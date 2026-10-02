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ఎముకలు బలహీనమవుతున్నాయా? - తినే ఆహారం కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుసా?

మీరు చేసే చిన్న తప్పులే ఎముకలను దెబ్బతీస్తాయట! - అవేంటో తెలుసా?

ఎముకలు
ఎముకలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2026 at 4:59 PM IST

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Foods that Deplete Calcium from Bones : క్యాల్షియం మన శరీరానికి అత్యంత కీలకమైన ఖనిజం. ఇది బలమైన ఎముకలు, దంతాల నిర్మాణానికే కాకుండా సరైన రక్తపోటు, కండరాల కదలికలు, నరాల సంకేతాల పనితీరుకు ఎంతో అవసరం. శరీరంలో క్యాల్షియం స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు ఎముకలు బలహీనపడి, వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అయితే, మనం తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహారాలు శరీరంలోని క్యాల్షియాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంగా ఎముకల బలాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం దూరంగా ఉంచాల్సిన ఆ ఆహారాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, సోడాలు : ప్రస్తుతం పార్టీలు, వేడుకలలో కూల్ డ్రింక్స్, ముఖ్యంగా సోడాలు తాగడం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అయితే, వీటిని అతిగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో క్యాల్షియం లోపం ఏర్పడుతుంది. ఈ పానీయాలలో ఉండే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ శరీరం క్యాల్షియంను గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల ఎముకలలో ఉన్న క్యాల్షియం స్థాయిలు క్రమంగా తగ్గిపోయి, అవి బలహీనపడతాయి. కాబట్టి, ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వీలైనంత వరకు పరిమితం చేయడం చాలా మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

రెడ్ మీట్ : బీఫ్ వంటి రెడ్ మీట్, అలాగే సాసేజ్‌లు, బేకన్, హాట్ డాగ్స్ వంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలను అతిగా తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఆహారాలలో ఉండే అధిక ప్రోటీన్, సోడియం వల్ల శరీరం నుంచి క్యాల్షియం మూత్రం ద్వారా ఎక్కువగా బయటకు విసర్జించబడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరం క్యాల్షియం గ్రహించే ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించి, ఎముకలను బలహీనపరుస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండటానికి ఇటువంటి మాంసాలను పరిమితంగా తీసుకోవడం చాలా మంచిది.

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స్వీట్లు, బేక్ చేసిన పదార్థాలు : కేకులు, క్యాండీలు, కుకీలు, పేస్ట్రీలు వంటి ఆహార పదార్థాలలో చక్కెర, రిఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరం క్యాల్షియం సరిగ్గా గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటాయి. అంతేకాకుండా, ఈ తీపి పదార్థాలను అతిగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో వాపు ఏర్పడి, అది ఎముకల సాంద్రతను తగ్గించి వాటిని మరింత బలహీనపరుస్తుంది. కాబట్టి, ఎముకల పటిష్టత కోసం ఇటువంటి మితిమీరిన తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటూ, వాటి స్థానంలో తాజా పండ్లు లేదా డ్రై ఫ్రూట్స్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది.

టీ, కెఫీన్ పానీయాలు : టీలో కెఫీన్ ఉంటుంది. ఇది శరీరం క్యాల్షియంను గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా కెఫీన్ ఎక్కువగా ఉండే టీని రోజులో అతిగా తాగడం వల్ల, శరీరంలోని క్యాల్షియం మూత్రం ద్వారా బయటకు విసర్జించబడుతుంది. ఇది క్రమంగా ఎముకల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఎముకలను రక్షించుకోవడానికి, టీ తాగడాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలి. దానికి బదులుగా తగినంత నీరు తాగడం లేదా క్యాల్షియం అధికంగా ఉండే పాలు, మజ్జిగ వంటి ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలను ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది.

ఆల్కహాల్ : మద్యాన్ని అతిగా సేవించడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ఆల్కహాల్ శరీరం క్యాల్షియంను గ్రహించే శక్తిని తగ్గించడమే కాకుండా, ఎముకల పునరుత్పత్తికి అవసరమైన విటమిన్ డి ప్రక్రియను కూడా దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల ఎముకల సాంద్రత తగ్గి, అవి త్వరగా బలహీనపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, స్వల్ప గాయాలకే ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం పెరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, ఎముకలను బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటుకు దూరంగా ఉండటం లేదా పూర్తిగా పరిమితం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

నూనె పదార్థాలు, వేపుళ్లు : ఫ్రైడ్ చికెన్, సమోసాలు, పకోడీల వంటి నూనె ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు ఎముకల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తాయి. ఈ పదార్థాలలో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో వాపుకు దారితీయడమే కాకుండా, జీర్ణవ్యవస్థలో క్యాల్షియం కొవ్వులతో కలిసిపోవడం వల్ల శరీరం దానిని గ్రహించలేకపోతుంది. ఇది క్యాల్షియం శోషణ ప్రక్రియపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపి, క్రమంగా ఎముకలు బలహీనపడటానికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల, ఇటువంటి వేపుళ్లను పరిమితంగా తీసుకోవడం, తక్కువ నూనెతో వండిన తేలికపాటి, ఆరోగ్యకరమైన భోజనానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఎంతో మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6140170/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9555370/#:~:text=Methodology,consequences%20of%20drinking%20in%20adults.

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