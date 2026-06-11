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"ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌" ఇబ్బంది పెడుతోందా? - ఈ ఫుడ్స్‌తో చెక్ పెట్టొచ్చట!

దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రధాన కారకంగా క్రానిక్​ ఇన్​ఫ్లమేషన్​ - వంటింట్లో దొరికే ఫుడ్స్​తో ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Inflammation
Inflammation (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 11, 2026 at 3:12 PM IST

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Foods that Fight Inflammation: మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, గుండె జబ్బులు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ వ్యాధులన్నింటికి దీర్ఘకాలిక వాపు (క్రానిక్ ఇన్​ఫ్లమేషన్) ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మన వంటింట్లో దొరికే యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేషన్ గుణాలున్న వాటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఈ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పసుపు : ఇది వంటలకు రంగు, రుచి కోసమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ అనేది శక్తివంతమైన యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది శరీరంలో వాపు కలిగించే ఎంజైములు, ప్రొటీన్లను అడ్డుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాపును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఎవరైనా తమ ఆహారంలో కొంత పసుపును చేర్చుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చని hopkinsmedicine పేర్కొంది.

అల్లం : అల్లం అనేక కూరలు, చిరుతిండ్లకు ప్రత్యేక రుచిని ఇవ్వడంతో పాటు ఆరోగ్యపరంగా ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. ఇందులోని జింజెరాల్, షోగోల్ వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు శరీరంలో వాపును కలిగించే ఎంజైమ్​లు, ప్రొటీన్​లను అడ్డుకుంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. తద్వారా దీర్ఘకాలిక వాపును సమర్ధవంతంగా తగ్గిస్తాయట. ఈ క్రమంలో ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం, నిమ్మరసం కలిపి తాగవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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ఆకుకూరలు : ఇవి శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపును తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆకుకూరల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, పాలీఫినాల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయట. ఇవి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. వీటిని కూరగా, సలాడ్​గా లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాలకూర, కేల్, కొల్లార్డ్స్ వంటి ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

పప్పులు : మూంగ్, మసూర్, శనగ వంటి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న పప్పుల్లో పాలీఫినాల్స్, ప్రొటీన్ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన పేగు బ్యాక్టీరియాకు తోడ్పడతాయంటున్నారు. అలాగే, ఇవి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తూ, పేగుల్లోని వాపును తగ్గిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటిని కిచిడీ లేదా కూరల రూపంలో వీటిని చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

వెల్లుల్లి : దీన్ని మనం ప్రతి కూరలోనూ ఏదో రకంగా వాడుతుంటాం. ఇది ఘాటైన వాసనతోపాటు శక్తివంతమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ పదార్థమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, కీళ్లనొప్పులు, దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ సమస్యలకు కారణమయ్యే వాపును తగ్గించడంలో వెల్లుల్లి సహాయపడుతుందంటున్నారు. ఈక్రమంలో రాత్రి భోజనంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల రాత్రంతా వాపు తగ్గి, శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి లభిస్తుందని సూచిస్తున్నారు. వెల్లుల్లి వాపు నివారిణిగా పనిచేస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

ఈ క్రమంలో కాలానుగుణ పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు మిల్లెట్స్, బ్రౌన్​రైస్ వంటి సమతులాహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఎక్కువగా వేయించిన పదార్థాలు, చక్కెర, కార్బోహైడ్రోట్లను పరిమితం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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CHRONIC INFLAMMATION

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