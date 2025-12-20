కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య రాకూడదంటే - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట!
- కొన్ని అలవాట్లు తప్పక పాటించాలంటున్న నిపుణులు - చికిత్స కన్నా నివారణే మేలని సూచన
Published : December 20, 2025 at 3:24 PM IST
Kidney stone prevention : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో కిడ్నీలో రాళ్లు ఒకటి. ఈ రాళ్లు అనేవి ఖనిజ లవణాల వల్ల ఏర్పడే గట్టి స్పటికాలు. ఇవి మూత్ర నాళం ద్వారా బయటకు వచ్చేటప్పుడు తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తాయి. జన్యుపరమైన కారణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఒక కారణమైతే.. మన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా వీటి పెరుగుదలకు ప్రధాన కారకాలు అవుతాయట. ఈ క్రమంలో కొన్ని రోజువారీ అలవాట్ల మార్పుల వల్ల వీటిని నివారించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తగినంత నీరు తాగడం, క్యాల్షియం సమతుల్యతను పాటించడం, ఉప్పు తగ్గించడం వంటివి కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
నీరు తాగాలి : కిడ్నీలో రాళ్లను నివారించడానికి అత్యుత్తమ మార్గం ఇదేనంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ కనీసం 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది మూత్రాన్ని పలుచబరిచి, రాళ్లు ఏర్పడే ఖనిజాల సాంద్రతను తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగడం వల్ల సిట్రేట్ స్థాయిలు పెరిగి, రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.
చలికాలంలో "గుండెపోటు"కు కారణాలివే! - వైద్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించాలి : ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మూత్రంలో క్యాల్షియం స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చస్తున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ఉప్పగా ఉండే స్నాక్స్ తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. పెద్దలు రోజుకు 2000 mg కంటే తక్కువ సోడియం (5 g/రోజు ఉప్పు కంటే తక్కువ) లేదా ఒక టీస్పూన్ కంటే తక్కువ తీసుకోవాలని WHO సిఫార్సు చేస్తుంది.
మాంసాహార ప్రొటీన్లు పరిమితం చేయాలి : మాంసం, చేపలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మూత్రంలో క్యాల్షియం, యూరిక్ యాసిడ్ పేరుకుపోతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటికి బదులుగా బీన్స్, పప్పులు, టోఫు వంటి మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్లను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
సరైన మోతాదులో క్యాల్షియం : క్యాల్షియం తగ్గించడం కంటే.. ఆహారం ద్వారా సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ రాళ్లను నివారించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ప్రేగులలోని ఆక్సలేట్లతో కలిసి.. అవి శరీరం గ్రహించకుండా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. పాలు, ఆకుకూరలు వంటి కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో క్యాల్షియం సప్లిమెంట్లను నేరుగా వాడకుండా వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వాడాలని సూచిస్తున్నారు. ఆహారం ద్వారా క్యాల్షియం పొందడం అన్నిటికంటే ఉత్తమం అని పేర్కొంటున్నారు. మూత్రంలో క్యాల్షియం, ఆక్సలేట్, భాస్వరం అధిక స్థాయిలో ఉండటం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆక్సలేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తగ్గించాలి : పాలకూర, స్విస్ చార్డ్, నేవీ బీన్స్, బీట్రూట్, బాదం వంటి కొన్ని అధిక ఆక్సలేట్ ఆహారాలను పరిమితం చేయలని National Kidney Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇవి కాల్షియంతో కలిసి రాళ్లుగా మారతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీటిని మితంగా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
పొటాషియం అధికంగా ఉండే ఆహారం : పొటాషియం సోడియం ప్రభావాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. అధిక పొటాషియం తీసుకోవడం వల్ల రక్త నాళాలు విశ్రాంతి పొందుతాయని, రక్తపోటు తగ్గుతూ సోడియం విసర్జించబడుతుందని nutritionsource.hsph.harvard అధ్యయనం పేర్కొంది. అరటిపండ్లు, నారింజలు, టమాటాలు, జీడిపప్పు, బాదం వంటివి ఆహారంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది.
విటమిన్-సి సప్లిమెంట్ల విషయంలో జాగ్రత్త : విటమిన్-సి అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే, అది శరీరంలో ఆక్సలేట్గా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రాళ్ల ముప్పు పెరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, సంబంధిత డాక్టర్ సలహా మేరకే సప్లిమెంట్లు వాడాలని వివరిస్తున్నారు. అధిక మోతాదులో విటమిన్ సి సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి : ఒబెసిటీ వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు నిపుణులు. సరైన ఆహారం, వ్యాయామం ద్వారా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
చక్కెర పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి : చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే పానీయాలు కిడ్నీలో రాళ్ల ముప్పును పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి బదులుగా నీరు లేదా హెర్బల్ టీ లాంటివి ఎంచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. కూల్డ్రింక్స్లో షుగర్, కార్బోనేటేడ్ వాటర్ అధిక మొత్తంలో ఉంటాయని, ముఖ్యంగా కోలా వంటి ఫాస్పోరిక్ ఆమ్లం అధికంగా ఉండే పానీయాలు మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
బ్లాక్ కాఫీ 'గుండె'కు మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
తరచూ "తలనొప్పి" ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!