గర్భంలోనే పిల్లల జ్ఞాపకశక్తి మొదలు!- కాబోయే తల్లుల డైట్లో "ఈ పోషకాలు" ఉండాలట!
-తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే బిడ్డ మెదడు ఎదుగుదల ప్రారంభం - ఈ క్రమంలోనే గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి ప్రసవం అయ్యేవరకు మంచి పోషకాహారం తీసుకోవాలట!
Published : October 14, 2026 at 7:10 PM IST
Fetal Brain Development Nutrition: ప్రతి తల్లి తన బిడ్డ ఆరోగ్యంగా, తెలివిగా పుట్టాలని కోరుకుంటుంది. అయితే చాలా మంది బిడ్డ పుట్టిన తర్వాతే వారి మెదడు ఎదుగుదల మొదలవుతుందని, అప్పటి నుంచి మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంటే బిడ్డ మెదడు ఎదుగుదల మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు. డెలివరీ అయ్యే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి ప్రసవం అయ్యేవరకు మంచి పోషకాహారం తీసుకోవటం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకే రకం కాకుండా ఆహారంలో రకరకాల పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి కొన్ని పోషకాలు పిండం మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ ఎదుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫోలిక్ యాసిడ్: కణాల ఉత్పత్తి, వృద్ధిలో ఇది పాలు పంచుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తొలిదశ నాడీ వ్యవస్థ అభివృద్ధికీ తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గర్భం ధరించటానికి ముందు, గర్భం ధరించిన తొలి నెలల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ సరిపడా తీసుకుంటే పిల్లల్లో పుట్టుకతో నాడీ లోపాలు తలెత్తకుండా చూసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. తాజా ఆకుకూరలు, బీన్స్, వేరుశనగలు, పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు, నిండు గింజ ధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు.. బాదం, పిస్తా వంటి గింజ పప్పులతో ఫోలిక్ యాసిడ్ లభిస్తుందని.. వీటిని గర్భిణులు ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని కలిపిన ఆహార ఉత్పత్తులూ అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు.
ఐరన్: శరీరమంతటికీ ఆక్సిజన్ను చేరవేసే హిమోగ్లోబిన్ తయారీకి ఐరన్ చాలా అవసరమని.. గర్భిణులకైతే మరింత ముఖ్యం అంటున్నారు. ఇక ఐరన్ లోపం రక్తహీనతకు దారితీస్తుందని, ఇది చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది లోపిస్తే శిశువు మెదడు ఎదుగుదల మందగించే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. అందుకే ఐరన్ పుష్కలంగా లభించే పాలకూర, పప్పులు, గుమ్మడి విత్తనాలు, కాబూలీ శనగలు, మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, గింజపప్పులు, ఆల్చిప్పలు, టోఫు, క్వినోవా, డార్క్ చాక్లెట్ వంటి పదార్థాలను తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
అయోడిన్: పుట్టే బిడ్డ నాడీ వ్యవస్థ, బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్లో పాలు పంచుకునే థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి అయోడిన్ తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే గర్భిణులు దీనిని తగినంత తీసుకోవడం ముఖ్యం అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అయోడిన్ కలిపిన ఉప్పు, చేపలు, గుడ్లు, పాల పదార్థాలను డైట్లో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఉప్పు వాడకం మితిమీరకుండా చూసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కోలిన్: తల్లి కడుపులో బిడ్డ ఎదుగుదల.. నాడీ వ్యవస్థ, మెదడు అభివృద్ధిలో కోలిన్ పాలు పంచుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుడ్లు, చేపలు, మాంసం, పాలు, గింజపప్పులు, సోయాబీన్స్, రకరకాల కూరగాయలతో ఇది లభిస్తుందని.. ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఒమేగా 3: డీహెచ్ఏ అనేది ఒకరకం ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లం అని, ఇది పిండం మెదడు, కళ్ల వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. సాల్మన్, సార్డైన్, మాకెరెల్ వంటి రకరకాల చేపలు, అవిసె, చియా గింజలు, అక్రోట్ల వంటి గింజపప్పులు, సోయాబీన్స్, ఆవ నూనె వంటి వాటితో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు అందుతాయని చెబుతున్నారు.
విటమిన్ బి12: ఫోలిక్ యాసిడ్తో కలిసి ఇది నాడీ కణాల చుట్టూ రక్షణ పొరను ఏర్పరచడానికి, మెదడు పనితీరుకు సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాలు, పెరుగు, పనీర్, కోడిగుడ్లు, మాంసాహారంలో ఇది ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9722743/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11478768/
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