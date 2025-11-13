ETV Bharat / health

కొలెస్ట్రాల్​తో బాధపడుతున్నారా? - ఇవి తింటే సహజంగానే అదుపులో!

-సైలెంట్ కిల్లర్​గా అధిక కొలెస్ట్రాల్​ - పండ్లు, గింజలతో కంట్రోల్​లో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

Lower Cholesterol
Lower Cholesterol (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 13, 2025 at 4:24 PM IST

Foods that Lower Cholesterol: కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడంలో మనం తినే ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జీవనశైలి ద్వారా కొంతవరకు కొలెస్ట్రాల్​ను అదుపులో ఉంచుకోగలిగినప్పటికీ, ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోకపోతే దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండలేమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్​ను నియంత్రించుకోవడానికి ఎలాంటి ఆహారపు పదార్థాలను తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

డయాబెటిస్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుందని American Heart Association అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ఆహారాన్ని వండే, తినే పద్ధతుల్లో మార్పుతో ఈ పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మధుమేహం ఉన్నవారిలో కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో ఉండాలంటే శాచురేటెడ్ కొవ్వులు తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన వంటలో వాడే ఏ నూనెను వేడిచేసినా, మరిగించినా కూడా శాచురేట్ అయిపోతుందని జాతీయ పోషకాహార పరిశోధన సంస్థ ఎన్నో సంవత్సరాల ముందే పేర్కొంది. అందుకే వేపుళ్లను బాగా తగ్గించుకోవాలి.

వీటితో జాగ్రత్త : ఫ్యాక్టరీల్లో ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు, శుద్ధి చేసిన పిండిపదార్థాలతో తయారు చేసి ప్యాక్ చేసిన తీపి వస్తువులు, మార్కెట్లలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, ప్యాక్ చేసిన రెడీ స్నాక్స్​లోనూ ఉండే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అనే కొవ్వు పదార్థాల వాడకం వల్ల ముప్పు పొంచి ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆహారంలో జంతు ఉత్పత్తుల వాడకం తగ్గించుకోవాలని కానీ, మొత్తం మానెయ్యక్కర్లేదని సూచిస్తున్నారు. మేక, గొర్రె మాంసాల కంటే కోడి, చేపలను తీసుకోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

చేపల నూనెలతో : అలాగే, సముద్రపు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, ఇవి గుండెకు, రక్తనాళాలకు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే వాటిని బాగా వేపితే నష్టం జరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, చేపల వాడకం వేరు, వాటి నూనెల వాడకం వేర్వేరని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చేప నూనెలు గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివని ప్రచారం జరుగుతోందని, ఇవి కొంత వరకు నిజమేనని అంటున్నారు. కొన్ని రకాల చేప నూనెలు వాడటం వల్ల రక్తంలోని ఒక రకం కొవ్వు ట్రైగ్లిజరైడ్​లు తగ్గి హృదయ సంబంధ సమస్యలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, మార్కెట్లలో అమ్మే కొన్నిరకాల చేప నూనె సప్లిమెంట్లు కొన్నిసార్లు గుండె లయకు నష్టం కలిగిస్తాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. చేప నూనె చెడు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించదని దిల్లీ వేదాంత హాస్పిటల్ వైద్య పరిశోధకులు కూడా వెల్లడించారు.

అలా చేస్తే : మధుమేహం ఉన్నవాళ్లు మారినేట్ చేసిన మాంసాన్ని తినడం మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ప్రక్రియలో మాంసంలో ఉన్న కొవ్వును వదులు చేసి, నిమ్మ, నారింజ రసాలు, మజ్జిగ లాంటి వాటిలో రాత్రంతా నానబెడతారని అంటున్నారు. ఇలా చేస్తే నూనె అవసరం పెద్దగా లేకుండానే మాంసాన్ని వండుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మన వంట పద్ధతుల్లో ఇలాంటి మార్పులు చేసుకోలేకపోతే చెడు ఫలితాలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

పండ్లు గింజలతో మేలు : ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాల్లో పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు ముందు వరుసలో ఉంటాయని, ఇవి శాచురేటెడ్ కొవ్వులను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఆరు వారాల పాటు రోజుకు సుమారు 25 గ్రాముల సోయా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల LDL స్థాయిలు 3 నుంచి 4 శాతం తగ్గుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే సోయా ఉత్పత్తులు శాచురేటెడ్ కొవ్వులకు మంచి ప్రత్యామ్నాయలని సీనియర్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ డాక్టర్ పీవీ రావు చెబుతున్నారు. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడానికి సోయా బాగా ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. తాజా కూరగాయలు, పండ్లు వాడటంతో పాటు జొన్న, రాగి, అవిసె గింజల వంటి ఆరోగ్యకరమైన తృణధాన్యాలు తీసుకుంటే, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం సాధ్యమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆహార నియమాలకు తోడుగా యోగా, నడక, జాగింగ్, ఈత, సైక్లింగ్ వంటివి కూడా కొలెస్ట్రాల్​ను అదుపులో ఉంచడంలో మేలు చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే :

  • ప్రొటీన్ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణతో పాటు డయాబెటిస్​ని కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని The National Medical Journal of India ప్రచురించింది.
  • ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల అది కొలెస్ట్రాల్​ను బంధించి శరీరం నుంచి తొలగిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు రోజుకు 40 గ్రాముల కరిగే ఫైబర్​ను ఆహారంలో తీసుకోవాలని రీసెర్చ్ సొసైటీ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ డయాబెటిస్ ఇన్ ఇండియా, ఎండోక్రైన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా వెలువరించిన డయాబెటిస్ మార్గసూత్రాల్లో పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

