వర్షాకాలంలో అనారోగ్య సమస్యలు - ఏవి తినాలో, ఏవి తినకూడదో తెలుసా?
- ఈ సీజన్లో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే - నిపుణుల సూచనలివే!
Published : July 24, 2026 at 4:59 PM IST
Avoid these Foods in Monsoon : వర్షాకాలంలో చాలామంది సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడుతుంటారు. ఇందుకు వాతావరణంలో జరిగే మార్పులతోపాటు మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా ఓ కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియ మందకొడిగా ఉండే ఈ కాలంలో తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఫ్రైడ్ ఫుడ్ వద్దు : వర్షాకాలంలో నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, ప్రైడ్ ఫుడ్స్ మంచివి కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఈ కాలంలో జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మందగిస్తుందట. కాబట్టి, ఈ సమయంలో ఆయిల్ ఫుడ్ తినడం వల్ల అవి తొందరగా జీర్ణం కావని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రావొచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఇలాంటి ఆహారం బరువు పెరిగేలా చేయడంతో పాటు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకూ దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, వీటిని ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదంటున్నారు. ముందే కోసి ఉంచిన పండ్లు, వేయించిన పదార్థాలు, జంక్ ఫుడ్, తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఎలాంటి స్ట్రీట్ ఫుడ్నైనా పూర్తిగా దూరం పెట్టాలని researchgate పేర్కొంది.
ఇవి తినొద్దు : వర్షాకాలంలో బయట దొరికే పానీపూరీ వంటి పదార్థాలు తినడం వల్ల విరేచనాలు, పచ్చ కామెర్లు వంటి సమస్యలు రావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందుకు వాటి తయారీలో వాడే కలుషితమైన నీరు కారణమని అంటున్నారు. అలాగే, వీటితో పాటు బయట దొరికే ఆహార పదార్థాలు, పండ్ల రసాలకు కూడా దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అంతగా కావాలనుకుంటే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు
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కావాల్సినప్పుడే : ఆఫీసుకు వెళ్లే కొంతమంది మహిళలు పండ్లు, కూరగాయలు ముందు రోజు రాత్రే కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. అయితే, వర్షాకాలంలో ఈ పద్ధతి అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పండ్లు, కూరగాయల ముక్కల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా భద్రపరచినా ప్రయోజనం లేదట. ఈ కాలంలో వాతావరణంలో తేమ అధికంగా ఉండడం వల్ల వాటిపై బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. వీటిని అలాగే తీసుకోవడం వల్ల లేనిపోని ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి, వీటిని ఎప్పటికప్పుడే కట్ చేసుకోవడం మంచిదట.
మాంసాహారం : వర్షాకాలంలో మాంసాహారం ఎక్కువగా తినడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమయంలో జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు నెమ్మదించడమే ఇందుకు కారణమని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఈ కాలంలో వీటికి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇక చేపలు, రొయ్యలు వంటి సీఫుడ్ని సైతం దూరం పెట్టడమే మేలట. జీర్ణాశయ సంబంధిత అనారోగ్యా సమస్యలకు, అత్యధిక వర్షపాతానికి మధ్య సానుకూల సంబంధం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఏవి తినొచ్చు? : వర్షాకాలంలో విటమిన్స్, పోషకాలు మెండుగా ఉండే పండ్లు తినడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ సీజన్లో మాత్రమే లభించే చెర్రీ, దానిమ్మ, జామున్, ప్లమ్, ఆపిల్ పండ్లను తినడం వల్ల అవి మనల్ని అనారోగ్యం బారిన పడకుండా సహాయపడతాయంటున్నారు. అలాగే ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభించే కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఏం వండినా చల్లారక ముందే వేడివేడిగా తినాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఆపిల్ శక్తిని సరఫరా చేయడమే కాకుండా శరీరంలో పెరుగుదల, ఎముకల ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక పనితీరు మొదలైన అనేక ముఖ్యమైన ప్రక్రియలలో కూడా పాల్గొంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఇవి కూడా :
- ఈ కాలంలో బద్ధకించకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- వానాకాలంలో కడుపు నిండుగా కంటే ఓ ముద్ద తక్కువ తీసుకోవడమే మేలంటున్నారు. తద్వారా అజీర్తి సమస్యల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
- అలాగే, రోజు సరిపడా నీళ్లు తాగడం, తినే ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం వంటి అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చేస్తే వర్షాకాలంలో వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండామని తెలియజేస్తున్నారు.
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