO అధ్యయనంలో వెల్లడి

Quitting tobacco and alcohol (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 26, 2026 at 3:35 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 3:46 PM IST

Quitting tobacco and alcohol can eliminate half of cancers : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలను క్యాన్సర్ భయపెడుతూనే ఉంది. ఈ విషయంలో మనమేమీ చేయలేమనే భావిస్తుంటారు. కానీ, దీని బారినపడటాన్ని తగ్గించుకోవటానికి చాలా మార్గాలే ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది క్యాన్సర్ కేసులలో నాలుగు వరకు నివారించవచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. ముఖ్యంగా, పొగాకు, మద్యానికి దూరంగా ఉంటే సుమారు 50 శాతం క్యాన్సర్లను నివారించుకోవచ్చట. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

క్యాన్సర్లకు ఆహార అలవాట్లు, జన్యు స్వభావం నుంచి పర్యావరణ కాలుష్యం వరకూ రకరకాల అంశాలు దోహదం చేస్తుంటాయి. మనం జన్యు స్వభావాన్ని మార్చలేం కానీ, జీవనశైలిని మార్చుకోవచ్చు. అలాగే, కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలతో చాలా వరకూ క్యాన్సర్ బారినపడకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని తాజా అధ్యయనం మరోసారి నొక్కి చెప్పింది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2022లో మొత్తం 1.87 కోట్ల కొత్త క్యాన్సర్లు నమోదు కాగా, 71 లక్షల క్యాన్సర్లు మార్చుకోదగిన 30 కారకాలతో ముడిపడి ఉందని పేర్కొంది. నివారించుకోదగిన క్యాన్సర్లలో దాదాపు సగం జీర్ణాశయ, ఊపిరితిత్తి, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్లేనట. అయితే, మార్చుకోదగిన ముప్పు కారకాల్లో బీడీలు, చుట్టలు, సిగరెట్లు కాల్చటం, మద్యం తాగటం, శరీర ఎత్తు, బరువు నిష్పత్తి (BMI), తగినంత శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, గుట్కా, జర్దా వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులు నమలటం, వక్కపొడి తినటం, మహిళలు తమ పిల్లలకు తగినన్ని రోజులు చనుబాలు పట్టకపోవటం, గాలి కాలుష్యం, యూవీ కిరణాల ప్రభావం, ఇన్​ఫెక్షన్ కారకాలు, పనిచేసే చోట్ల రసాయనాల ప్రభావం వంటివి ఉన్నట్టు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

ప్రధానమైనవి పొగాకు, మద్యమే : జీవనశైలి పరంగా మార్చుకోదగిన క్యాన్సర్ ముప్పు కారకాల్లో పొగాకు, మద్యం అలవాట్లే ముందుంటాయి. 2022లో నమోదైన క్యాన్సర్లలో 15 శాతం పొగ తాగటంతోనే ముడిపడి ఉన్నాయట. ముఖ్యంగా, పురుషులకు ఇది ఎక్కువ ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తోంది. ఆ ఏడాది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్ధారణ అయిన కొత్త క్యాన్సర్లలో 23 శాతం కేసులకు పొగ తాగటమే ప్రధాన కారణమని తేలింది. ఇదొక్కటే కాదు, గాలి కాలుష్యమూ కూడా ఇందులో భాగమట. కాకపోతే, ఈ సమస్య ప్రాంతాల వారిగా మారిపోతోంది. అలాగే, ప్రవర్తన పరంగా తర్వాత స్థానం మద్యానిదే. నివారించుకోదగ్గ క్యాన్సర్లకు ఈ రెండే దాదాపు 48 శాతం వరకూ కారణమవుతున్నాయని పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు.

  • కొత్తగా వచ్చే క్యాన్సర్​ కేసుల్లో సుమారు 10 శాతం ఇన్​ఫెక్షన్లతో ముడిపడి ఉన్నాయట. మహిళల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్​కు (Cervical Cancer) దారితీసే HPV ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం దీన్ని నివారించుకోవటానికి టీకా అందుబాటులో ఉంది.
  • పురుషుల్లో జీర్ణాశయ క్యాన్సర్(Stomach Cancer) ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. దీనికి పొగ తాగటం, పరిశుభ్రత లోపించటం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అంతగా అందుబాటులో లేకపోవటం కారణమవుతాయట.
మన చేతుల్లో : నివారించుకోదగిన కారణాలతో ఎంత మేరకు క్యాన్సర్ ముప్పు పొంచి ఉంటుందనే అంశాన్ని ఈ అధ్యయనం పరిశీలించింది. ఇందులో పేర్కొన్న ముప్పు కారకాలను నిర్మూలించ కలిగితే 2022లో ప్రతి పది క్యాన్సర్లలో సుమారు నాలుగింటిని నివారించే ఉండేవాళ్లమని పేర్కొంది. అంటే, జీవనశైలి మార్చుకోవడం, పర్యావరణ కాలుష్య కారకాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండటం, ఇన్​ఫెక్షన్లకు చికిత్స, వృత్తిపర ముప్పులు తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఏటా కోట్లాది క్యాన్సర్లకు అడ్డుకునే వీలుండటం గొప్ప విషయం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

