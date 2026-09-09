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కొలెస్ట్రాల్​తో బాధపడుతున్నారా? - వీటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన!

సైలెంట్ కిల్లర్​గా అధిక కొలెస్ట్రాల్​ - వీటికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

కొలెస్ట్రాల్
కొలెస్ట్రాల్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2026 at 3:03 PM IST

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Foods To Eliminate To Lower Cholesterol Naturally : దీర్ఘకాలిక గుండె ఆరోగ్యాన్ని, శక్తిని కాపాడుకోవడంలో ధమనులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం అత్యంత కీలకం. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు, రక్తనాళాల లోపలి గోడలపై కొవ్వు నిల్వలు క్రమంగా పేరుకుపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుందంటున్నారు. దీనిలో జన్యువుల పాత్ర కూడా ఉన్నప్పటికీ, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవడానికి రోజువారీ ఆహార ఎంపికలే అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనమని తెలియజేస్తున్నారు.

గుండెకు మేలు చేసే జీవనశైలి వైపు మారడం అంటే కేవలం పౌష్టిక ఆహారాన్ని తీసుకోవడమే కాదు, వంటగదిలో దాగి ఉన్న హానికరమైన పదార్థాలను గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించడానికి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కృత్రిమ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్‌కు దూరంగా : కొలెస్ట్రాల్​ను అదుపులో ఉంచే ఆహార ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకునేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మార్కెట్లో కొనే వస్తువుల లేబుల్​లపై 'పాక్షికంగా హైడ్రోజనీకరించిన కూరగాయల నూనెలు' అని ఉంటే, ఆ ట్రాన్స్​ ఫ్యాట్స్ ఉత్పత్తులను డైట్​ లిస్ట్​ నుంచి వెంటనే పక్కన పెట్టేయాలి. ఎందుకంటే, ఈ కృత్రిమ కొవ్వులు చాలా ప్రమాదకరమైనవి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి గుండె, రక్తనాళాల వ్యవస్థపై రెట్టింపు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

కృత్రిమ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్‌ అనేవి శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్​ (LDL) స్థాయిలను విపరీతంగా పెంచడమే కాకుండా, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో విపరీతంగా ప్రాసెస్ చేయబడిన ఈ కొవ్వులు సాధారణంగా మార్కెట్లో దొరికే బిస్కెట్లు, కేకులు, ప్యాకేజ్డ్ పాప్​కార్న్, కొన్ని రకాల వెజిటబుల్ స్ప్రెడ్స్ వంటి బేక్ చేసిన ఉత్పత్తులలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి, గుండె ఆరోగ్యం కోసం వీటిని కచ్చితంగా దూరం పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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అధికంగా ప్రాసెస్ చేసిన కొవ్వు పదార్థాలు : జంతువుల నుంచి లభించే సంతృప్త కొవ్వులను పరిమితికి మించి తీసుకున్నప్పుడు, అవి రక్తంలోని మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను గణనీయంగా పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉండే బీఫ్, గొర్రె మాంసం, పోర్క్​ వంటి వాటితో పాటు సాసేజ్​లు, బేకన్, బర్గర్​ల వంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు అధిక కొలెస్ట్రాల్​కు ప్రధాన కారణమంటున్నారు.

ఈ పదార్థాలలో సంతృప్త కొవ్వులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి కాలేయం, శరీరానికి హాని చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్ కణాలను మరింత ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేలా ప్రేరేపిస్తాయి. కాబట్టి, ఈ కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొవ్వు లేని చికెన్, సహజమైన చేపలు లేదా పప్పుధాన్యాలు, టోఫు వంటి మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్లను ఎంచుకోవడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్​ను సహజంగానే అద్భుతంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

డీప్-ఫ్రైడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్‌కు దూరంగా : ధమనులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటూ, దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సును సాధించాలనుకంటే.. నూనెలో బాగా వేయించిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఇవి ఆరోగ్య ప్రయాణంలో పెద్ద అడ్డంకులుగా మారుతాయని చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో దొరికే చిప్స్, ఫ్రైడ్​ చికెన్, పిండితో ముంచి వేయించిన చేపలు వంటి ఫాస్ట్​ ఫుడ్స్​ అన్నింటినీ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వేయిస్తారు. ఈ వంట ప్రక్రియ వల్ల నూనె నాణ్యత పూర్తిగా క్షీణిస్తుంది. దీనివల్ల ఆ ఆహారాలలో క్యాలరీలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడమే కాకుండా, అవి రక్తనాళాల లోపలి పొరల్లో వాపును కలుగజేసే 'ఆక్సిడైజ్డ్ కొవ్వులతో' నిండిపోతాయి.

పాల ఉత్పత్తులతో జాగ్రత్త : పాల ఉత్పత్తులు శరీరానికి కావలసిన క్యాల్షియంను అందించినప్పటికీ, వాటిలో ఉండే పూర్తి కొవ్వు కాలక్రమేణా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నిశ్శబ్దంగా పెంచే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హోల్ మిల్క్ (వెన్న తీయని పాలు), హెవీ క్రీమ్, ఫుల్-ఫ్యాట్ పెరుగు, గట్టి చీజ్ వంటి వాటిలో సంతృప్త కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్య ప్రగతికి అడ్డంకిగా మారవచ్చు.

అయితే, దీని కోసం పాల ఉత్పత్తులను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా, స్కిమ్డ్​ మిల్క్ (వెన్న తీసిన పాలు), లో - ఫ్యాట్​ కాటేజ్ చీజ్ (పనీర్) లేదా బాదం పాలు వంటి తీపి లేని మొక్కల ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ చిన్న మార్పును చేసుకోవడం ద్వారా గుండెను సురక్షితంగా ఉంచుకుంటూనే, ఇష్టమైన ఆహారాలను ఆస్వాదించవచ్చు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199008163230703

https://health.clevelandclinic.org/why-fried-food-is-bad

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