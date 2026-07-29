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వర్షాకాలంలో "ఫుడ్ పాయిజనింగ్" ఛాన్స్! - లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

వానకాలంలో సురక్షితమైన ఆహారం - మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో!

Food Poisoning During the Monsoon
Food Poisoning During the Monsoon (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 4:27 PM IST

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Prevent Food Poisoning During the Monsoon Season : వర్షాకాలం రాకతో వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం పెరుగుతుంది. దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల ముప్పుతో పాటు ఆహార భద్రత, ఆహారపు అలవాట్లకు సంబంధించిన ఆందోళనలు కూడా ఎక్కువవుతాయి. ఈ సమయంలో సరైన ఆహార నియమాలను పాటించకపోతే, ఫుడ్ పాయిజనింగ్​తో సహా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు.

Food Poisoning During the Monsoon
Food Poisoning During the Monsoon (Getty Images)

వర్షాకాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలు : వర్షాకాలంలో వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, డీహైడ్రేషన్ వంటి లక్షణాలతో ఆసుపత్రులలో చేరే రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆహారం, నీటిలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు లేదా పరాన్నజీవులు వేగంగా వృద్ధి చెందడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సీజన్‌లో ఉండే అధిక తేమ వల్ల ఆహారం త్వరగా పాడైపోతుందట. ఆహారాన్ని ఎక్కువ సేపు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచినా, సరిగ్గా ఉడికించకపోయినా లేదా కలుషితమైన నీటిని తాగినా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది.

Food Poisoning During the Monsoon
Food Poisoning During the Monsoon (Getty Images)

ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటే ఏమిటి? : కలుషితమైన ఆహారం లేదా నీటి ద్వారా హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరుగుతుంది. వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి దీని సాధారణ లక్షణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, చాలామంది విశ్రాంతి, శరీరానికి అవసరమైన నీటిని అందించడం ద్వారా కోలుకున్నప్పటికీ, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో ఇది ప్రాణాంతక సమస్యలకు దారితీయవచ్చంటున్నారు. వర్షాకాలంలో ఉండే తేమ వాతావరణం వల్ల వివిధ రకాల వ్యాధి కారక క్రిములు వేగంగా పెరగడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తాయి. ఆహారాన్ని ఎక్కువ సమయం బయట ఉంచినప్పుడు, కలుషితమైన నీటిని తాగినప్పుడు లేదా స్ట్రీట్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందట. ఈ సీజన్లో ఈగలు కూడా వ్యర్థాల నుంచి హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను ఆహారానికి చేరవేస్తాయి, దీనివల్ల ఈ కాలంలో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

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Food Poisoning During the Monsoon
Food Poisoning During the Monsoon (Getty Images)

ఫుడ్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలు : వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ముఖ్య లక్షణాలంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమందిలో వికారం, జ్వరం, నీరసం, డీహైడ్రేషన్, తలతిరగడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మలంలో రక్తం పడినా, విపరీతమైన జ్వరం ఉన్నా, నిరంతరాయంగా వాంతులు అవుతున్నా లేదా డీహైడ్రేషన్ సంకేతాలు కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిది. ముఖ్యంగా, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులకు తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఫుడ్ పాయిజనింగ్ నివారణ :

  • ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, ఎల్లప్పుడూ తాజా ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి. అంతేకాదు, అది పూర్తిగా ఉడికినట్లు చూసుకోవాలి.
  • పరిశుభ్రమైన నీటిని తాగడం, భోజనానికి ముందు చేతులు కడుక్కోవడం లాంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి.
  • వీధి వ్యాపారుల వద్ద తెరిచి ఉంచిన ఆహారాన్ని తినడం మానేయాలి.
  • వర్షాకాలంలో పండ్లు, కూరగాయలకు హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల సులభంగా కలుషితమవుతాయి. అందుకే వాటిని ఉప్పుతో కడగడం మంచిది
  • ఉపయోగించే నీరు అపరిశుభ్రంగా ఉన్నా లేదా పాత్రలను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోయినా ఇన్‌ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
  • రోడ్డు పక్కన దొరికే ఆహారాన్ని తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.researchgate.net/profile/Rajpal-Khillare-2/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon/links/62e776333c0ea878877251f1/Food-Safety-Measures-for-Monsoon.pdf

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2804545/

https://extension.arizona.edu/sites/default/files/2025-02/2022-06FoodSafetyScoop-Monsoonfinal.pdf

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/food-poisoning/symptoms-causes/syc-20356230

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