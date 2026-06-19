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రాత్రిపూట ఈ ఆహారం తింటున్నారా? - ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లేనట!

- రాత్రివేళలో వీటిని అసలు తినకూడదని చెబుతున్న నిపుణులు - అవేంటో తెలుసుకోండి!

Avoid these Foods at Night
Avoid these Foods at Night (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 19, 2026 at 3:15 PM IST

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Avoid these Foods at Night : కొంతమంది రాత్రిపూట భోజనం బాగా లేటుగా చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు ఇంట్లో ఉండి కూడా అర్ధరాత్రి వరకు భోజనం చేయకుండా మొబైల్/ టీవీ చూస్తూ, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతూ సమయం గడిపేస్తారు. మరి కొందరైతే అర్ధరాత్రి వరకు ఫ్రెండ్స్​తో చాట్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో స్నాక్స్, బిస్కట్స్ వంటివి లాగించేస్తుంటారు. ఇలా రాత్రుళ్లు ఆలస్యంగానో లేక టైంపాస్​కో ఆహారం తినడం వల్ల అది సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, శరీరంలో అనవసరమైన కొవ్వులు, క్యాలరీలు చేరి క్రమంగా బరువు పెరగడం, నిద్రలేమి వంటి పలు ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రుళ్లు ఆలస్యంగా తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

తీపి పదార్థాలు : ఇవి తినడం వల్ల నిద్ర త్వరగా వస్తుందనే భావన చాలామందిలో ఉంటుంది. అందుకే, పడుకోవడానికి ముందు ఏదైనా స్వీట్ లేదంటే చాక్లెట్, ఐస్​క్రీమ్ ఇలా ఏదో ఒకటి తినేసి పడుకుంటారు. కానీ, షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే ఇలాంటి పదార్థాలు నిద్రాభంగం కలిగించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీటిని రాత్రుళ్లు తినకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎనర్జీ డ్రింక్స్, చక్కెర కలిపిన పానీయాలను తరచుగా తీసుకోవడం పేలవమైన నిద్ర నాణ్యతతో సంబంధం కలిగి ఉందని sciencedirect పేర్కొంది.

కొవ్వులు నిండినవి : కేక్స్, ఐస్​క్రీమ్స్, బర్గర్, పిజ్జా వంటి కొవ్వులు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల అవి కడుపు నిండుగా అనిపించేలా చేస్తాయట. దీనివల్ల ఒక్కోసారి జీర్ణవ్యవస్థ మందగించి ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో మరుసటి రోజు ఉదయం బద్ధకంగా అనిపిస్తుంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రాత్రుళ్లు ఇలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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కెఫీన్ అధికంగా : కూల్​డ్రింక్స్, నిమ్మజాతి పండ్లతో తయారు చేసిన రసాలు.. వంటి ఆమ్లత్వం ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను రాత్రుళ్లు తీసుకోకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఇందులో ఉండే ఆమ్ల గుణాలు పలు జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, వీటిని రాత్రిపూట తీసుకోకపోవడమే మేలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, నైట్ షిఫ్ట్​ల్లో పనిచేసే చాలామంది పని ఒత్తిడి, తలనొప్పి వంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కాఫీలు, టీలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారట. ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని అంటున్నారు. కాబట్టి, వీటిని పదే పదే తాగకుండా జాగ్రత్త పడటం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. కెఫీన్ నిద్రకు భంగం కలిగించడమే కాకుండా, బరువు పెరగడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా : కొంతమంది రాత్రి పడుకునే ముందు చికెన్, మటన్ వంటి పదార్థాల్ని ఎక్కువగా తినేసి పడుకుంటుంటారు. ఇలా ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ మొత్తంలో తిని పడుకోవడం వల్ల కడుపు నిండుగా ఉండి అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జీర్ణక్రియ కూడా సాఫీగా సాగక అజీర్తి సమస్య ఎదురవ్వచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, రాత్రిపూట ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఎంత తక్కువగా తింటే అంత మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఎక్కువ మసాలాలతో తయారు చేసి స్పైసీ ఫుడ్స్ జోలికి కూడా వెళ్లకపోవడం మేలట. మాంసం, చీజ్, పాల ఉత్పత్తులు, గుడ్లు దూరంగా ఉండాలని University of Rochester Medicine పేర్కొంది. ఎందుకంటే, వాటి జీర్ణక్రియకు ఎక్కువ ఆమ్లం, నీరు అవసరమని తెలిపింది.

అలాగే, పండ్ల ఫ్లేవర్స్​తో తయారు చేసిన పెరుగు కూడా రాత్రుళ్లు తినడం అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఇందులో అధికంగా ఉండే చక్కెరలు ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి, దీని కంటే మామూలుగా మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే పెరుగు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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