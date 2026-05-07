ETV Bharat / health

ఫ్యాటీ లివర్​తో బాధపడుతున్నారా? - ఇవి తింటే సహజంగానే అదుపులో!

-సైలెంట్ కిల్లర్​గా ఫ్యాటీ లివర్ డిసిజ్ - వీటితో కంట్రోల్​లో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

Liver Fat
Liver Fat (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 7, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Foods to Reduce Liver Fat and Inflammation : డయాబెటిస్, బీపీ మాదిరిగానే ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. కదలికలు లేని జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు, ఒబెసిటీ, అధిక మోతాదులో మద్యం తీసుకోవడం వంటివి ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారకలుగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీనికి సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే కాలేయం దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాటీ లివర్​ సమస్యను అదుపు చేయడంలో పోషకాహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సూచిస్తున్నారు. మరి, కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, ఫ్యాటీ లివర్​ సమస్యను నియంత్రించుకోవడానికి ఎలాంటి ఆహారపు పదార్థాలను తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వెల్లుల్లి : ఇది కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా పచ్చి వెల్లుల్లిని తినడం లేదా వంటల్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇందులోని 'అల్లిసిన్' అనే పదార్థం కాలేయంలో కొవ్వును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. వెల్లుల్లి, పాలకూర, వైన్ టీ, ఉసిరి, వాల్‌నట్, బెర్రీలు కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచటంలో సహాయపడతాయని sciencedirect పేర్కొంది.

'ఉప్పు' తక్కువగా తీసుకుంటున్నారా? - మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులివే!

టోఫు : ఇది మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్లు. వీటిలో కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టోఫులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయ వాపును తగ్గించి, కణాలకు నష్టం జరగుకుండా కాపాడతాయని పేర్కొంటున్నారు.

కాఫీ : కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ ఎంజైమ్​ స్థాయిలు తగ్గి, వాపు తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇందులో ఉండే కెఫెన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్​తో పోరాడుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో రోజుకు రెండు నుంచి మూడు కప్పుల కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ ఫైబ్రోసిస్, సిర్రోసిస్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. రోజుకు రెండు కప్పుల కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 43% తగ్గుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

గ్రీన్ టీ : ఇందులో 'కాటెచిన్స్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కాలేయంలో కొవ్వును తగ్గించడమే కాకుండా.. యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల వాపును కూడా తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. బ్లాక్ కాఫీ, గ్రీన్ టీ, వాల్‌నట్స్‌లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు కాలేయంలోని కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని mayoclinic పేర్కొంది.

క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు : బ్రోకలీ, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలు కాలేయంలోని డిటాక్స్ ఎంజైమ్​లను ఉత్తేజితం చేస్తాయంటున్నారు. వీటిలో ఉండే సహజ సమ్మేళనాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయ కణాలను సంరక్షిస్తాయని చెబుతున్నారు.

వాల్​నట్స్ : ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయట. క్రమం తప్పకుండా వాల్​నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, కాలేయ ఎంజైమ్​ల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

అవకాడో : వీటిలో గ్లుటాథియోస్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది కాలేయం లోని విష పదార్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అవకాడోలో ఉండే సి, బి9, ఇ విటమిన్లతో పాటు ఓలిక్ యాసిడ్ కాలేయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

బెర్రీలు : బ్లూ బెర్రీస్, స్ట్రా బెర్రీస్, రాస్ప్ బెర్రీస్​లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కాలేయ వాపును తగ్గించి, కణాల మరమ్మత్తుకు తోడ్పడతాయని అంటున్నారు. ఇవి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని, ఫ్యాట్ మెటబాలిజంను మెరుగుపరుస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

"ఎమోషనల్ ఈటింగ్" - ఎవరైనా తింటుంటే మీకూ తినాలనిపిస్తుందా?

సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యానికి "ఇవి" సూపర్ ఫుడ్! - కావల్సినవన్నీ ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

FATTY LIVER DIET
FOODS TO REDUCE LIVER FAT
LIVER INFLAMMATION
FOODS FOR FATTY LIVER
LIVER FAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.