సంతాన భాగ్యం లేదా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే "అమ్మ" కావొచ్చట!

సంతాన భాగ్యానికి ఎన్నెన్ని చిక్కులో! - అసలు కారణాలేంటి? పరిష్కారాలు ఎలా?

Pregnant
Pregnant (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 27, 2026 at 8:08 PM IST

Foods to Eat When you are Trying to Get Pregnant : అమ్మ కావడం గొప్ప వరం. ఇందుకోసం ఎంతగానో పరితపిస్తుంటారు మహిళలు. కానీ, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ప్రత్యుత్పత్తి సమస్యల కారణంగా కొంతమంది మాతృత్వానికి దూరమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం తీసుకునే ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కూడా గర్భం ధరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, పోషకాలతో నిండి ఉన్న పదార్థాలను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అండం నాణ్యత పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : గర్భం ధరించాలంటే అండం విడుదలవడం ఎంత ముఖ్యమో, దాని నాణ్యత కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మన శరీరంలో ఉండే ఫ్రీ రాడికల్స్ అండాశయాల్లో ఉత్పత్తియ్యే అండాల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవాలంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలట. ఈ క్రమంలో విటమిన్ సి, ఇ, ఫోలెట్, బీటా కెరోటిన్, ల్యూటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పండ్లు, కాయగూరలతో పాటు నట్స్, ధాన్యాలను రోజువారీ ఆహారంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, పురుషుల్లో వీర్యకణాల నాణ్యత పెంచుకోవాలన్నా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది. ఇలా అండం, వీర్యకణాల నాణ్యత పెరిగితే గర్భం ధరించే అవకాశాలు చాలా వరకు మెరుగుపరచుకోవచ్చంటున్నారు. చక్కెర కలిపిన పానీయాల (ముఖ్యంగా సోడాలు లేదా ఎనర్జీ డ్రింక్స్) వినియోగం పురుషులు, మహిళలలో తక్కువ సంతానోత్పత్తితో ముడిపడి ఉందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

FERTILITY
FERTILITY (Getty Images)

నీళ్లు : గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు రోజూ తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. ఇది శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడానికి మూత్రపిండాలకు సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా గర్భాశయ ద్రవం నాణ్యతను పెంచి సంతానోత్పత్తికి సహకరిస్తుందట.

వాటి జోలికి పోవద్దు : ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ రక్తంలో ఇన్సులిన్ స్థాయుల్ని పెంచి అండోత్పత్తి, గర్భధారణపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి, ఇవి ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రైడ్ ఫుడ్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, బేకరీ ఐటమ్స్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలట. ఇక విటమిన్ ఎ, డి, ఇ, కె, కె2 వంటివి అధికంగా లభించే పాలు, పాల పదార్థాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇందులో ఉండే మంచి కొవ్వులు సంతాన సమస్యల్ని క్రమంగా దూరం చేసి గర్భధారణను ఫలవంతం చేస్తాయని సలహా ఇస్తున్నారు. గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మహిళలు తృణధాన్యాలు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, చేపలను ఆహారంగా తీసుకోవాలని, అలాగే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, రెడ్ మీట్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని sciencedirect పేర్కొంది.

Pregnant
Pregnant (Getty Images)

PCOS ఉంటే : ఈ సమస్య ఉన్న వారిలో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, అధిక బరువు వంటివి సంతానలేమికి కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ సమస్యల్ని తగ్గించుకొని PCOSను అదుపు చేసుకోవాలంటే తీసుకునే ఆహారంలో తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని University of Rochester Medicine పేర్కొంది. తద్వారా శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయులు అదుపులో ఉండటంతో పాటు పీరియడ్స్ కూడా క్రమంగా వస్తుంది. అలాగే, PCOS కంట్రోల్​ అవుతుందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

