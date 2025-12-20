ఈ ఆహార పదార్థాలు అతిగా తింటే - బాడీలో 'వాపు'నకు కారణమవుతాయట!
- కొన్ని ఫుడ్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రిస్క్ పెంచుతాయంటున్న నిపుణులు - ఏవి తినాలో.. ఏవి తినకూడదో తెలుసా?
Published : December 20, 2025 at 2:58 PM IST
Foods that Trigger Inflammation Daily : "వాపు" అనేది గాయం లేదా దెబ్బ తగిలినప్పుడు శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థ స్పందించే సహజమైన రక్షణ వ్యవస్థ. బయటి నుంచి జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చుకునే క్రమంలో, దెబ్బను మాన్పుకునే ప్రక్రియలో వాపు ఒక భాగం. ఈ వాపు పైకి కనిస్తుంది. కానీ, ఇలా బయటకు కనిపించకుండా.. శరీరంలో నిశ్శబ్దంగా కణజాలాన్ని, అవయవాలను దెబ్బతీసే "వాపు" కూడా ఉంటుంది. దీన్నే 'ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్' అంటారు.
ఆధునిక ఆహారపు అలవాట్లు మనకు తెలియకుండానే శరీరంలో ఈ తరహా వాపు ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని సాధ్యమైనంత మేర తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో చేసే చిన్న మార్పులు వాపును తగ్గించడంలో పెద్ద మార్పును తెస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాపును పెంచే ఆహారాలు, వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మైదా పిండి స్నాక్స్ Vs తృణధాన్యాలు : బిస్కెట్ల నుంచి బ్రెడ్ వరకు ప్రతిచోటా మైదా కనిపిస్తుంది. దీనిలో ఫైబర్, పోషకాలు ఉండవు. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగి వాపునకు దారితీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీటికి బదులుగా ఓట్స్, బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్స్ లాంటివి తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఇవి నెమ్మదిగా శక్తిని విడుదల చేస్తాయని, శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్లను తగ్గిస్తాయని సూచిస్తున్నారు. మొక్కల ఆధారిత ఆహారాలు, తృణధాన్యాల్లో పాలీఫెనాల్స్ సహజంగా లభిస్తాయని, ఇవి శరీరాన్ని వాపు నుంచి రక్షిస్తాయని hopkinsmedicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
చక్కెర పానీయాలు vs పండ్లు : సోడా, కోలా, ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్లు తాజాదనాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, ఇవి శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతాయి. ఇవి శరీరంలో సి-రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ (CRP) స్థాయిలను పెంచి వాపునకు కారణమవుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. వీటికి బదులుగా స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్, ఆరెంజ్, చెర్రీస్ తినడం వల్ల శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు Vs ఎయిర్-ఫ్రైడ్ లేదా రోస్టెడ్ ఆహారాలు : పకోడీలు, సమోసాలు, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తినడానికి రుచిగా ఉంటాయి. కానీ, వీటిలో ఉండే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ శరీరంలో వాపును ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఆలివ్ ఆయిల్ ఉపయోగించి ఎయిర్-ఫ్రై చేసిన లేదా వేయించిన పదార్థాలను ఎంచుకోవడం వల్ల వాపు ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.
ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం Vs పప్పుధాన్యాలు: సాసేజ్లు, సలామీ వంటి వాటిలో నైట్రేట్స్ వంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి. ఇవి వాపును ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి బదులుగా ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉండే పప్పులు, బీన్స్, శనగలు వంటివి తీసుకోవాలంటున్నారు. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సహజంగా వాపును తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
అధిక పాల ఉత్పత్తులు Vs నట్స్ పాలు : మితంగా పాలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. కానీ, అధికంగా జున్ను, క్రీమ్ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో వాపు పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే బాదం లేదా జీడిపప్పు పాలు లేదా సోయా పెరుగు వంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఆహారం రుచిగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ప్యాక్ చేసిన బేకరీ వస్తువులు Vs ఇంట్లో తయారుచేసినవి : పేస్ట్రీలు, కుకీలు, కేకులలో హైడ్రోజనేటెడ్ నూనెలు, హై-ఫ్రక్టోజ్ కార్న్ సిరప్ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి వాపును పెంచే ప్రధాన కారకాలని చెబుతున్నారు. వీటికి బదులుగా బెల్లం, గోధుమ పిండి, కొబ్బరి నూనె లేదా వేరుశనగ నూనె వంటి ఆరోగ్యకరమైన నూనెలను ఉపయోగించి ఇంట్లోనే స్వీట్లు తయారు చేసుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
రెడ్ మీట్ Vs చేపలు, మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్లు: ఎక్కువగా రెడ్ మీట్ తీసుకోవడం, ముఖ్యంగా కాల్చిన మాంసం వల్ల శరీరంలో వాపునకు కారణమవుతుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. దీనికి బదులుగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉండే చేపలను తీసుకోవడం వల్ల వాపు తగ్గుతుందంటున్నారు. శాఖాహారులయితే వాల్నట్స్, అవిసె గింజలు తీసుకోవడం మేలని తెలియజేస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
