"నానబెట్టిన మెంతులు" ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

షుగర్ అదుపులో ఉంటుందట! - జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణుల వెల్లడి

Fenugreek Seeds
Fenugreek Seeds (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Fenugreek Seeds Health Benefits : చూడ్డానికి చిన్నగా ఉన్నా, మెంతులు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిని ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆయుర్వేదంలో ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మెంతుల్లో ఎ, బి,సి, కె విటమిన్లతో పాటు ఫైబర్, ఐరన్, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మెంతులను నానబెట్టుకుని తీసుకుంటే ఫలితాలు అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మెంతులను మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Sugar Control
షుగర్ కంట్రోల్ (Getty Images)

షుగర్ కంట్రోల్ : మెంతులు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియను నెమ్మదించేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆహారంలోని కార్బొహైడ్రేట్లు, గ్లూకోజ్​లను త్వరగా గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. మెంతుల్లో హైడ్రాక్సిస్​ల్యూసిన్ 4 అనే అమైనో ఆల్కనాయిక్ ఆమ్లం కూడా ఉంటుందని, ఇది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచటంతో పాటు కణాలు ఇన్సులిన్​ను స్వీకరించేలా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవారు రోజుకు 10 గ్రాముల మెంతులు ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు లేకుండా డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని, ఇన్సులిన్ నిరోధకత తగ్గడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

జీర్ణ సమస్యలకు చెక్ : మెంతుల్లో ఉండే పీచు పదార్థం పొట్ట ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మలబద్ధకం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుందంటున్నారు. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

Fenugreek Seeds
మెంతులు (Getty Images)

బరుపు అదుపులో : బరువు తగ్గాలనుకునేవారు మెంతుల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిలోని ఫైబర్ ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగిస్తుందంటున్నారు. దీంతో అదనపు కెలొరీలు తీసుకునే అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మెంతి పొడిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఆకలి తగ్గి, బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

కండబలానికి : మెంతుల్లో ఉండే ప్రొటీన్, పీచు, మెగ్నీషియం సమ్మేళనం కండబలానికి ఎంతగానో సహకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వ్యాయామం చేసిన తర్వాత అలసి, గాయపడిన కండరాలు రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా, గాయాల నుంచి తిరిగి వేగంగా కోలుకోవాలన్నా మెంతులు ఎంతగానో సహకరిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

Cholesterol control
కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ (Getty Images)

కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ : మెంతులు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇందులోని ఫ్లేవనాయిడ్లు మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్​ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బాలింతలకు : పాలిచ్చే తల్లులకు మెంతులు ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీరు మెంతులతో చేసిన టీని తాగడం వల్ల పిల్లలకు పాలు సమృద్ధిగా అందుతాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, చిన్నారులు బరువు కూడా తగినంతగా ఉండి, ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ నేపథ్యంలో గర్భధారణ సమయంలో ఆహారంలో లభించే దానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మెంతులు వాడటం సురక్షితం కాదని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది. మెంతులు ఆరోగ్యానికి మంచివైనా, డయాబెటిస్ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా గర్భిణులు వైద్య నిపుణులను సంప్రదించిన తర్వాతే సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

